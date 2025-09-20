LeStoff Hamamtuch fÃ¼r Camping, Sport und Baden

Waschmaschinentauglich und farbecht

Das hautfreundliche, natÃ¼rliche Material ist besonders robust, und somit ideal fÃ¼r den tÃ¤glichen Gebrauch. Du kannst die farbechten BadetÃ¼cher bei bis zu 60Â° C in der Maschine waschen, sie werden ohne ZusÃ¤tze und HygienespÃ¼ler nach jeder WÃ¤sche hygienisch rein. Und wenn es einmal schnell gehen muss, vertragen sie auch einen moderaten Durchgang im Trockner.

Mit einem Gewicht von 290 Gramm bei einer GrÃ¶ÃŸe von 95 x 180 cm bietet ein Hamam-Tuch von LeStoff eine angenehme und leichte Alternative zu Frottee und Mikrofaser. Ganz im Einklang mit der Natur. Zu haben in 33 Farben und 3 GrÃ¶ÃŸen.