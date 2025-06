LMC e:dero 400 C (2025)

Innenraum und Bett

Der E:dero 400 C hat immerhin ein französisches Bett im Bug und nicht die klappbare Sofa-Bett-Kombination des ganz kleinen E:dero. Der besondere Gag des mittelgroßen E:dero findet sich im Heck. Hier öffnet ein sehr großes Heckfenster den Wohnraum optisch physisch nach draußen. Davor schafft rechts eine Bank Sitzplätze und einen weiteren Schlafplatz, und es hängt ein Tischchen in der Schiene unter dem Fenster. Auf der anderen Seite steht die Küchenzeile, an die sich der begehbare Schrank anschließt. Der lässt sich mit einem eingehängten Stoffschrank ausbauen, und eine portable Toilette findet hier bei Bedarf auch Platz. Das Bugbett mit Kaltschaummatratze ist am Kopfende 140 Zentimeter breit, am Fußende müssen 85 Zentimeter reichen.