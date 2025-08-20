Maximaler Sitzkomfort für Draußen

Eines vorneweg: Eine hohe Lehne macht noch keinen komfortablen Stuhl. Vielmehr muss die Rückenlehne lang genug sein, um auch den Kopf abzulegen zu können, der Neigungswinkel gut einstellbar sein und die Form zur individuellen Anatomie passen. Schmeichelt der Stoff dem Rücken oder fühlt sich irgendwas unangenehm an? Passen Sitzhöhe und Sitztiefe oder schneidet die Kante eventuell unangenehm in die Beine? Wie bequem sind die Armlehnen? Gehen Auf- und Abbau leicht von der Hand oder besteht die Gefahr, die Finger zu quetschen? Stimmen Qualität und Verarbeitung?

Allgemein zeigt sich im Test schnell, dass höhenverstellbare Nacken- oder Kopfstützen – wie beim Camp 4 Malaga Breeze Plus – überaus praktisch sind und für jede Körpergröße ein Komfortplus bieten. Das Kissen des Westfield-Modells lässt sich sogar in der Dicke regulieren. Frankana setzt wie auch Isabella bei seinem HighQ-Comfortable- Modell auf ein Kissen, das sich via Klettverschluss in der Höhe verstellen oder ganz abnehmen lässt.

Die dritte Alternative ist ein straff gepolstertes Kopfteil, zum Beispiel bei Fritz Berger, das in die Rückenlehne integriert ist und daher passen muss. Auch Form und Material der Armlehnen, haben durchaus Einfluss auf den gesamten Sitz- und Liegekomfort. Mit Sicherheit werdet Ihr Armlehnen mit einer größeren Auflagefläche als angenehmer empfinden als schmale (und härtere) Varianten, und auch ergonomisch gebogene Armlehnen – wie die von Isabella und Westfield – dürften Euren Unterarmen und Handgelenken schmeicheln.

Kommen wir zum Handling, also wie das Zu- und Aufklappen gelingt. Hierfür braucht es Know-how und Übung, um den jeweiligen Stuhl – und Hochlehner sind schon etwas sperrig – mit Leichtigkeit auf- und zuzuklappen. Die gute Nachricht: Der Großteil der Hochlehner lässt sich mit etwas Übung unkompliziert handeln. Die Testexemplare von Reimo (Joplin Deluxe) und BelSol (Frankana) können durch ihren Faltmechanismus zwar flott zusammengefaltet werden, es ist aber sowohl Kraft als auch Geduld gefragt, und hin und wieder solltet Ihr eure Finger im Blick haben. Wie es auch einfach geht, zeigt der Crespo Air Deluxe mit seinem leichtgängigen, geschmeidigen Klappmechanismus.

Damit unsere Empfehlungen für euch nachvollziehbar sind, entwickeln wir für alle Produktgruppen in allen Produktkategorien Test- und Qualitätskriterien, die bei jedem Einzelprodukt geprüft werden. Diese Kriterien fassen wir zu einem Qualitäts- bzw. Testprofil zusammen, das Ihr unter diesem Absatz sehen könnt. Damit sorgen wir für seriöse Vergleichbarkeit und faire Bedingungen!