Der neue Faltcaravan Astro von Holtkamper ist in nur 6 Minuten aufgebaut. Holtkamper setzt damit erneut den Maßstab für schnellen, unkomplizierten Campingkomfort.
Premiere auf dem Salon: Der neue Holtkamper Astro bringt Camper in Rekordzeit ans Ziel. In nur 6 Minuten ist der Premium-Faltcaravan komplett aufgebaut – und bereit für Urlaub, Abenteuer und Naturgenuss. Holtkamper setzt damit erneut den Maßstab für schnellen, unkomplizierten Campingkomfort.
Der Astro ist eine moderne Weiterentwicklung des beliebten 2006er-Modells. Er kombiniert blitzschnellen Aufbau mit hochwertigen Materialien, durchdachtem Design und einem attraktiven Einstiegspreis. Ob Wochenendtrip, Roadtrip oder Familienurlaub – der Astro passt sich dank modularer Bauweise flexibel an jede Reiseform an.
Das Basismodell kann individuell ausgebaut werden: Vorzelt, Seitenwände, voll ausgestattete Küche oder ein separates Kinderschlafzelt – alles lässt sich später ergänzen. So wächst der Astro mit den eigenen Bedürfnissen und bleibt auch langfristig eine clevere Investition.
6-Minuten-Aufbau – schneller startklar als jeder herkömmliche Faltcaravan
Verdunkelndes Innenzelt für erholsamen Schlaf, auch bei Sonnenschein
Großes Bett mit Kaltschaummatratze & Lattenrost – Schlafkomfort wie zu Hause
Erhöhtes Bett für Wärme, Trockenheit und ein angenehmes Raumgefühl
Die neugestaltete Küche überzeugt mit klaren Linien, viel Stauraum und Premium-Ausstattung:
2-Flammen-Gaskocher
Fließend Wasser
Leistungsstarker Dometic-Kompressorkühlschrank
So gelingen vom ersten Kaffee am Morgen bis zum mehrgängigen Abendessen alle Lieblingsgerichte – egal, wohin die Reise geht.
Nach der Messe ist der Holtkamper Astro im Showroom in Utrecht ausgestellt. Hier können Besucher alle Optionen und Erweiterungen aus der Nähe sehen, testen und vergleichen.
➡ Mehr erfahren & Termin vereinbaren: www.holtkamper.nl
Camping, Cars & Caravans jederzeit und überall digital lesen.
Wohnwagen kaufen oder verkaufen – ob als Händler oder Privatperson.