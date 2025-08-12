News
> Holtkamper Astro - Neuheit 2026

Premium-Faltcaravan in nur 6 Minuten aufgebaut

12.08.2025
Text: Raymond Eckl | Bild: Holtkamper

Der neue Faltcaravan Astro von Holtkamper ist in nur 6 Minuten aufgebaut. Holtkamper setzt damit erneut den Maßstab für schnellen, unkomplizierten Campingkomfort.

Premiere auf dem Salon: Der neue Holtkamper Astro bringt Camper in Rekordzeit ans Ziel. In nur 6 Minuten ist der Premium-Faltcaravan komplett aufgebaut – und bereit für Urlaub, Abenteuer und Naturgenuss. Holtkamper setzt damit erneut den Maßstab für schnellen, unkomplizierten Campingkomfort.

Der Astro-Faltcaravan ist in stylisch grün gehalten und mit einer Plane geschützt
Foto: Holtkamper

Inspiriert von Klassikern, gebaut für die Zukunft

Der Astro ist eine moderne Weiterentwicklung des beliebten 2006er-Modells. Er kombiniert blitzschnellen Aufbau mit hochwertigen Materialien, durchdachtem Design und einem attraktiven Einstiegspreis. Ob Wochenendtrip, Roadtrip oder Familienurlaub – der Astro passt sich dank modularer Bauweise flexibel an jede Reiseform an.

Flexibel erweiterbar – von der Basis bis zur Luxusversion

Das Basismodell kann individuell ausgebaut werden: Vorzelt, Seitenwände, voll ausgestattete Küche oder ein separates Kinderschlafzelt – alles lässt sich später ergänzen. So wächst der Astro mit den eigenen Bedürfnissen und bleibt auch langfristig eine clevere Investition.

Das Basismodell lässt sich erweitern. Immer dabei ist ein bequemes Bett.
Foto: Holtkamper
Seitenwände schützen vor Wind und Sonne - und natürlich regen.
Foto: Holtkamper

Komfort ohne Kompromisse

  • 6-Minuten-Aufbau – schneller startklar als jeder herkömmliche Faltcaravan

  • Verdunkelndes Innenzelt für erholsamen Schlaf, auch bei Sonnenschein

  • Großes Bett mit Kaltschaummatratze & Lattenrost – Schlafkomfort wie zu Hause

  • Erhöhtes Bett für Wärme, Trockenheit und ein angenehmes Raumgefühl

Moderne Campingküche für Genießer

Die neugestaltete Küche überzeugt mit klaren Linien, viel Stauraum und Premium-Ausstattung:

  • 2-Flammen-Gaskocher

  • Fließend Wasser

  • Leistungsstarker Dometic-Kompressorkühlschrank

So gelingen vom ersten Kaffee am Morgen bis zum mehrgängigen Abendessen alle Lieblingsgerichte – egal, wohin die Reise geht.

Nach der Messe ist der Holtkamper Astro im Showroom in Utrecht ausgestellt. Hier können Besucher alle Optionen und Erweiterungen aus der Nähe sehen, testen und vergleichen.

Mehr erfahren & Termin vereinbaren: www.holtkamper.nl

Auch die Küche wurde neu gestaltet.
Foto: Holtkamper
Redaktion
Raymond Eckl
Raymond Eckl ist schon seit 1994 bei Camping, Cars & Caravans und wurde bereits ein Jahr später zum Chefredakteur.
zum Profil
image
Foto: Redaktion
