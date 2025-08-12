Moderne Campingküche für Genießer

Die neugestaltete Küche überzeugt mit klaren Linien, viel Stauraum und Premium-Ausstattung:

2-Flammen-Gaskocher

Fließend Wasser

Leistungsstarker Dometic-Kompressorkühlschrank

So gelingen vom ersten Kaffee am Morgen bis zum mehrgängigen Abendessen alle Lieblingsgerichte – egal, wohin die Reise geht.

Nach der Messe ist der Holtkamper Astro im Showroom in Utrecht ausgestellt. Hier können Besucher alle Optionen und Erweiterungen aus der Nähe sehen, testen und vergleichen.

➡ Mehr erfahren & Termin vereinbaren: www.holtkamper.nl