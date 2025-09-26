Camping
> Herbstziele

Südtirol zur Weinzeit - Dem Feuer auf der Spur

26.09.2025
Text: Raymond Eckl | Bild: Tourismusverein Leifers/Thomas Monsorno

Während Wanderer die Tage in Südtirols sonnigen Höhen nutzen, versüßen Claudia und Petra Pfeifer im Hotel Campingpark Steiner Genussurlaubern und Märchenfreunden die goldene Jahreszeit. Die Schwestern zeigen ihren Gästen, was der Rebensaft alles kann und lassen alte Sagen am Feuer lebendig werden.

Wanderschuhe geschnürt, Rucksack geschultert und los geht’s zum nächsten Ausflug in die Natur. Wer bis Ende Oktober in die Apfelstadt Leifers nahe Bozen kommt, profitiert vom neuen Wanderbus. Dieser fährt bis zum 31. Oktober 2025 fünfmal die Woche und mehrmals täglich von Leifers über den Breitenberg bis nach Seit und erschließt damit auch höher gelegene Routen wie den Wallfahrtsweg nach Maria Weißenstein (8,5 km, 1.200 Höhenmeter) oder zur Titschenwarte (2 km, 190 Höhenmeter) mit Blick auf Südtirols Wahrzeichen, den Schlern, die Rosengartengruppe und den Latemar. Längere Strecken wie der Leiferer Höhenweg (16,7 km, 1.073 Höhenmeter) lassen sich dank der Haltestellen abkürzen und so begehen ihn Outdoor-Fans je nach Vorliebe und Können in einem von drei Teilabschnitten. Mit der Bozen Card ist die Nutzung des Busses kostenlos.

Hinauf zum Breitenberg lockt der Herbst in Südtirol mit den schönsten Farben
Foto: Steiner

Melodi di Vini“ im Laimburger Felsenkeller

Töne und Trauben – von 18. Oktober bis 8. November 2025 laden einige Orte entlang der Südtiroler Weinstraße zur dritten Ausgabe der Weinklänge ein. Am 6. November entführt auch der Tourismusverein Leifers mit Vizepräsidentin und Steiner-Chefin Claudia Pfeifer Besucher in den Felsenkeller der Laimburg. Der Stollen, Ende der 1980er-Jahre in das rote Porphyrgestein des Mitterbergs geschlagen, bietet ein außergewöhnliches Ambiente unter Tage. Neben begleitenden Weinen und der Musik einer Bläsergruppe wird ein ausgewähltes Degustationsmenü serviert. Wer dann noch nicht genug vom Rebsaft hat, lernt bei „Malen mit Wein“ im Hotel Campingpark Steiner von Künstlerin Johanna Pfeifer und Campingpark-Chefin Petra Pfeifer, wie man den edlen Tropfen gekonnt zu Papier bringt.

Geschichten zwischen Flammen und Sternen

Geistervertreibung, Erinnerung an Geliebte, geheimnisvolle Stimmung – passend zu Halloween und Allerheiligen lädt der Campingpark Steiner auch dieses Jahr wieder in der letzten Oktober- und ersten Novemberwoche zu „Sagen am Feuer“: Bei alkoholfreiem Punsch und Marshmallows lauschen kleine wie große Gäste Märchen aus Leifers und Umgebung, etwa der Sage des Drachen von Pfatten oder von König Laurin und seinem Rosengarten. Passend dazu bieten die Gastgeber die Pauschale Verzauberter Herbst (25. Oktober bis 1. November 2025): Eine Woche ArchiCabin für zwei Erwachsene und zwei Kinder unter neun Jahren inklusive Teilnahme am Event und Picknickkorb für 965 Euro. Mit dem Caravan zahlen Paare für die Aktion WINE & DINE vom 12. Oktober bis 1. November 2025  725 Euro. Das Paket beinhaltet eine Woche auf einem Standard-Stellplatz für zwei Personen, ein privates Spa-Sauna-Erlebnis auf der Dachterrasse, zwei Stunden Ganzkörpermassage, ein Degustationsmenü für 2 Personen inklusive Weinbegleitung im Hotelrestaurant 1 Weinprobe am Donnerstagabend.

Der Campingpark ist wetterabhängig bis 9. November, mindestens jedoch bis 2. November geöffnet.

 

Die Feuerschale spendet Wärme und Atmosphäre für Märchen
Foto: Steiner
Redaktion
Raymond Eckl
Raymond Eckl ist schon seit 1994 bei Camping, Cars & Caravans und wurde bereits ein Jahr später zum Chefredakteur.
