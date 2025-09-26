Geschichten zwischen Flammen und Sternen

Geistervertreibung, Erinnerung an Geliebte, geheimnisvolle Stimmung – passend zu Halloween und Allerheiligen lädt der Campingpark Steiner auch dieses Jahr wieder in der letzten Oktober- und ersten Novemberwoche zu „Sagen am Feuer“: Bei alkoholfreiem Punsch und Marshmallows lauschen kleine wie große Gäste Märchen aus Leifers und Umgebung, etwa der Sage des Drachen von Pfatten oder von König Laurin und seinem Rosengarten. Passend dazu bieten die Gastgeber die Pauschale Verzauberter Herbst (25. Oktober bis 1. November 2025): Eine Woche ArchiCabin für zwei Erwachsene und zwei Kinder unter neun Jahren inklusive Teilnahme am Event und Picknickkorb für 965 Euro. Mit dem Caravan zahlen Paare für die Aktion WINE & DINE vom 12. Oktober bis 1. November 2025 725 Euro. Das Paket beinhaltet eine Woche auf einem Standard-Stellplatz für zwei Personen, ein privates Spa-Sauna-Erlebnis auf der Dachterrasse, zwei Stunden Ganzkörpermassage, ein Degustationsmenü für 2 Personen inklusive Weinbegleitung im Hotelrestaurant 1 Weinprobe am Donnerstagabend.

Der Campingpark ist wetterabhängig bis 9. November, mindestens jedoch bis 2. November geöffnet.