Es geht immer besser. Das hat oft aber auch seinen Preis. Und diese Preise sind in den letzten Jahren davon galoppiert. Nun wird auch bei Tabbert nachjustiert und zwar mit einer Edition. Bei einem Premium-Caravan, der von Haus aus gut daherkommt, nicht einfach, aber eine Preisfrage.

Und die Finest Edition bietet schon außen viel: Neben den Rahmenfenstern, ist die Premium-Aufbautür Serie. Eine beleuchtete Markisenleiste auf der Türseite sowie eine zusätzliche Markisenleiste auf der gegenüberliegenden Fahrzeugseite sollen für stimmungsvolle Beleuchtung am Abend sorgen. Die beleuchtete Einstiegsstufe unterstreicht das Lichtkonzept. Ergänzt wird das Erscheinungsbild durch eine markante Gürtelleiste in Chrom.