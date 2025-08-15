Das Editionsmodell Pantiga Finest Edition von Tabbert soll kompromisslosen Komfort und durchdachte Details bezahlbar machen.
Es geht immer besser. Das hat oft aber auch seinen Preis. Und diese Preise sind in den letzten Jahren davon galoppiert. Nun wird auch bei Tabbert nachjustiert und zwar mit einer Edition. Bei einem Premium-Caravan, der von Haus aus gut daherkommt, nicht einfach, aber eine Preisfrage.
Und die Finest Edition bietet schon außen viel: Neben den Rahmenfenstern, ist die Premium-Aufbautür Serie. Eine beleuchtete Markisenleiste auf der Türseite sowie eine zusätzliche Markisenleiste auf der gegenüberliegenden Fahrzeugseite sollen für stimmungsvolle Beleuchtung am Abend sorgen. Die beleuchtete Einstiegsstufe unterstreicht das Lichtkonzept. Ergänzt wird das Erscheinungsbild durch eine markante Gürtelleiste in Chrom.
Serienmäßig an Bord sind zudem praktische Ausstattungshighlights für mehr Sicherheit und Komfort auf Reisen: Das Al-Ko Trailer Control-ATC Anti-Schleuder-System sorgt für ein Plus an Fahrsicherheit, während das Stützrad mit integrierter Stützlastanzeige und die elegante Deichselabdeckung Handling und Optik gleichermaßen verbessern. Für festen Stand auf jedem Untergrund ist das Fahrzeug mit dem bewährten Al-Ko Big Foot Stützplattensystem ausgerüstet. Eine außen angebrachte 230-V-Steckdose mit integriertem Antennenanschluss erweitert die Nutzungsmöglichkeiten im Außenbereich.
Auch im Innenraum zeigt sich Feines. Das Komfortschlafsystem mit flexiblem Tellerrost und hochwertiger Watergel-Matratze ist Serie und verspricht höchsten Schlafkomfort. Bei den Einzelbett-Varianten bietet die serienmäßige Rollbettfunktion zusätzliche Flexibilität. Weg ist das mobile Induktionskochfeld – ein großer 3-Flamm-Gaskocher mit elektrischer Brennerzündung, geteilter Glasabdeckung und integrierter Kocher-Spülen-Kombination ermöglicht wieder komfortables Kochen. Eine stilvolle Ambientebeleuchtung schafft eine wohnliche Atmosphäre im gesamten Innenraum. Für wirksamen Schutz vor ungebetenen Gästen sorgt die integrierte Insektenschutztür. Die Finest Edition ist in den sechs Grundrissvarianten 390 WD, 490 E, 550 E, 550 K, 550 TDL und 655 DMK zu haben. Die Preise der Editionsmodelle starten bei 27.730 Euro – exakt wie zuvor die Serienmodelle – ergibt rund 15 Prozent Preissenkung. Mehr Infos hier
Camping, Cars & Caravans jederzeit und überall digital lesen.
Wohnwagen kaufen oder verkaufen – ob als Händler oder Privatperson.