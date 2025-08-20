Unverzichtbare Helferlein im Camper-Alltag

Den Vacuum Taster M von Outwell, die Thermo Bottle 66 von Dometic, die TKPro-SB von Klean Kanteen und die Trailbreak Vacuum Bottle von Primus. Alle Flaschen sind für Getränke bis 100 Grad Celsius ausgelegt – kein Problem also, das kochende Teewasser direkt einzufüllen. Alle getesteten Modelle bestehen aus doppelwandigem Edelstahl, ihre Isolierleistung entsteht durch ein Vakuum zwischen beiden Wänden. Und ganz wichtig: alle Testmuster sind frei von Bisphenol A (BPA), eine Stoffgruppe, die nach Angaben des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) das menschliche Hormonsystem negativ beeinflussen kann und in der EU deshalb seit Ende 2024 in Lebensmittelverpackungen wie Konservendosen, Trinkflaschen oder Plastikverpackungen verboten ist.

Die Preisspanne der getesteten Thermoflaschen ist übrigens recht groß: Mit 15,75 Euro ist der Vaccum Taster M von Outwell das mit Abstand günstigste Modelle, die TKPro-SB von Klean Kanteen mit 55 Euro das teuerste. Auslaufsicher sind alle Flaschen – vorausgesetzt, du drehst sie richtig zu! Wer im Sommer so lange wie möglich ein kaltes Getränk dabeihaben möchte, gibt noch zwei oder drei Eiswürfel mit in die Flasche. Dank großer Öffnungen ist dies bei allen getesteten Flaschen möglich.

Hier ein straffer Überblick über die 4 Test-Produkte:

Outwell

Taster Vacuum M

Preis: 15,75 Euro

Füllmenge: 750 ml

verfügbare Farben: Blau

spülmaschinenfest: nein

Info: www.outwell.com

Dometic

Thermo Bottle 66

Preis: 30 Euro

Füllmenge: 660 ml

verfügbare Farben: Grün, Gelb, Grau, Schwarz, Beere

spülmaschinenfest: ja

www.dometic.com

Klean Kanteen

TKPro-SB

Preis: 55 Euro

Füllmenge: 500 ml

verfügbaren Farben: Creme, Grün, Schwarz, Edelstahl Schwarz, Silber

spülmaschinenfest: ja

www.kleankanteen.de

Primus

Trailbreak Vaccum Bottle

Preis: 42,95 Euro

Füllmenge: 750 ml

verfügbare Farben: Schwarz, Silber

spülmaschinenfest: nein

www.primusequipment.com