Einzigartige Atmosphäre

Und hat Charly mal genug, dann gibt es ja auch noch die vielen Hühner, Wachteln, Hasen und die sechs zahmen Mini-Shetland Ponys, auf die Rainer Bauer besonders stolz ist. Bis auf die Ponys sind es zum größten Teil Abgabetiere: „Wir sind fast ein kleiner Gnadenhof“, sagt er. Das Tierwohl steht für ihn dabei an erster Stelle. „Wenn es unseren Hühnern, Hasen und Ziegen doch einmal zu viel wird, können sie sich jeder Zeit in den geschützten Bereich zurückziehen.“ Spätestens dann ist für die Kinder wieder der große Spielplatz samt Trampolin, Seilbahn und Wasserbereich interessant. Auf dem kleinen Floß erleben die Kids wahre Abenteuer und ziehen tüchtig ihre Eltern über den Teich.