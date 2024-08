Noch kein Ziel für die letzten Ferienwochen gefunden? In der norditalienischen Region Trentino genießen Familien Ferien vor malerischer Dolomitenkulisse – entweder direkt in den Bergen oder an einem der rund 300 Seen. 60 der Plätze sind unter dem Dach von Trentino Camping vereint und auf einigen sind noch Plätze frei. CCC stellt die Plätze kurz vor.