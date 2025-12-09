Mit ACSI auf Caravan-Tour

Von Skandinavien bis zum Balkan: Reisen abseits der Masse

Jede Rundreise beginnt mit einem vertrauten Moment: der Wohnwagen vorbereitet und sicher angekuppelt, ein Blick auf die Route – und die Vorfreude auf offene Straßen. Viele Reisen führen in Regionen, die noch nicht jeder entdeckt hat: nach Nordmazedonien, Bulgarien oder in die Weiten Skandinaviens. Orte, in denen Natur, Ruhe und echte Begegnungen den Takt bestimmen.

Daneben gibt es aktive Touren, bei denen Bewegung im Mittelpunkt steht – mit malerischen Radausflügen entlang von Seen, Dünen oder Weinbergen. Abende am Platz, müde und zufrieden im Campingstuhl, gehören fest dazu. Und für alle, die es gerne ruhiger mögen, bietet ACSI auch kleine Gruppenreisen auf charmanten, naturnahen Plätzen – entschleunigt, persönlich und nah an der Natur.