Schönes Spiel am „Meer der Tiroler“

Volle Konzentration ist am Achensee bei einer Runde Golf gefragt. Umrahmt von der imposanten Bergwelt des Naturpark Karwendel gelingt der Schwung im Golf- und Landclub Achensee in Pertisau besonders gut. Der „Golfclub Posthotel Alpengolf“ in Achenkirch ist eine Golfanlage, die ebenfalls traumhaft gelegen ist. Golfer pitchen, chippen und putten hier auf einem herrlichen Hochplateau, das unmittelbar an den Naturpark Karwendel grenzt. Wer in Besitz der „Golf Tirol Card“ ist, die 19 Golfanlagen in Tirol erschließt, kann diese auch an beiden Plätzen am Achensee verwenden, die Partner im Kartenverbund sind.