Die besten Campingzubehör-Neuheiten vom Caravan Salon 2025

Das Dach ist voll mit Solarpanels – und trotzdem fehlt manchmal Strom? Die Ective Solarmarkise macht aus bisher ungenutzten Flächen eine zusätzliche Energiequelle. Ausgefahren liefern die integrierten Dünnschicht-Solarzellen (CIGS) bis zu 4,5 kWh pro Tag. Dank ihrer flexiblen Bauweise arbeiten sie effizient bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen und auch bei hohen Temperaturen besser als klassische Siliziumzellen.

Die Module lassen sich um 360 Grad rollen und erreichen eine Energieumwandlungsrate von über 17 Prozent. Ein leiser Elektromotor sorgt dafür, dass die Markise komfortabel ein- und ausgefahren werden kann. Ergänzend präsentiert Ective sein Sortiment an Wechselrichtern, LiFePO4- und Natriumbatterien, Ladeboostern, Solarreglern und weiterem Zubehör. www.ective.de

