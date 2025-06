Einen Klassiker zu verbessern, ist nicht einfach. Truma sah sich dieser Aufgabe gegenüber, da ihre bewährte Combiheizung nach fast zwei Jahrzehnten im Markt zwar immer noch erfolgreich ist, so langsam aber doch neue Ideen mit neuen Möglichkeiten und noch mehr Komfort gefragt sind. Herausgekommen – nach zweieinhalb Jahren – ist die Truma CombiNeo. Und ihr Name ist Programm. Hier ist nicht einfach etwas in diesem Detail geändert und in jenem verbessert – die CombiNeo ist eine wirkliche Neuentwicklung. Sie heizt weiterhin mit Gas und Strom, die sich gleichzeitig oder einzeln in verschiedenen wählbaren Leistungsstufen und Modi einsetzen lassen.