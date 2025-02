Zelttest Vango Harris Air 350: mit Air-Beam-Technologie

Das Harris Air 350 ist für drei Personen konzipiert, bietet echten Komfort und ordentlich Platz, aber nur für zwei. Bei einer Höhe von 195 cm im Vor- und Wohnraum und einer Höhe von ca. 180 cm in der Schlafkabine verfügt das Zelt im Innenbereich über eine gute Stehhöhe. In der Fläche misst die Schlafkabine 210 x 210 cm, so kann sie auch zu dritt genutzt werden, ohne dass Platzangst entstehen muss. Sie besteht aus einem zusätzlichen Innenzelt, das aus sogenanntem Lights-Out-Stoff gefertigt ist und für ein besseres Raumklima sorgen soll. Für guten Luftaustausch befindet sich im hinteren Bereich eine Mesh-Belüftung. Am Außenzelt in Bodennähe ist das ebenfalls Mesh-gesicherte Gegenstück, das großflächig geöffnet werden kann. Die Innenraumtür, entweder blickdicht oder Mesh-gesichert verschließbar, sorgt für weiteren Luftaustausch, um das Klima in der Schlafkabine gut regulieren zu können. Der hinten mittig angebrachte Ring dient als Aufnahme für eine Leuchte. Seitliche Taschen rechts und links helfen, Ordnung zu halten.