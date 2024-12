Schöne Vorweihnachtszeit – 10 Camps an Weihnachtsmärkten in Deutschland

Konstanz mit Christmas Garden auf der Insel Mainau

Mit seiner glitzernden Vielfalt verzaubert in Konstanz alljährlich der größte Weihnachtsmarkt am See und lädt sogar auf ein Weihnachtsschiff ein. Hier erlaubt die 360-Grad-Panoramabar besten Blick auf Lichtermeer und Wasser. Kunsthandwerker präsentieren ihre individuell gefertigten Waren und Gäste lassen sich Spezialitäten aus aller Welt auf der Zunge zergehen. Auch viele weitere Advents- und Weihnachtsmärkte verströmen in der Region Adventsglück pur.

Auf der benachbarten Insel Mainau ist der Christmas Garden eine illuminierte Oase für alle, die einen Abend in stimmungsvoller und festlicher Atmosphäre verbringen möchten. Der ca. 2 Kilometer lange Rundweg wurde in diesem Jahr neugestaltet und wartet mit einzigartigen Lichtdesigns und vielen neuen Highlights. Beim Christmas Garden auf der Insel Mainau schlendert man durch stimmungsvoll beleuchtete Baumalleen, bestaunt eindrucksvolle Lichtinstallationen und lässt sich so in eine verwunschene Traumwelt entführen. Zwischendrin laden Glühweinstände dazu ein, innezuhalten und sich über die vielen Eindrücke auszutauschen. Er startet vom Ende November und ist bis Drei Könige geöffnet. Eintritt 19 Euro und weitere Informationen unter www.christmas-garden.de/mainau.

Am Bodensee sind fast alle Campingplätze im Winter geschlossen, sodass der nächstgelegen Platz am Nordufer in Markdorf ist. Mit der Fähre ab Hagnau ist man in 30 Minuten in Konstanz. Ohne Fähre ist der Campingplatz in Orsingen der ideale Ausgangspunkt für die Vorweihnacht am westlichen Bodensee.