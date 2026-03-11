Camp Mandarino auf Dugi Otok: Traumhafter Campingplatz am Meer mit Strandrestaurant

Camp Mandarino ist ein außergewöhnlicher Ort auf einer besonders schönen Insel: Dugi Otok – was die Lange Insel heißt. Terrassen-Camping direkt am Meer mit Strandrestaurant, frischem Fisch, Spielplatz und familienfreundlicher Atmosphäre.
Von Zadar aus gelangt man mit der Autofähre in einer eineinhalbstündigen, spektakulären Mini-Kreuzfahrt vorbei an unzähligen Buchten und Inselchen nach Brbinj zum Fähranleger. Von dort führt die Inselstraße Richtung Norden bis zum Abzweig bei Bozava. Nach der Abzweigung geht es über eine Anhöhe mit herrlichem Blick auf die Nordspitze der Insel – dem Veli Rat mit seinem Leuchtturm – hinunter nach Soline. Hier liegt der Campingplatz Mandarino, eindrucksvoll in den Steilhang hineingebaut – ein Anblick, der sich besonders gut vom gegenüberliegenden Ufer einer Halbinsel offenbart.
Der Besitzer Ivo, selbst leidenschaftlicher Caravan-Enthusiast, musste viele Hürden überwinden, um von der kroatischen Regierung die Genehmigung für sein Projekt zu erhalten. 2014 war es dann endlich so weit: Die Verwirklichung seines Camp Mandarino begann – und mit ihr eine Camping-Philosophie, die ihresgleichen sucht. Gemeinsam mit seiner herzlichen und engagierten Chefassistentin Jana hat er an alles gedacht: Der terrassenförmig angelegte Platz umfasst derzeit rund 100 großzügige Parzellen mit etwa 50–100 Quadratmeter und erstreckt sich von der Straße steil hinunter bis an eine weitläufige, geschützte Bucht.
Jeder Stellplatz verfügt über einen eigenen Wasseranschluss. Das Wasser wird etwa einmal im Monat per Tankschiff vom Festland angeliefert, um die großen Tanks, die in den Steilhang integriert sind, zu befüllen. Auf Dugi Otok versorgen sich viele Haushalte noch heute traditionell über eigene Zisternen.
Derzeit entstehen zusätzliche Stellplätze für besonders große Wohnmobile; die Fertigstellung ist für Frühjahr 2026 geplant. An der traumhaften Bucht mit der gegenüberliegenden Halbinsel – ideal für Mountainbiker – gibt es zahlreiche schöne Badeplätze. Der gepflegte Kieselstrand bietet viele Möglichkeiten, seine Liege aufzustellen.
Für Bootsbesitzer gibt es mehrere Liegeplätze.
Das Strandrestaurant schmiegt sich harmonisch an die Bucht und bietet besonders am Abend eine atmosphärische Kulisse mit traumhafter Stimmung über der Halbinsel. Die mediterrane Küche verwöhnt mit frischem Fisch, Muscheln und anderen Meeresfrüchten. Neben traditionellen Gerichten gibt es auch eine Pizzeria. Ein täglich wechselndes Gericht des Tages sorgt für Abwechslung.
Morgens kommt ein Bäcker auf den Platz, dienstags und freitags sogar ein Fischer, der seinen frischen Fang direkt den Gästen anbietet. Grillabende mit fangfrischem Fisch aus einigen der saubersten Gewässer der Welt gehören hier fast schon zur Routine – eine besondere Erfahrung.
Erwähnenswert ist auch die kostenlose Nutzung von Kühlschrank, Spül- und Waschmaschinen. Zwei barrierefreie Sanitärhäuser befinden sich im oberen Bereich der Terrassenanlage, ausgestattet mit Babywickeltischen und sogar Hundeduschen. Ein gut sortierter Minimarkt steht ebenfalls bereit. Dort findet man auch die ausgezeichneten Sardinen der Inselfabrik Mardesic.
Kinder freuen sich über einen gut ausgestatteten Spielplatz. Hunde sind herzlich willkommen und verfügen über einen eigenen Toilettenbereich. Der berühmte Sakarun-Strand, oft als Karibik der Adria bezeichnet, ist nur etwa 20 Gehminuten entfernt – und mit dem Fahrrad ein Katzensprung.
Auch mit dem Auto erreicht man den Strand problemlos; es stehen schattige, kostenpflichtige Parkplätze zur Verfügung. Die Sakarun-Bucht begeistert mit ihrem grau-weißen Quarzsand, der über weißen Kiesel langsam in feinen Sand übergeht und weit ins seichte Wasser reicht – ideal für Familien.
Nur sechs Kilometer weiter, ebenfalls in Campingnähe, erreicht man über eine einspurige, teils asphaltierte, teils geschotterte Straße das Veli Rat – das Große Horn. Ein wildromantischer Ort mit dem höchsten Leuchtturm Kroatiens. Hier findet man ruhige Kieselbuchten zum Baden und Schnorcheln. Besonders schön ist es, am Abend ein Sundowner-Picknick zu genießen und bei einem Glas Wein den Tag ausklingen zu lassen … Möge der Urlaub noch lange – dugi – so schön bleiben im Camp Mandarino auf der Langen Insel Dugi Otok.
Adresse: HR-23287 Soline, Dugi Otok, Verunic, Uvala Lucica, Tel.: 00385-99/6622504, info@campmandarino.com, www.campmandarino.com
Geöffnet: 25.05. bis 30.09., Größe: 2 ha Areal mit 93 Standplätzen
Ausstattung: alle Parzellen mit Stromanschluss und viele auch mit Abwasser- und Wasseranschlüssen – alle mit Meerblick. Zwei große Sanitärblöcke mit sieben Einzelkabinen, Familienbädern, Waschmaschinen, Trocknern und Geschirrspülern sowie Kühlschränke. Alles ist barrierefrei.
Versorgung: Brötchenservice direkt am Platz, Imbiss, Lebensmittel, Restaurant, Aufenthaltsraum, Kinderspielplatz, Tischtennis, Holzkohlegrill, Internet-Terminal und WLAN. Hunde sind erlaubt. Ver- und Entsorgung für Wohnmobile.
Besonderheiten: Vermietung von Fahrrädern, E-Bikes, Kajaks, SUPs, Paddelbooten, Elektroautos und Quads. Eine Besonderheit: Gäste dürfen Ende September sogar an der Olivenernte teilnehmen.
In der Nähe: Slipanlage (0,5 km), Tauchstation (5 km), Tennis (3 km), Gasflaschen-Tausch (40 km)
Preise: ADAC-Vergleichspreise in der Hauptsaison Paar ab 48 €, Familie ab 59 €, in der Nebensaison Paar ab 33 €, Familie ab 39 €, Parzellen 10 bis 58 €, Person 6 bis 14 €, Hund 2 bis 7 €, zusätzliches Zelt 10 €, Strom, Dusche, Wifi, Kühl-/Gefrierschrank inklusive, Kurtaxe und Müllgebühr extra 1,50 bzw. 0,75 €
