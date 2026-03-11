Camp Mandarino auf Dugi Otok: Traumhafter Campingplatz am Meer mit Strandrestaurant

Morgens kommt ein Bäcker auf den Platz, dienstags und freitags sogar ein Fischer, der seinen frischen Fang direkt den Gästen anbietet. Grillabende mit fangfrischem Fisch aus einigen der saubersten Gewässer der Welt gehören hier fast schon zur Routine – eine besondere Erfahrung.

Erwähnenswert ist auch die kostenlose Nutzung von Kühlschrank, Spül- und Waschmaschinen. Zwei barrierefreie Sanitärhäuser befinden sich im oberen Bereich der Terrassenanlage, ausgestattet mit Babywickeltischen und sogar Hundeduschen. Ein gut sortierter Minimarkt steht ebenfalls bereit. Dort findet man auch die ausgezeichneten Sardinen der Inselfabrik Mardesic.

Kinder freuen sich über einen gut ausgestatteten Spielplatz. Hunde sind herzlich willkommen und verfügen über einen eigenen Toilettenbereich. Der berühmte Sakarun-Strand, oft als Karibik der Adria bezeichnet, ist nur etwa 20 Gehminuten entfernt – und mit dem Fahrrad ein Katzensprung.