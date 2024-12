Immer öfter bieten Campingplätze ihren Gästen Wellnessoasen für mehr Komfort und Wohlbefinden. So etwa in Pettenbach: Die Almtal Camping & WellnessWelt verwöhnt mit Indoorpool, Infrarotliegen, Sauna und Dampfbad. Der beheizte Outdoor-Pool von Camping Seensucht am Attersee verlängert die Badesaison in die kalte Jahreszeit. Wer lieber direkt in den See springt, schlägt seine Zelte auf dem Campingplatz beim Badesee Pramet im Innviertel auf oder bei Naturcamping Seewirt in Eggelsberg. Immerhin gehört der Ibmer See zu den wärmsten Badeseen im Land.