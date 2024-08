Die Parzellen für Wohnwagen sind auf dem gesamten Platz verteilt – immer wieder unterbrochen von Mieteinheiten. Es gibt Terrassen- und Tallagen, 60 sind mit Strom und Wasser ausgestattet. Die Sanitäranlagen sind in drei Gebäuden verteilt, nicht alle neu, aber alle in sehr gutem Zustand. Wenn der Platz voll ist, kommt es jedoch stets zu Wartezeiten. Es gibt neben den Spülgelegenheiten am Sanitär noch ein zentrales Spülhaus auf dem Platz und auch einen großen Spielplatz mit Hüpfburg.

Das ist alles sehr stimmig, schön gewachsen und für alle Gäste ansprechend gestaltet. Camping Jungfrau ist nicht umsonst von Schweiz Tourismus als besonderes familienfreundlich eingestuft worden. Wer sich nicht selbst im Caravan oder an den Grill- und Feuerstellen verpflegen will, wird im Restaurant Weidstübli mit traditioneller Schweizer Küche oder in der Weidstübli-Bar mit Cocktails, Bier, Prosecco und allerlei Getränken bedient.

Restaurant, Rezeption und Sanitär bilden den zentralen Ort am Platz, der noch markant durch einen riesigen Stoffschirm überspannt wird. Das ist der Treffpunkt, Abfahrtsort oder Aufenthaltsort in einem. Zum Bahnhof von Lauterbrunnen sind es 15 Minuten zu Fuß, ebenso zum Freibad. Grundsätzlich ist die Lage ideal für die Erkundung der Region zu Fuß, mit dem Rad oder per Bahn. Die Züge der Jungfraubahn AG bringt Gäste nach Interlaken, Wengen, Mürren oder Grindelwald. Die Einzelpreise sind astronomisch, aber es gibt vergünstigte Mehrtageskarten für Familien. Diese Abos gelten dann auch für die Harder Kulm auf der anderen Seite der Seen.