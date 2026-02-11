Campingplatztipp Sportcamp Woferlgut: Vielseitiger Winterurlaub am Fuße des Großglockners

Im Herzen der Anlage liegen seit 2018 die Badewelten – mit Hallenbad und Wellnessbereichen. Es ist eines der größten Hallenbäder Österreichs und Treffpunkt und Rückzugsort zugleich: Kinder planschen, während Erwachsene im warmen Wasser regenerieren oder nach einer Bergtour in der Sauna entspannen.

Was das Woferlgut wirklich besonders macht, ist sein Geist. Hier begegnen sich Leistungssportler, Camper, Familien und Ruhesuchende auf Augenhöhe. Im Winter finden diese die kleinen Ferienorte Bruck und Fusch , umgeben von mächtigen Dreitausendern – allen voran dem Großglockner, Österreichs höchstem Berg. Malerisch eingebettet zwischen verschneiten Bergwiesen und glitzernden Seen bieten sie einen Rückzugsort inmitten der beeindruckenden Winterlandschaft im Salzburger Land. Durch ihre zentrale Lage sind beide familienfreundlichen Orte ein guter Ausgangspunkt, um die Vielfalt der Region zu entdecken.

Bruck und Fusch verbinden idyllische Ruhe mit guter Erreichbarkeit. Die unmittelbare Nähe zum Nationalpark Hohe Tauern eröffnet den Zugang zu unberührter Natur, während auch umtriebigere Orte wie Zell am See in wenigen Minuten zu erreichen sind. Dank des kostenlosen Skibusses gelangen Wintersportler bequem in die Skigebiete Kitzsteinhorn, Schmittenhöhe und Maiskogel, wo moderne Bergbahnen und perfekt präparierte Abfahrten bis ins Tal für Skivergnügen sorgen.

Und seit Weihnachten läuft der Übungslift in Fusch – eine unkomplizierte, familienfreundliche Möglichkeit, den Winter sportlich zu genießen. Kinder und Anfänger aller Altersstufen können hier in ruhiger Atmosphäre ohne lange Wartezeiten das Skifahren erlernen, während auch geübte Skifahrer ein paar entspannte Schwünge in den Schnee ziehen können. Eine Beschneiungsanlage sorgt für gut präparierte Pisten. Auch Skilangläufer können direkt vor Ort starten: Vom Ortskern Fusch gleiten sie auf einer bestens präparierten Langlaufloipe durch verschneite Wälder und offene Winterlandschaften. Wer noch mehr Abwechslung sucht, findet in Bruck ein erweitertes Loipennetz für ausgedehnte Runden mit beeindruckenden Panorama-Ausblicken.

Rund um Bruck und Fusch laden Winterwege zu Spaziergängen durch stille Tallandschaften und verschneite Wälder ein. Wer die winterliche Ruhe sucht, findet hier idyllische Pfade, die Naturerlebnis und Erholung verbinden. In Bruck wartet zudem ein besonderes Vergnügen auf alle, die gern Schlittschuh laufen: Eine präparierte Eisfläche verwandelt sich in eine stimmungsvolle Eislaufbahn unter freiem Himmel. Für noch mehr Schwung sorgt anschließend die Rodelbahn Kohlschnait: Der Aufstieg kann sportlich zu Fuß oder bequem mit dem Rodel-Express erfolgen. Auf der rund drei Kilometer langen, beschneiten Strecke geht es rasant talwärts – am Abend bei romantischer Beleuchtung.