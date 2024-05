Last Minute Campingurlaub in den Pfingstferien

Istrien

Lanterna Premium Camping Resort, ADAC Klassifikation: 5 Sterne, Standplatz: ab 63 €/Übernachtung

Exklusives Camping am Laterna Camping Resort, in einer Badebucht in der malerischen Halbinsel Istrien. Mit umfangreichen Unterbringungsmöglichkeiten von geräumigen Standplätzen bis hin zu luxuriösen Glamping-Zelten, ist dieser Campingplatz ideal für Gäste, die Wert auf Komfort und gehobenes Campingambiente in beeindruckender Naturkulisse legen. In der Nähe des beliebten Ferienorts Novigrad gelegen, erwartet Feriengäste hier ein vielfältiges Freizeitangebot und atemberaubende Strandaussichten.

Istra Premium Camping Resort, ADAC Klassifikation: 5 Sterne, Standplatz: ab 89 €/Übernachtung

Im Istra Premium Camping Resort genießen Gäste die strahlende Sonne Kroatiens in einer ruhigen und erholsamen Atmosphäre. Diverse Standplätze garantieren ausreichend Platz und einen unvergesslichen Campingurlaub. Das Resort liegt an der malerischen Adriaküste von Istrien, in der Nähe des charmanten Küstendorfs Funtana. Trotz Abgeschiedenheit bietet der Campingplatz alle Annehmlichkeiten, einschließlich eines kleinen Waldes. Urlauber können hier vielfältige Aktivitäten und Ausflugsziele der Region entdecken und sich in der Natur entspannen.

Aminess Camping Sirena, ADAC Klassifikation: 5 Sterne, Standplatz: ab 46 €/Übernachtung

Im Schatten der Pinien- und Kiefernwälder, direkt am Meer, präsentiert sich der Campingplatz Aminess Camping Sirena als familienfreundliche Oase. Die großzügigen Stellplätze und modernen Mobilheime versprechen erholsame Campingferien. Die umfangreichen Sport- und Unterhaltungsangebote, darunter ein Tennisplatz und ein Kinderspielplatz, sorgen für Aktivität und Spaß. Der nahe Strand und das Schwimmbad laden zum Entspannen ein, während die Nähe zu Novigrad spannende Ausflüge ermöglicht. Schöne, stadtnahe Ferienanlage am Meer mit komfortabler Ausstattung und einer breiten Palette am Freizeitmöglichkeiten.

Camping Valkanela, ADAC Klassifikation: 4,5 Sterne, Standplatz: ab 60 €/Übernachtung

Camping Valkanela liegt am Ufer einer wunderschönen Lagune an der Adria-Küste, umgeben von grünen Hügeln. Zu den Einrichtungen gehören ein Schwimmbad, ein Minigolfplatz, ein Kinderspielplatz und ein Restaurant mit lokaler Küche. Der Campingplatz Valkanela ist der ideale Ort für Familien und Gruppen von Freunden, die einen ruhigen Urlaub am Meer verbringen möchten. Es gibt eine Vielzahl von Aktivitäten vom Schwimmen und Sonnenbaden bis zum Wandern und Kajakfahren.

Camping Bi Village, ADAC Klassifikation: 4,5 Sterne, Standplatz: ab 36 €/Übernachtung

Zu den Angeboten des Camping Bi Village gehören: Freibad, Wassersportzentrum und Kajakschule, Parasailing, SUP-Verleih, Massageangebot am Platz, geführte Bootstouren in den Nationalpark Brijuni, Kinderbetreuung, AdrenalinPark, E-Scooter-Verleih. Schwimm- , Fußball- und Tennisschule, Hochseilgarten und eine schalldichte Diskothek.

Dalmatien/Primorje-Gorski Kotar

Camping Kovačine, ADAC Klassifikation: 5 Sterne, Standplatz: ab 25 €/Übernachtung

Der Campingplatz Camping Kovačine liegt auf der malerischen Insel Cres und ist ideal für Aktivurlauber, Familien und FKK-Liebhaber. Der Campingplatz verfügt über vielseitige Standplätze und moderne Mobilheime. Gäste genießen den direkten Strandzugang, umfangreiche Sportangebote und unterhaltsame Freizeitaktivitäten. Die Nähe zu historischen Orten und malerischen Wanderwegen macht ihn zum perfekten Ort für Naturliebhaber und Kulturreisende.

Padova Premium Camping Resort, ADAC Klassifikation: 4,5 Sterne, Standplatz: ab 54 €/Übernachtung

Der Campingplatz Padova Premium Camping Resort auf der Insel Rab bietet eine perfekte Mischung aus Strandvergnügen und kulturellen Entdeckungen. Umgeben von Kiefern und Olivenbäumen, beeindruckt der Campingplatz mit herrlichen Meerblicken und vielfältigen Serviceangeboten. Ideal für Familien, bietet es einen kinderfreundlichen Strand, moderne Mietunterkünfte und parzellierte Standflächen. Aktivitäten wie Aqua Aerobic und Wasserski sowie eine Poollandschaft sorgen für Abwechslung. Kulturinteressierte erreichen schnell die historische Stadt Rab, während Naturliebhaber die Insellandschaft erkunden können. An einer schönen Bucht gelegener, terrassierter und gestufter Platz mit Blick auf die Inselhauptstadt Rab.

Camping Village Poljana, ADAC Klassifikation: 4,5 Sterne, Standplatz: ab 54 €/Übernachtung

Camping Village Poljana, gelegen auf der malerischen Landenge von Privlaka in Kroatien, ist der ideale Ort für Strandliebhaber und aktive Familien. Nur 3 km von Mali Lošinj entfernt, bietet dieser Campingplatz gut ausgestattete Standplätze mit unmittelbarem Meerzugang. Ein Paradies für Wassersportler mit Tauch- und Windsurfkursen, auch Tennis und Beachvolleyball werden angeboten.

Camping Bor, ADAC Klassifikation: 4 Sterne, Standplatz: ab 31 €/Übernachtung

Camping Bor auf der kroatischen Insel Krk bietet Campingurlaub das ganze Jahr. Direkt am Strand gelegen, ist es ideal für Sommergäste, die sowohl das Meer als auch Wanderwege genießen möchten. Im Winter lockt es mit einem besonderen Highlight – einem Skilift. Mit komfortablen Standplätzen, umgeben von Oliven- und Feigenbäumen, bietet der Campingplatz eine entspannte, mediterrane Atmosphäre. Gäste können sich im hauseigenen Restaurant kulinarisch verwöhnen lassen, in drei Freibädern entspannen oder das nahegelegene Zentrum von Krk erkunden. Ein perfektes Urlaubsziel für jede Jahreszeit. Ein familiengeführter Betrieb zum Wohlfühlen.

Camp Mlaska, ADAC Klassifikation: 3 Sterne, Standplatz: ab 20 €/Übernachtung

Naturbelassener Platz direkt am Meer mit terrassenartig angelegten Plätzen.