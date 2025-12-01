Gaskocher für die unkomplizierte Outdoor-Küche

Natürlich steht das richtige „Werkzeug“ im Mittelpunkt jeder Arbeit. Wählst du falsch, verdirbt es dir den Spaß. Deshalb habe ich mich für meine Camping- und Outdooraktivitäten nach einem möglichst einfachen, stabilen und sicheren Gaskocher umgesehen, der zugleich zweiflammig sein sollte. Sonst würde ich an Geschwindigkeit beim Kochen einbüßen und könnte gleich zu Feuerstahl, Holzbohrer und Zunder greifen, um ein Feuerchen zu entfachen. Aber nein: Bei allem Sinn für Romantik, dafür ist der Hunger dann doch häufig zu groß und sollte rasch gestillt werden. Und – Gas? Ja, tatsächlich. Ich gehöre nicht zu den Campingfans, denen der Umgang mit Gaskartusche und Piezozünder den Schweiß auf die Stirn treibt. Die Funktionalität der Komponenten ist heute derart sicher, dass man schon vier linke Hände haben muss, um sich in Gefahr zu bringen. Nur eins ist klar: Während du mit dem Gaskocher hantierst, solltest du dringend die Finger von der Kippe lassen! Nichtraucher sind an dieser Stelle also im Vorteil…

Impulskauf – trotzdem eine Punktlandung

Spontane Käufe sind nicht meine Sache. Normalerweise checke ich Vergleichslisten und Produkttests, so wie wir das hier für euch machen. Aber diesmal habe ich mich von einem Impuls mitreißen lassen und schnell zugegriffen, da ich kurz vor einer Tour mit dem Dachzelt stand und keine Lust hatte, mich über drei Tage weiterhin mit meinem kleinen einflammigen Primus-Kocher zu versorgen. Nichts gegen den Outdoor-Klassiker par excellence! Irgendwann aber geht einem das Gefummel auf der kleinen Kochstelle auf den Keks. Also musste etwas Nobleres und Komfortableres her, das ich bereits beim ersten Check im „Gaskocher-Bereich“ von Camping Wagner entdeckte. Kurzum bestellt, ausgepackt und mit auf die Tour genommen. Und, was soll ich sagen? Einfach perfekt – praktisch, schnell und safe. Meine Empfehlung an alle, die einen stabilen, gut designten und robust verarbeiteten Gaskocher suchen, auf dem sie zugleich ein Pfannengericht und Nudeln zubereiten, oder morgens zum Kaffeewasser gleich die Spiegeleier braten wollen. Besser geht’s nicht.