Gaskocher für die unkomplizierte Outdoor-Küche

Der Reiz des Campings liegt für mich darin, die Natur außerhalb des Wohnwagens zu genießen. Es ist zwar beruhigend, im Caravan ein Backup des Hausstands zu haben. Mein Fokus liegt aber auf "Draußen". Dazu gehört es, so oft es geht an der frischen Luft zu kochen. Meine Wahl: der Cadac 2 Cook Turbo.
Natürlich steht das richtige „Werkzeug“ im Mittelpunkt jeder Arbeit. Wählst du falsch, verdirbt es dir den Spaß. Deshalb habe ich mich für meine Camping- und Outdooraktivitäten nach einem möglichst einfachen, stabilen und sicheren Gaskocher umgesehen, der zugleich zweiflammig sein sollte. Sonst würde ich an Geschwindigkeit beim Kochen einbüßen und könnte gleich zu Feuerstahl, Holzbohrer und Zunder greifen, um ein Feuerchen zu entfachen. Aber nein: Bei allem Sinn für Romantik, dafür ist der Hunger dann doch häufig zu groß und sollte rasch gestillt werden. Und – Gas? Ja, tatsächlich. Ich gehöre nicht zu den Campingfans, denen der Umgang mit Gaskartusche und Piezozünder den Schweiß auf die Stirn treibt. Die Funktionalität der Komponenten ist heute derart sicher, dass man schon vier linke Hände haben muss, um sich in Gefahr zu bringen. Nur eins ist klar: Während du mit dem Gaskocher hantierst, solltest du dringend die Finger von der Kippe lassen! Nichtraucher sind an dieser Stelle also im Vorteil…
Impulskauf – trotzdem eine Punktlandung
Spontane Käufe sind nicht meine Sache. Normalerweise checke ich Vergleichslisten und Produkttests, so wie wir das hier für euch machen. Aber diesmal habe ich mich von einem Impuls mitreißen lassen und schnell zugegriffen, da ich kurz vor einer Tour mit dem Dachzelt stand und keine Lust hatte, mich über drei Tage weiterhin mit meinem kleinen einflammigen Primus-Kocher zu versorgen. Nichts gegen den Outdoor-Klassiker par excellence! Irgendwann aber geht einem das Gefummel auf der kleinen Kochstelle auf den Keks. Also musste etwas Nobleres und Komfortableres her, das ich bereits beim ersten Check im „Gaskocher-Bereich“ von Camping Wagner entdeckte. Kurzum bestellt, ausgepackt und mit auf die Tour genommen. Und, was soll ich sagen? Einfach perfekt – praktisch, schnell und safe. Meine Empfehlung an alle, die einen stabilen, gut designten und robust verarbeiteten Gaskocher suchen, auf dem sie zugleich ein Pfannengericht und Nudeln zubereiten, oder morgens zum Kaffeewasser gleich die Spiegeleier braten wollen. Besser geht’s nicht.
Leichter 30 mbar Kocher mit 2 Turbo-Brennern mit Zündsicherung (FFD) für zusätzliche Sicherheit.
Produktdetails:
Die neue Brennertechnik mit innerer Flamme sorgt für eine höhere Heizleistung auf der Kochfläche und kann die Kochzeit um bis zu 20 % reduzieren.
Die beiden Brenner liegen tiefer im Gehäuse und sind demnach weniger windanfällig. Jeder Brenner wird unabhängig voneinander mit einem eigenen Drehknopf und Piezozündung bedient. Zudem hat der 2 Cook Turbo eine Zündsicherung, die die Nutzung in Innenräumen ermöglicht.
Die Gummifüße verhindern ein Verrutschen des Kochers. Nach dem Gebrauch kann der Deckel geschlossen und in der mitgelieferten Trage-/ Aufbewahrungstasche verstaut werden.
Technische Daten:
Kochzeiten
Mein Kaffeewasser in der kleinen zur Hälfte gefüllten Primus-Outdoorkanne sprudelt auf der höchsten Stufe in 2 Minuten, bei voller Ladung sind es 3 Minuten und einige Sekündchen mehr. Das Bratöl in meiner Outdoor-Pfanne freut sich nach 2 Minuten auf den Backkäse, 1 Liter Nudelwasser kocht nach 3 Minuten.
Verarbeitung
Gehäuse, Rahmen und Kochfelder sind stabil verarbeitet und halten auch nach großer Hitze die Form. Die Windschutzbleche lassen sich fest in den Seitenteilen arretieren. Wenn ich den Kocher nach der Zubereitung der Speisen mit ein wenig Wasser und Geschirrspülmittel von Fettspritzern und Klecksen reinige, sieht er aus wie unbenutzt.
Sicherheit
Die Piezozündung funktioniert für beide Kochstellen zuverlässig. Der Stutzen zum Verschrauben des Gasschlauchs rechts am Gehäuse sitzt fest in der Verankerung. Die Drehknöpfe sind stabil verarbeitet und lassen kein Spiel. Safe!
Leichter 30 mbar Kocher mit 2 Turbo-Brennern mit Zündsicherung (FFD) für zusätzliche Sicherheit.
Camping, Cars & Caravans jederzeit und überall digital lesen.
Wohnwagen kaufen oder verkaufen – ob als Händler oder Privatperson.