Berchtesgadener Advent: Vom Oaschpfeiffirössl bis zur Watzmann Praline

Eine wichtige Rolle rund um den Berchtesgadener Advent spielt die „Berchtesgadener War“, das wohl bekannteste Kunsthandwerk der Region. Mit dabei natürlich das Oaschpfeiffirössl, ihr wohl beliebtestes kleines Kunstwerk. Und das nicht nur seines doch sehr lustigen Namens wegen. (Die Übersetzung ins Hochdeutsche sei jedem selbst überlassen.)

Das und andere typische Produkte der War werden in liebevoller Handarbeit gefertigt. Dazu gehören unter anderem Schlitten, Miniaturmöbel und manch anderes. Bereits seit dem 16. Jahrhundert werden diese kleinen Schnitzereien hergestellt. Ursprünglich als Spielzeug für die Kinder gedacht, schmücken die hübschen kleinen Produkte heute in den heimischen Stuben die Christbäume. Weniger klein geht es da in den Gassen des Weihnachtsmarktes zu, dort findet man manche von ihnen im Großformat.

Erwartet man im Advent eigentlich Ruhe und Besinnlichkeit, wird man im Berchtesgadener Land gern vom Gegenteil überzeugt, denn es geht auch anders. Dabei kommt eine Tradition ins Spiel, die zumindest seit der ersten Vereinsgründung 1874 in geordneten Bahnen verläuft und seit 2018 zum immateriellen Kulturerbe Bayerns gehört. Pünktlich um 15 Uhr am 17. Dezember wird das Christkind erstmals lautstark begrüßt. Dann legt sich das dumpfe Donnern hunderter Böller über den Talkessel. Der Widerhall durch die umgebenden Berge verstärkt das eindrucksvolle, fast mystische Ritual. Zahlreiche Schützen treffen sich dazu am Fuße des Locksteins hoch über den Dächern Berchtesgadens.

Die fantastische Aussicht auf die Stadt rundet das Erlebnis des „Christkindl-Anschießens“ perfekt ab. Mit etwas Glück trifft man dort oben auch auf Thomas Holm, den Chef der Vereinigten Weihnachtsschützen. Dann steht interessanten Informationen rund um dieses Brauchtum nichts mehr im Wege. „Rund um Berchtesgaden sind wir in 17 Vereinen organisiert. Insgesamt stehen da rund 3.000 Schützen unter Waffen“, so der Mann, der seit 2018 erst als zweiter Vorsitzender und nun seit 2020 als erster Vorsitzender den Hut auf hat.

Apropos Hut, zur Festtracht der Böllerschützen gehört ein solcher mit Gamsbart und Spielhahnfeder dazu. Die Böller, es gibt, meist benutzt, sogenannte „Handböller“, aber auch die etwas größeren, die Schaftböller sind natürlich ebenfalls unverzichtbarer Teil des Outfits. Wie sollte man sonst auch „Böllern“ können. Edel gearbeitet und teils mit feinsten Schnitzereien verziert. Ein nicht ganz billiger Teil des Hobbys, weiß auch Thomas Holm, der mit Stolz seinen schmucken Schaftböller trägt. Immerhin starten die Preise im vierstelligen Bereich. Auch ein kurzer Lehrgang und eine Prüfung sind erforderlich. Zwar kann man mit den Böllern im Gegensatz zu den Gewehren der „richtigen“ Schützenvereine niemand erschießen, doch der Umgang mit Schwarzpulver hat es trotzdem in sich.

Ab dem 17. Dezember sind die Weihnachtschützen im Einsatz. Dann wird bis zum 24. täglich um 15 Uhr das Christkind auf lautstarke Weise angekündigt. Bis zur Christmette schallen ihre dumpfen Böllerschüsse durchs Tal, bevor die weihnachtliche Stille einkehrt. Im Jahreskreis wird auch das eine oder andere Katholische Hochfest von ihnen begleitet.