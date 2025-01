Wer moderne Hightech-Skigebiete gewöhnt ist, begibt sich in der Kelchsau in Tirol auf Zeitreise. An der Talstation eröffnet sich ein Parkplatz ohne Einweiser, dafür mit ganz viel Platz zum parkenden Pkw, der nachts noch auf einem der beiden nah gelegenen Campingplätze gestanden ist. Ein klassischer Zweier-Sessellift, der an eine schwebende Holzbank mit Sicherheitsbügel erinnert, bringt Skifahrer gemächlich nach oben. Die Entdeckung der Langsamkeit zieht sich so durch – an einem Skitag in der Ferienregion Hohe Salve inmitten der Kitzbüheler Alpen. Die Kennzahlen sind schnell erzählt: zwei Schlepplifte und der erwähnte Sessel, Baujahr 1972, insgesamt 16 Pistenkilometer, die im unteren Bereich gar nicht mal so einfach sind, höchster Punkt in 1.605 Meter Seehöhe, zwei Hütten. Überwiegend Einheimische.