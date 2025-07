Sardinien mit dem Wohnwagen: Unterwegs in der Karibik Europas

Aber es geht schnell auch weiter, denn die Fähre in Olbia wartet nicht. Wir bauen einen Puffer ein und parken den Caravan noch am Hundestrand von Olbia. Die Salina Beach im Süden der Bucht von Olbia bietet kristallklares Wasser und saubere Strände. Am besten ist aber der Strandimbiss Soelmi Beach Bistrot. Auch hier ist Kiten angesagt, allerdings eher für Anfänger, und in den kleinen Dünen gibt es einen Parkplatz für Womos. Da parken wir auch den Caravan für vier Stunden, bis es zur Einschiffung geht. Aber Vorsicht: Die Spuren der Büsche links und rechts sehe ich heute noch im Lack.

Da wir die Überfahrt von Freitag auf Samstag verschoben haben, ist auf dem Rückweg nach Livorno nicht die neue Legacy am Start, sondern die schon etwas in die Jahre gekommenen Fantasy. Aber was heißt Jahre. Die Kabinen sind tipptopp. Sie ist übersichtlicher, da doch etwas kleiner als die Legacy, und wir stehen mit dem Gespann perfekt in der Reihe an einem Aufgang. Schon auf der Hinfahrt sind uns ein paar Sackgasen aufgefallen, die es hier auch an Bord gibt. Wer da mit dem Gespann landet, kann beim Rausfahren so richtig in Schwitzen kommen, denn es heißt, das Gespann einige Meter rückwärts bugsieren, um auf die Ausfahrtsrampe zu kommen.

An Deck genießen wir die laue Spätsommerluft und wundern uns über viele bekannte Gesichter. Die hatten wir am Nachmittag doch alle am Hundestrand getroffen. So klein kann die Welt sein.

Unsere Rundfahrt durch den Norden Sardiniens waren netto gerade mal 350 Kilometer. Gut brutto, also mit den Solofahrten, waren es dann auch fast 800 Kilometer, und wir haben nur einen Bruchteil der Insel erkundet. Ergo: Teil zwei und drei müssen folgen, aber vielleicht fassen wir die Mitte und den Süden Sardiniens auch zusammen und nehmen uns mehr Zeit als nur 14 Tage.