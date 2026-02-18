Schöne Parks im englischen Stil erinnern an die Zeit, als Meiningen zu einem der wichtigsten kulturellen Zentren Deutschlands aufsteigen konnte, als kleine Schwester Weimars. Ein berühmter Gast der Stadt war Johannes Brahms, der mit dem hiesigen Orchester zusammenarbeitete. Die Literaten Jean Paul und Ludwig Bechstein lebten in Meiningen, auch Friedrich Schiller war eine Zeit lang hier, im nahen Dorf Bauerbach.

Einen Besuch lohnt außer dem traditionsreichen, in seiner jetzigen Form im Jahr 1909 eröffnete Meininger Staatstheater auch das Theatermuseum „Zauberwelt der Kulisse“, wo die berühmten historischen, illusionistischen Bühnenbilder aus der Coburger Werkstatt der Gebrüder Brückner präsentiert werden. Zu sehen sind auch eigenhändige Bühnenbild- und Kostümentwürfe des „Theaterherzogs“, der sich von den Historienmalern Wilhelm von Lindenschmitt d. Ä., Wilhelm Kaulbach und Peter von Cornelius beeinflussen ließ.

Weiterhin Teil der „Meininger Museen“ ist das barocke Schloss Elisabethenburg. Eine Dreiflügelanlage, die seit 1682 entstanden ist und bis 1918 die Residenz der Herzöge von Sachsen-Meiningen war. Das Schloss ist das städtebauliche Wahrzeichen der Stadt mit seinen verschiedenen Sammlungen zu Kunst, Musik und Theater, dem hier untergebrachten Rathaus und der Schlosskirche mit dem „Konzertsaal Johannes Brahms“. In jedem Fall ist eine Einkehr im Turmcafé zu empfehlen. Dort warten Kaffee, Kuchen und Torten in einem barocken Saal.

Hier im Barockschloss wurde auch royale Geschichte geschrieben. Denn Adelheid Prinzessin von Sachsen-Meiningen, geboren 1792 in Meiningen als Tochter des Herzogs Georg I. von Sachsen-Meiningen und dessen Gemahlin Prinzessin Louise Eleonore zu Hohenlohe-Langenburg, war ab 1830 Königin von Großbritannien und Irland sowie Königin von Hannover.

Meiningen war schon im 19. Jahrhundert eine Theaterstadt und ist es bis heute. Das Meininger Theater wurde 1831 gegründet: Die Aufführungen der „Meininger“, ihre Gastspielreisen – innerhalb von 16 Jahren gab es etwa 2.900 Aufführungen – erregten Ende des 19. Jahrhunderts aufgrund ihrer neuen Art zu inszenieren europaweites Aufsehen. Im Fokus standen absolute Werktreue, Priorität der Ensembleleistung und das Streben nach einem Gesamtkunstwerk.

Beeinflusst von der naturalistischen Theaterarbeit der „Meininger“ waren unter anderem die Royal Shakespeare Company, der russische Theatermacher Konstantin Stanislawski, Sergeij Eisenstein und Lee Strasberg, in dessen „Actors Studio“ Al Pacino, Robert de Niro, Marlon Brando und Dustin Hoffman ihre Karrieren begannen. Würde es Hollywood ohne Meiningen geben? „Natürlich nicht – ohne Meiningen kein Hollywood“, sagen die Meininger. Und es stimmt ja auch: Das moderne Regietheater, das hat hier in Meiningen seinen Ursprung. Stanislawski hatte in den Jahren 1885 und 1890 in Moskau Gastspiele der Meininger erlebt. Und im Jahr 1923 war es der junge Lee Strasberg, der in New York ein Gastspiel des Moskauer Künstlertheaters unter Stanislawski sah. Und so wurde die Tradition des wirklichkeitsnahen Spiels weitergeführt.

200. Geburtstag von Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen (1826–1914) feiert Meiningen 2026 ein großes Jubiläumsjahr. Man wird den Theaterherzog im großen Stil feiern, diesen Förderer von Kunst und Kultur, der Theaterleiter, Regisseur, Bühnenbildner und auch ein wichtiger politischer Reformator in seinem Herzogtum war. Zum

Auch das Staatstheater unter der Leitung des Intendanten Jens Neundorff von Enzberg ist in der kleinen Stadt von zentraler Bedeutung. Hier wird auf sehr hohem Niveau gespielt und dafür reist das Publikum aus ganz Deutschland an.