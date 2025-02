Verona: Wo Romeo Julia zu Füßen liegt

Den Anfang macht die Stadt, die Schauplatz einer der berühmtesten Liebesgeschichten überhaupt ist: Verona.

William Shakespeare wählte die malerische Stadt im Norden Italiens für sein bekanntestes Werk Romeo und Julia. Die Region Venetien besticht zudem mit einer atemberaubenden Kulisse mit Blick auf Berge und Wasser und dem großen Amphitheater, das in den Sommermonaten mit Freiluft-Opern und Konzerten lockt. Die Schauplätze des Shakespeare-Dramas und die Vorzüge Veronas machen aus der norditalienischen Stadt insbesondere in den Sommermonaten ein beliebtes Ziel für Touristen. Im Februar ist die Stadt weniger überlaufen und Besucher können den Charme des Ortes in vollen Zügen genießen und entspannt durch die Gassen der Altstadt schlendern.

Besonders Highlight: Anlässlich des Valentinstags wird Verona jedes Jahr liebevoll geschmückt. Vom 13. Februar bis 16. Februar finden verschiedene Veranstaltungen rund um den Tag des Heiligen Valentin statt. Auf der Piazza die Signori sind an diesen Tagen zahlreiche Marktstände in Form eines übergroßen Herzens aufgebaut. Hier wird eine große Auswahl an Leckereien und regionalen Spezialitäten angeboten.