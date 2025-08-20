7 „Bergmannsleuchten“ getestet

Die HF4R Core von Ledlenser ist als Einsteigermodell der HF-Serie überraschend gut ausgestattet: Drei Helligkeitsstufen, Boost- und Rotlichtmodus sowie Funktionen wie Back-up-Betrieb bei niedrigem Akkustand, Transportsperre, Memory-Funktion und Akkuanzeige sind an Bord.

Gewicht: 73 g

73 g Lichtstrom: 300 Lumen / 500 Lumen (Boost)

300 Lumen / 500 Lumen (Boost) Leuchtweite: bis 130 m

bis 130 m Schutzart: IP68

IP68 UVP: 39,90 €

Der Lampenkopf lässt sich stufenlos und lautlos nach unten schwenken – ein echtes Plus im Alltag. Praktisch ist auch das Magnetic Charge System: einfach andocken statt fummeln. Ein Nachteil bleibt: Ohne Spezialkabel keine Ladeoption, während andere Modelle USB-C bieten.

Das Lichtbild zeigt einen hellen Spot mit sanft auslaufender Randzone. Tragekomfort und Handhabung des Stirnbands überzeugen ebenfalls. Kritik verdient einzig die verwirrende Bedienungsanleitung, die durch viele Modellvarianten unübersichtlich wird.

Fazit: Die HF4R Core punktet mit Ausstattung, Komfort und Bedienfreundlichkeit. Trotz kleiner Schwächen reicht es locker zum Testsieg.