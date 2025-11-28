Black Week
> Entertainment-Bundle: Sat-Anlage – Beamer – Leinwand – Power Kühlbox

Rüste dich für die WM 2026 aus!

28.11.2025
Text: Camping, Cars & Caravans | Bild: Canva

Der kommende Sommer wartet mit einem Mega-Ereignis: der Fußball-WM 2026. Clever, wenn du die letzten Tage der Black Week dazu nützt, dich mit Geräten und Produkten auszurüsten, die außerhalb der Aktion erheblich teurer sind.

Die nächste Fußball-WM wird vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen – also mitten in der besten Campingsaison. Bei der bislang größten Ausgabe des Turniers werden 48 Teams in insgesamt 104 Partien gegeneinander antreten und um den Weltmeistertitel kicken. Ein Mega-Event! Und wer schon einmal auf einem Campingplatz die Übertragung eines großen Fußballturniers erlebt hat, weiß, was da los ist. Es geht rund, es ist laut, Tore werden bejubelt, Schiedsrichterentscheidungen seziert und Mannschaftsleistungen in den Himmel gehoben, oder in Grund und Boden verdammt. Kurzum: Urlaub hoch zwei (wenigstens für Fußballfans).

Clevere multifunktionale Fernsehgeräte, die du im Fahrzeug installieren oder im Außenbereich positionieren kannst, haben wir dir im Beitrag Starke Camping-TVs für deine WM-Fete bereits vorgestellt. Dein Entertainment für dich, deine Familie und Freunde rund um das Turnier kannst du aber noch um den Faktor 10 steigern: mit einem Beamer und dem erforderlichen Equipment. Damit machst du deinen Stellplatz zur WM-Arena. Zugegeben, live dürftest du wegen der Zeitverschiebung zwischen sechs und neun Stunden von den Austragungsstätten auf dem amerikanischen Kontinent zu deinem sommerlichen Stellplatz in einem europäischen Land nur die wenigsten Fußballschlachten sehen, aber auch Spiele, die du in der Nacht aufzeichnest, sind am folgenden Tag der Knaller. Unser Service: Zur Zeitverschiebung findest du am Ende des Beitrags noch einige nützliche Informationen.

 

Mobile Camping Sat-Anlagen

Mit einer Sat-Anlage, die Astra 1 Sender ansteuert, kannst du die deutschen Fernseh- und Radioprogramme in der Ausleuchtzone in den wichtigsten Urlaubsländern Europas empfangen. Weitere Möglichkeiten fernsehmäßig online zu sein, haben wir im Beitrag Starke Camping-TVs für deine WM-Fete beschrieben.

Zwei Sat-Anlagen, die in der Black Week um jeweils mehr als 30 Prozent heruntergesetzt wurden, können wir dir empfehlen:

Berger Pathfinder 2.0 faltbare vollautomatische Sat-Anlage Weiß
Foto: Hersteller

Berger Pathfinder 2.0 faltbare vollautomatische Sat-Anlage Weiß

Die vollautomatische Berger Pathfinder 2.0 ist faltbar und damit platzsparend beim Transport. Sicher verstaut kommt sie in einem Hartschalenkoffer zu dir – praktisch! Du verbindest die SAT-Anlage mit deinem TV-Gerät (Receiver integriert) oder einem einzelnen Receiver.  Und schon sucht die Antenne vollautomatisch den Astra1-Satelliten und verbindet den Receiver in der Regel innerhalb von 1 – 3 Minuten. Der Hersteller verspricht europaweit einen zuverlässigen Empfang.

Dazu wurde eine elektronische Bremse entwickelt, die sich automatisch löst, sobald der Satellit gefunden wurde. Somit ist ein Verdrehen der Antenne z.B. durch starken Wind nicht möglich. Bei erneutem Start des Suchvorgangs der Antenne, wird die Bremse elektronisch gelöst und die Antenne ist frei beweglich.

 

Produktdetails und technische Daten:

  • Antennen-Typ: Off-Set-Spiegel (Aluminium)
  • Polarisation: Horizontal / Vertikal
  • Art Sat-Anlagen: Spiegelantenne
  • Ausrichtung: vollautomatisch
  • LNB: Single Universal
  • Empfang von Astra 19,2° Ost
  • Keine separate Stromversorgung notwendig
  • Keine zukünftigen Transponder-Updates notwendig
  • Maße Spiegel (BxH): 46 x 32 cm
  • Antennenverstärkung: 33 dBi
  • Elevation: 23° – 43°
  • Azimut: 360°
  • Betriebstemperatur: -20°C bis 70°C
  • Gewicht Antenne: 3,4 kg
  • Gewicht gesamt: 5 kg
  • Abmessung Antenne (BxHxT): 47 x 12 x 44 cm
  • Black Week-Preis bei Fritz Berger: 499,- €. Du sparst 33 %.

 

Produktabbildung: Berger Pathfinder 2.0
Foto: fritz-berger.de

Berger Pathfinder 2.0

Die faltbare vollautomatische Satelliten-Antenne - platzsparend und sicher verstaut im Hartschalenkoffer. Verbinde einfach die SAT-Anlage mit deinem TV-Gerät und/oder Reciever.

499 € auf fritz-berger.de

Selfsat Snipe Mobil Camp Direct Sat-Anlage, Single-LNB, weiß

Die SELFSAT SNIPE MOBIL CAMP Direct ist eine frei positionierbare, tragbare, vollautomatische, mobile Camping Sat-Antenne ohne zusätzlichem Steuergerät. Mit dem mitgelieferten Koaxial-Kabel lässt sie sich in einer Entfernung von bis zu 12 m zum Fernsehgerät oder Receiver und freier Sicht zum Satelliten positionieren: ideal für dein Outdoor-WM-Event!

Das Wohnmobil oder der Wohnwagen kann im Schatten geparkt werden. Sie ermöglicht den Empfang der Astra 1 Sender und benötigt keinen zusätzlichen Controller. Sobald die Antenne über den DVB-S2 Tuner des Fernsehgeräts oder den Receiver mit Strom versorgt wird beginnt sie mit der Satellitensuche. Der Skew (die Abweichung des vertikalen Empfangssignals bei geostationären Satelliten) ist manuell einstellbar. Die Antenne verfügt über eine Sicherungsöse, um sie gegen Diebstahl zu schützen.

Produktdetails und technische Daten:

  • Frei positionierbare, tragbare, vollautomatische, mobile Camping Sat-Antenne für Astra 19,2° Ost.
  • Direktverbindung mit nur einem Kabel
  • Kein zusätzliches Steuergerät notwendig
  • Vollautomatische Ausrichtung
  • Kein Stromverbrauch im Standby
  • Ohne Montageaufwand
  • Leicht und portable
  • Kompakte wetterfeste Bauform
  • Fest verbaute Ringöse zur Diebstahlsicherung mittels Drahtseil oder Kette (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Tragegriff
  • Eingangsspannung: 12-24 V
  • Eingangsfrequenz: 10,70 – 12,75 GHz
  • LNB-Ausgangsfrequenz: 950 – 2150 MHz
  • LNB- Oszillatorfrequenz (L.O.): 9,75 / 10,6 GHz
  • Antennengewinn bei 11,7 GHz: 31,0 dBi
  • Min EIRP: 51 dBW
  • Satellitensuchdauer: 180 s
  • Max. Leistungsaufnahme: 30 W (während des Suchlaufs)
  • Größe (B x T x H): 450 x 450 x 410 mm
  • Gewicht: 4,7 kg
  • Betriebstemperatur: -20°C – +60°C
  • Black Week-Preis bei Camping Wagner: 479,- €. Damit sparst du 31 %.
Selfsat Snipe Mobil Camp Direct Sat-Anlage, Single-LNB, weiß
Foto: Hersteller
Produktabbildung: Selfsat Snipe Mobil Camp Direct Sat-Anlage
Foto: campingwagner.de

Selfsat Snipe Mobil Camp Direct Sat-Anlage

Die SELFSAT SNIPE MOBIL CAMP Direct ist eine frei positionierbare, tragbare, vollautomatische, mobile Camping Sat-Antenne ohne zusätzlichem Steuergerät.

479 € auf campingwagner.de

Beamer für das ganz große Bild

Noch vor wenigen Jahren waren Beamer mit guter Bild- und Klangqualität sündhaft teuer, wenn nicht unerschwinglich. Heute dagegen gibt es Top-Geräte unter dem Preisniveau eines durchschnittlichen Fernsehers. Dabei bietet ein guter Beamer mit 4K-Streaming ein bei weitem höheres Medien-Entertainment. Vor allem die Bildschirmdiagonale ist unschlagbar und ermöglicht es, Heimkino-Qualität außerhalb des Fahrzeugs zu genießen.

Auch hierzu zwei Empfehlungen, bei denen du in der Black Week ca. 40 Prozent sparen kannst:

 

4K Smart Beamer kompatibel mit Netflix-App, kinoähnlichem Sound & HDR | KOGATA Auto-Fokus
Foto: Hersteller

4K Smart Beamer kompatibel mit Netflix-App, kinoähnlichem Sound & HDR | KOGATA Auto-Fokus

Produktdetails:

  • Integrierte Streaming-Apps mit HDR & DTS-kompatiblem Audio.
  • Der Kogata GC357B Projektor verfügt über vorinstallierte Apps, kompatibel mit Netflix, YouTube und Prime Video.
  • Dank des leistungsstarken MTK9660-Chipsatzes und 2 + 8 GB Arbeitsspeicher liefert der native 1080 p Outdoor-4K-Beamer echte 4K-Decodierung.
  • KI-gestützte PQ-Technologie, deutsche Hochtransmissions-Linsen und HDR10+ gewährleisten natürliche Hell-Dunkel-Übergänge, satte Farben und lebensechte Hauttöne.
  • Dank Autofokus und 6D-Keystone-Korrektur richtet der Outdoor-Beamer das Bild automatisch perfekt rechteckig aus. Der Smarter Beamer bietet zudem einen 100–50 % Zoom, um die Bildgröße ohne Verrücken anzupassen, egal ob an der Wand oder Leinwand.
  • Ausgestattet mit Wi-Fi 6 sorgt der Kogata 4K-Beamer für reibungsloses, verzögerungsfreies Streaming und Bildschirmspiegelung von iOS- oder Android-Geräten.
  • Zudem ist dieser Smart-Beamer mit Wi-Fi und Bluetooth sowie einer hochsensitiven Bluetooth-Fernbedienung ausgestattet, die für noch bessere Reaktionsfreudigkeit und einfache Bedienung sorgt.
  • Black Week-Preis bei Amazon: 170,44 €. Du sparst 43%.
Produktabbildung: 4K Smart Beamer
Foto: amazon.de

4K Smart Beamer

Integrierte Streaming-Apps mit HDR & DTS-kompatiblem Audio:Der Kogata GC357B Projektor verfügt über vorinstallierte Apps,kompatibel mit Netflix, YouTube und Prime Video.

170,44 € auf amazon.de

Official Google TV Smart Beamer 4k, HAPPRUN 25000L Full HD Beamer Heimkino mit Dolby Audio

Produktdetails und technische Daten:

  • Der HAPPRUN Smart Beamer 510G ist mit offiziell lizenzierter Google TV ausgestattet – direkt im Gerät, ganz ohne externe Hardware. Damit ist der Zugriff auf mehr als 20.000 Apps und 1000 kostenlose Sendern wie Netflix, YouTube, Prime Video und mehr verbunden.
  • Der HAPPRUN Smart Beamer 510G unterstützt offizielle Sprachbefehle über Google TV.
  • Der HAPPRUN 510G bietet mit seiner nativen 1080P-Auflösung, 1000 ANSI Lumen Helligkeit und HDR10+ Technologie ein gestochen scharfes Bild mit brillanten Farben und tiefem Schwarz. Selbst bei Umgebungslicht bleiben Details klar erkennbar. Ideal für Outdoor-Events.
  • Mit bidirektionalem Bluetooth 5.2 verbindest du kabellos Kopfhörer oder Lautsprecher – oder nutzt den Beamer als Bluetooth-Speaker. Die Hi-Fi 5W Lautsprecher mit Dolby liefern satten, klaren Klang.
  • Der Beamer verbindet sich kabellos per WiFi 6 & Bluetooth oder per HDMI ARC, USB & 3,5-mm-Audio mit iOS-/Android-Geräten, PC, Switch oder PS5.
  • Black Week-Preis bei Amazon: 265,98 €. Du sparst 38%.

 

Official Google TV Smart Beamer 4k, HAPPRUN 25000L Full HD Beamer Heimkino mit Dolby Audio
Foto: Hersteller
Produktabbildung: Official Google TV Smart Beamer 4k
Foto: amazon.de

Official Google TV Smart Beamer 4k

Der HAPPRUN Smart Beamer 510G ist mit offiziell lizenzierter Google TV ausgestattet – direkt im Gerät, ganz ohne externe Hardware.

265,98 € auf amazon.de

Projektionsfläche

Wer Fußball-Bilder beamen will, braucht eine Projektionsfläche. Diese gibt es natürlich in (fast) allen Größen. Die von uns empfohlene Leinwand dürfte für dein Outdoor-Entertainment ein guter Kompromiss hinsichtlich Größe, Materialbeschaffenheit und Robustheit sein:

Outwell Leinwand 120x100cm, TC- Zeltstoff, grau
Foto: Hersteller

Outwell Leinwand 120x100cm, TC- Zeltstoff, grau

Produktdetails und technische Daten:

  • Die neue Outwell-Leinwand kann drinnen wie draußen verwendet werden, denn die Leinwand aus technischer Baumwolle ist HookTrack-kompatibel und lässt sich mit zwei Stangen und einem nahezu unsichtbaren Spannseil befestigen.
  • Gewebe: TC-Zeltstoff
  • Größe: 120 x 100 cm (BxH)
  • Farbe: grau
  • Packmaß: 50 x 9 cm
  • Gewicht: 850 g
  • Black Week-Preis bei Camping Wagner: 45,62 €. Du sparst 30%.

 

Produktabbildung: Outwell Leinwand 120x100cm
Foto: campingwagner.de

Outwell Leinwand 120x100cm

Das Angebot an günstigen Projektoren wächst stetig, da wird es höchste Zeit, auch unterwegs mit High-Tech und Stil zu genießen - mit der passenden Leinwand von Outwell.

45,62 € auf campingwagner.de

Sichere die Versorgung deiner Gäste!

Was wäre ein WM-Event ohne flüssige Grundversorgung? Dazu bietet Fritz Berger eine coole Kompressor Kühlbox in idealer Größe an:

Truma Cooler C30 Kompressor Kühlbox mit Tiefkühlfunktion 12/24/230V 30 Liter

Die Truma Kühlbox ist eine kompakte Kompressorkühlbox mit Gefrierfunktion für den Outdoor-Einsatz. Sie bietet zuverlässige Kühl- und Gefrierleistung bei verschiedenen Temperaturen, ist effizient im Stromverbrauch und kann auch mit einem externen Akku betrieben werden. Flexibel einsetzbar mit verschiedenen Stromquellen und sogar Solarbetrieb möglich. Ihr geräumiger Innenraum ist platzsparend und robust gebaut, mit leisem Betrieb und zusätzlicher App-Steuerung. Ideal für Camper, Wohnmobil oder für mobile Aktivitäten.

Produktdetails und technische Daten:

  • LED-Innenbeleuchtung
  • Turbofunktion für extra schnelles Kühlen
  • 3-stufiger Batterieentladeschutz verhindert Entladung der Fahrzeugbatterie
  • Integrierter USB-Ladeanschluss zum Laden von Smartphone und Tablet
  • praktische Flaschenöffner auf zwei Seiten
  • Ablauf am Boden zur einfachen Reinigung
  • Korbeinsätze sind ganz nach Bedarf herausnehmbar und flexibel unterteilt
  • Intuitiv: Display mit Soll-/ Ist-Temperaturanzeige und Bedienteil mit Turbofunktion
  • Temperaturbereich:           +10 °C bis -18 °C
  • Luftschallemission:            42 dB
  • Luftschallemissionsklasse:  C
  • Jahresenergieverbrauch:    46 kWh
  • Stromaufnahme bei 12V:    3,40 A
  • Stromaufnahme bei 24V:    1,70 A
  • Stromaufnahme bei 240V:  0,44 A
  • Volumen: 30 l
  • Maße (LxBxH): 610 x 340 x 422 mm
  • Gewicht: 17,5 kg
  • Black Week-Preis bei Fritz Berger: 549,- €. Du sparst 26%.

Für größere Reserven gibt es die Kühlbox auch in den Versionen C36, C44, C60 und C105.

Truma Cooler C30 Kompressor Kühlbox mit Tiefkühlfunktion 12/24/230V 30 Liter
Foto: Hersteller
Produktabbildung: Truma Cooler C30 Kompressor Kühlbox
Foto: fritz-berger.de

Truma Cooler C30 Kompressor Kühlbox

Innovative Truma Cooler Kompressorkühlboxen: Zuverlässiges Kühlen bis -22 °C (C30 bis -18 °C), leiser Betrieb, energiesparend und mit smarten Features für maximale Flexibilität.

549 € auf fritz-berger.de

Gut zu wissen: Infos zur Zeitverschiebung

Da die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, musst du bei der Planung deiner WM-Sessions natürlich immer den Zeitunterschied zwischen dem Beginn der Spiele und deiner jeweiligen Ortszeit berücksichtigen. So beträgt die Zeitverschiebung zwischen der Mitteleuropäischen Sommerzeit (MEZ) und den Austragungsorten in Kanada, den USA und Mexiko zwischen 6 und 9 Stunden.

Dabei kann der Zeitunterschied zwischen dem Austragungsort eines Spiels und deiner Ortszeit gleichbleiben oder sich noch um eine Stunde erhöhen, je nachdem, ob in den WM-Ländern ebenfalls Sommerzeit herrscht oder die Uhren nicht vorgestellt werden. Das ist in Vancouver und Toronto in Kanada sowie an den mexikanischen Austragungsorten Guadalajara und Mexiko-Stadt der Fall, wo die Sommerzeit vor einigen Jahren abgeschafft wurde. Dagegen gilt sie an allen US-amerikanischen Austragungsstätten von der Ost- bis zur Westküste.

Dabei liegt die Uhrzeit an den WM-Spielstätten jeweils hinter der Ortszeit auf deinem Stell- oder Campingplatz in einem europäischen Reiseland. So ist es, wenn ein Spiel in New York oder Boston beispielsweise um 20 Uhr abends angepfiffen wird, bei dir am Stellplatz bereits 2 Uhr morgens. Das heißt: Live wirst du vermutlich die meisten Spiele nicht sehen wollen (oder können), höchstens Deutschland kommt in die entscheidenden Finals – Ehrensache!

Zeitversetztes Fernsehen

Moderne Fernsehgeräte verfügen über die Möglichkeit des zeitversetzten Fernsehens. Das heißt, du kannst dir Spiele, die dich besonders interessieren, zu einer dir genehmen Uhrzeit nachträglich anschauen, oder du zeichnest sie auf.

Empfehlenswert ist es auf jeden Fall, dich vor der Abreise in den Campingurlaub über die Konditionen bei deinem Anbieter zu informieren. Beispiel MagentaTV über die Telekom: Um den Service auch im EU-Ausland nutzen zu können, brauchst du nur einen Internetanschluss. Darüber hinaus kannst du MagentaTV per HDMI-Slot einfach über die MagentaTV One, den MagentaTV Stick oder direkt auf deinem Smart TV empfangen. Voraussetzung allerdings ist ein Festnetz-Anschluss in Deutschland, mit dem du automatisch für die Nutzung im EU-Ausland freigeschaltet bist.

Eine weitere Möglichkeit, TV-Programme am Stellplatz zu sehen, ist natürlich der Empfang über Satellit, wofür wir dir in diesem Beitrag zwei Empfehlungen gegeben haben.

Fazit

Drei Tage noch, in denen du dir dein perfektes Entertainment-Bundle für die Camping-WM 2026 schnappen kannst!

Mehr zum Thema

image
Wasseraufbereitung

Mach dein Wasser an Bord safe!

Wasser ist die Grundressource unseres Lebens. Als Caravaner und Outdoorfan weißt du, dass...
image
Powerstations

Mehr Energie durch EcoFlow River 3 Powerstation

Du willst möglichst autark an deinem Stellplatz sein? Dann solltest du immer zusätzliche...
image
TV

Top-Camping-TVs für dein WM-Erlebnis

Die Zeit rast: Bis zum Sommer kommenden Jahres ist es nicht mehr lange hin. Clever, wenn d...
image
Outdoor & Freizeit

Wärmespender am Stellplatz

Selbst in südeuropäischen Breiten gibt es für tropische Abende und Nächte keine Garant...
AKTUELLE AUSGABE
Herbst (1)
Camping, Cars & Caravans
Abo
abschließen,
Prämie
sichern!
Akuelle image
Jetzt Kaufen Abonnieren
Foto: Redaktion
Jetzt kostenlos das Whitepaper herunterladen!

Offroad Reisen mit dem Campervan

Sie träumen von Offroad-Reisen mit dem Campervan? Unser exklusives Whitepaper bietet Ihnen Profi-Tipps für Fahrten in schwierigem Terrain, einen praktischen Ausrüstungs-Guide und wertvolle Hinweise zum richtigen Verhalten in Problemsituationen – damit Sie bestens vorbereitet ins Abenteuer starten. Sichern Sie sich jetzt geballtes Expertenwissen von Offroad-Spezialist Matthias Göttenauer und holen Sie sich Ihr kostenloses PDF!
Jetzt herunterladen