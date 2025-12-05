Beste Angebote fÃ¼r dein Outdoor-Kino

Weihnachten
Der Handel ist seiner Zeit immer weit voraus. Deshalb stupsen dich die Hersteller der Campingwelt schon im VorweihnachtsgeschÃ¤ft mit der Nase auf dein Entertainment-Summer-Bundle fÃ¼r 2026. Warum nicht? Sparen lÃ¤sst sich in diesen Tagen bestens.

Wenn du mit deinem Caravan irgendwo in Europa unterwegs bist, fahren meist auch deine Gewohnheiten von zu Hause mit. Dazu gehÃ¶rt beispielsweise auch, fernzusehen, wenn du dich nach einer anstrengenden Wandertour, sportlichen AktivitÃ¤ten oder einem heiÃŸen Tag am Strand ausruhen und erholen willst. Wenn du alleine oder „nur“ mit deinem Partner unterwegs bist, genÃ¼gt fÃ¼r gewÃ¶hnlich ein guter TV im Wohnwagen. Triffst du allerdings Freunde auf deinem Stell- oder Campingplatz, oder reist du mit mehreren Familienmitgliedern an, dann kann sich die Mitnahme eines Beamers plus ProjektionsflÃ¤che auszahlen. Denn so kannst du zu Events in deinem Freiluftkino am Stellplatz einladen. Keine Frage, gerade mit Blick auf den kommenden Sommer, in dem die nÃ¤chste FuÃŸball-WM vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen wird, juckt es schon in den Fingern, sich die Kicker auf eine groÃŸe Bildschirmdiagonale zu holen.

Kurzum: Dazu empfehlen wir dir zwei Beamer aus dem preiswerteren Segment inklusive ProjektionsflÃ¤che und zwei Sat-Anlagen fÃ¼r einen besseren Empfang deiner Lieblingssender. Und weil gucken und jubeln durstig macht, haben wir uns obendrein noch nach einer leistungsfÃ¤higen Kompressor-KÃ¼hlbox umgesehen, deren FÃ¼llvolumen erst einmal ausreichen sollte…

 

Unsere Empfehlungen auf einen Blick

Berger Pathfinder 2.0 faltbare vollautomatische Sat-Anlage WeiÃŸ

Die faltbare vollautomatische Satelliten-Antenne - platzsparend und sicher verstaut im Hartschalenkoffer.

499 â‚¬ auf fritz-berger.de
Selfsat Snipe Mobil Camp vollautomatische portable Sat-Antenne mit Fernbedienung Single LNB

Die Selfsat Snipe Mobil Camp besitzt einen integrierten GPS EmpfÃ¤nger, um den Standort bei der Satellitensuche schneller zu bestimmen.

629 â‚¬ auf fritz-berger.de
4K Smart Beamer kompatibel mit Netflix-App, kinoÃ¤hnlichem Sound & HDR | KOGATA Auto-Fokus

6D Keystone, WiFi 6 & Bluetooth | Heimkino Projektor fÃ¼r Garten & Streaming ohne TV-Stick

179,99 â‚¬ auf amazon.de
Official Google TV Smart Beamer 4k

HAPPRUN 25000L Full HD Beamer Heimkino mit Dolby Audio, Wi-Fi & Bluetooth, Integrierte Streaming-Apps, 300" Projektor Kompatibel mit Spielkonsolen und Handy

269,99 â‚¬ auf amazon.de
Celexon Mobil Professional tragbare Tischleinwand 102 x 76 cm

Die Leinwand ist in Sekundenschnelle aufgebaut und durch das praktische und durchdachte System sofort einsatzbereit.

123 â‚¬ auf fritz-berger.de
Truma Cooler C30 Kompressor KÃ¼hlbox mit TiefkÃ¼hlfunktion 12/24/230V 30 Liter

Innovative Truma Cooler KompressorkÃ¼hlboxen: ZuverlÃ¤ssiges KÃ¼hlen bis -22 Â°C (C30 bis -18 Â°C), leiser Betrieb, energiesparend und mit smarten Features fÃ¼r maximale FlexibilitÃ¤t.

549 â‚¬ auf fritz-berger.de
Selfsat Snipe Mobil Camp vollautomatische portable Sat-Antenne mit Fernbedienung Single LNB

Produktbeschreibung:

  • Die Selfsat Snipe Mobil Camp Single ist dank GPS eine vollautomatische portable Satelliten-Antenne
  • Auf Knopfdruck findet die Antenne automatisch innerhalb 1-2 Minuten den gewÃ¤hlten Satelliten und ermÃ¶glicht dadurch den Empfang, wo immer Sie die Antenne verwenden mÃ¶chten. Die einzige Voraussetzung ist freie Sicht zum Satelliten.
  • Integrierter GPS EmpfÃ¤nger
    Die Selfsat Snipe Mobil Camp besitzt einen integrierten GPS EmpfÃ¤nger, um den Standort bei der Satellitensuche schneller zu bestimmen.
    Der Empfang ist von allen deutschen Fernseh- und Radioprogrammen in den wichtigsten UrlaubslÃ¤ndern Europas mÃ¶glich.
  • Einfach Knopf drÃ¼cken und Fernsehen
    Das SteuergerÃ¤t ist fÃ¼r insgesamt 4 Satelliten vorprogrammiert. Nach dem Einschalten mÃ¼ssen Sie nur einen Knopf drÃ¼cken um vollautomatisch Satellitenfernsehen zu empfangen.
  • Sicherheit durch Diebstahlschutz
    Neben einem mechanischen Diebstahlschutz bietet die Snipe Mobil Camp auch ein akustisches Alarmsystem, das anschlÃ¤gt, sobald die Kabelverbindung unterbrochen wird.

Produktdetails:

  • Antennenart: Cassegrain
  • Frequenzband: Ku Band
  • Frequenzbereich: 10.7 GHz bis 12.75 GHz
  • Antennengewinn: 31dBi
  • Empfangsleistung: 51dBW
  • Polarisation: Vertikal / Horizontal
  • Motorsteuerung: 2-Achsen DC Motor
  • Neigungswinkel: 5Â° – 90Â°
  • Suchwinkel: 360Â°
  • Satelliten-Suchzeit: typ.1-2 Minuten
  • Temperaturbereich: -20 Â°C bis +70 Â°C
  • Spannungsversorgung: 12-24V DC 3A
  • Stromaufnahme: 30 W (wÃ¤hrend der Suche)
  • zweifaches Diebstahlschutzsystem
  • Steuerung per Fernbedienung

Vorprogrammierte Satelliten:

  • Astra 1 (19,2Â° Ost)
  • Astra 2 (28,2Â° Ost)
  • Hotbird (13Â° Ost)
  • Eutelsat 5 West A (5Â° West)
  • Stromversorgung: 12 V ~ 24 V

ProduktmaÃŸe:

  • MaÃŸe Sat-Anlage (BxHxT): 450 x 410 x 450 mm
  • Gewicht: 4,7 kg
  • MaÃŸe SteuergerÃ¤t (BxHxT): 200 x 30 x 145 mm
  • Gewicht: 133 g

629,- â‚¬ bei Fritz Berger. Du sparst zurzeit 13%.

Auf die Diagonale kommt es an

Noch vor wenigen Jahren waren Beamer mit guter Bild- und KlangqualitÃ¤t sÃ¼ndhaft teuer, wenn nicht unerschwinglich. Heute dagegen gibt es Top-GerÃ¤te unter dem Preisniveau eines durchschnittlichen Fernsehers. Dabei bietet ein guter Beamer mit 4K-Streaming ein bei weitem hÃ¶heres Medien-Entertainment. Vor allem die Bildschirmdiagonale ist unschlagbar und ermÃ¶glicht es, Heimkino-QualitÃ¤t auÃŸerhalb des Caravans zu genieÃŸen.

 

Official Google TV Smart Beamer 4k, HAPPRUN 25000L Full HD BBeamer Heimkino mit Dolby Audio, Wi-Fi & Bluetooth, Integrierte Streaming-Apps, 300" Projektor Kompatibel mit Spielkonsolen und Handy

Produktdetails und technische Daten:

  • Der HAPPRUN Smart Beamer 510G ist mit offiziell lizenzierter Google TV ausgestattet â€“ direkt im GerÃ¤t, ganz ohne externe Hardware. Damit ist der Zugriff auf mehr als 20.000 Apps und 1000 kostenlose Sendern wie Netflix, YouTube, Prime Video und mehr verbunden.
  • Der HAPPRUN Smart Beamer 510G unterstÃ¼tzt offizielle Sprachbefehle Ã¼ber Google TV.
  • Der HAPPRUN 510G bietet mit seiner nativen 1080P-AuflÃ¶sung, 1000 ANSI Lumen Helligkeit und HDR10+ Technologie ein gestochen scharfes Bild mit brillanten Farben und tiefem Schwarz. Selbst bei Umgebungslicht bleiben Details klar erkennbar. Ideal fÃ¼r Outdoor-Events.
  • Mit bidirektionalem Bluetooth 5.2 verbindest du kabellos KopfhÃ¶rer oder Lautsprecher â€“ oder nutzt den Beamer als Bluetooth-Speaker. Die Hi-Fi 5W Lautsprecher mit Dolby liefern satten, klaren Klang.
  • Der Beamer verbindet sich kabellos per WiFi 6 & Bluetooth oder per HDMI ARC, USB & 3,5-mm-Audio mit iOS-/Android-GerÃ¤ten, PC, Switch oder PS5.
  • 269,99 â‚¬ bei Amazon. Du sparst zurzeit 37%.

 

Wer Kino- oder FuÃŸballbilder beamen will, braucht eine ProjektionsflÃ¤che. Diese gibt es natÃ¼rlich in (fast) allen GrÃ¶ÃŸen. Die von uns empfohlene Leinwand dÃ¼rfte fÃ¼r dein Outdoor-Entertainment ein guter Kompromiss hinsichtlich GrÃ¶ÃŸe, Materialbeschaffenheit und Robustheit sein:

 

FlÃ¼ssige Nahrung

Was wÃ¤re ein Kino-Event ohne flÃ¼ssige Grundversorgung? Dazu bietet Fritz Berger eine coole Kompressor KÃ¼hlbox in idealer GrÃ¶ÃŸe an:

 

Truma Cooler C30 Kompressor KÃ¼hlbox mit TiefkÃ¼hlfunktion 12/24/230V 30 Liter

Die Truma KÃ¼hlbox ist eine kompakte KompressorkÃ¼hlbox mit Gefrierfunktion fÃ¼r den Outdoor-Einsatz. Sie bietet zuverlÃ¤ssige KÃ¼hl- und Gefrierleistung bei verschiedenen Temperaturen, ist effizient im Stromverbrauch und kann auch mit einem externen Akku betrieben werden. Flexibel einsetzbar mit verschiedenen Stromquellen und sogar Solarbetrieb mÃ¶glich. Ihr gerÃ¤umiger Innenraum ist platzsparend und robust gebaut, mit leisem Betrieb und zusÃ¤tzlicher App-Steuerung. Ideal fÃ¼r Camper, Wohnmobil oder fÃ¼r mobile AktivitÃ¤ten.

Produktdetails und technische Daten:

  • LED-Innenbeleuchtung
  • Turbofunktion fÃ¼r extra schnelles KÃ¼hlen
  • 3-stufiger Batterieentladeschutz verhindert Entladung der Fahrzeugbatterie
  • Integrierter USB-Ladeanschluss zum Laden von Smartphone und Tablet
  • praktische FlaschenÃ¶ffner auf zwei Seiten
  • Ablauf am Boden zur einfachen Reinigung
  • KorbeinsÃ¤tze sind ganz nach Bedarf herausnehmbar und flexibel unterteilt
  • Intuitiv: Display mit Soll-/ Ist-Temperaturanzeige und Bedienteil mit Turbofunktion
  • Temperaturbereich:Â  Â  Â  Â  Â  Â +10 Â°C bis -18 Â°C
  • Luftschallemission:Â  Â  Â  Â  Â  Â  42 dB
  • Luftschallemissionsklasse:Â  C
  • Jahresenergieverbrauch:Â  Â  46 kWh
  • Stromaufnahme bei 12V:Â  Â  3,40 A
  • Stromaufnahme bei 24V:Â  Â  1,70 A
  • Stromaufnahme bei 240V:Â  0,44 A
  • Volumen: 30 l
  • MaÃŸe (LxBxH): 610 x 340 x 422 mm
  • Gewicht: 17,5 kg

549,- â‚¬Â  bei Fritz Berger. Du sparst aktuell 27%.

FÃ¼r grÃ¶ÃŸere Reserven gibt es die KÃ¼hlbox auch in den Versionen C36, C44, C60 und C105.

Fazit

Gute Unterhaltung will geplant sein. In der Vorweihnachtszeit bleibt dir dafÃ¼r genÃ¼gend Zeit!

