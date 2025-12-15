Weihnachten
> Drei Kaffeevollautomaten von De'Longhi: Welche kommt unter den Christbaum?

Italienisches Flair an jedem Stellplatz

15.12.2025
Text: Roman Leuthner | Bild: Canva

Ohne Kaffee können viele Caravaner nicht richtig in den Tag starten. Bevor der erste Schluck genommen werden konnte, stottert der Motor. Großartig ist es natürlich, wenn schon der Morgenkaffee mit Eleganz und Grandezza in einem Kaffeevollautomaten von De'Longhi zubereitet werden kann.

In Deutschland sind 2024 durchschnittlich rund 163 Liter Kaffee pro Kopf getrunken worden. Das entspricht dem Niveau vor Beginn der Corona-Pandemie, teilte der Deutsche Kaffeeverband mit, wie die Tagesschau kürzlich meldete. Damit wird in der angeblichen Biertrinker-Nation Deutschland deutlich mehr Kaffee als Gerstensaft getrunken. Letzterer brachte es 2024 lediglich auf 90,4 Liter pro Kopf und Jahr.

Besonders gewachsen beim deutschen Kaffeekonsum ist übrigens das Segment von nachhaltig zertifizierten Produkten. Zu diesen zählt der Verband Kaffees mit Bio-Siegel sowie Zertifizierungen von Fairtrade oder Rainforest Alliance. Hier kam es im Vorjahresvergleich zu einem Plus von 8,6 Prozent, sodass mittlerweile insgesamt knapp jede fünfte Kaffeepackung ein Nachhaltigkeitssiegel trägt.

Diese Entwicklung bestätigt den Trend zu einer generellen Aufwertung von Kaffee, für den man durchaus bereit ist, mehr zu bezahlen. Denn Kaffeesorten mit Bio-Label sind durchweg hochpreisiger als konventionelle Produkte. Dass für die teurere Bohne auch der Verarbeitungsprozess bis hin zum köstlich duftenden Ergebnis auch edler sein darf, versteht sich von selbst. Deshalb stellen wir dir drei Kaffeevollautomaten von De’Longhi vor. Scusa! Aber nur Italiener verstehen tatsächlich etwas von Kaffee und seiner Produktion – alles andere ist Spülwasser. Darauf jede Wette!

Espresso-Siebträgermaschinen und Kaffeevollautomaten

De’Longhi hat seinen Sitz in Treviso in der Region Venetien und wurde 1950 gegründet. Bekannt ist das Unternehmen vor allem für seine Espresso-Siebträgermaschinen und Kaffeevollautomaten.

Unsere Empfehlungen auf einen Blick

De’Longhi Magnifica S - Perfetto Kaffeevollautomat mit klassischem Milchaufschäumer, Espresso- und Cappuccino Kaffeemaschine, Bedienfeld mit Tasten, Schwarz
Foto: Amazon

De’Longhi Magnifica S - Perfetto Kaffeevollautomat mit klassischem Milchaufschäumer, Espresso- und Cappuccino Kaffeemaschine, Bedienfeld mit Tasten, Schwarz

Produktbeschreibung:

  • EINFACHE BEDIENUNG: Die De’Longhi Kaffeemaschine verfügt über Direktwahltasten sowie einen praktischen Drehregler, über den Du die Kaffeestärke und Menge einstellen kannst.
  • HOCHWERTIGES MAHLWERK: Das 13-stufige Kegelmahlwerk kann individuell eingestellt werden, es passen 250 g Kaffeebohnen in den Behälter – der Vollautomat eignet auch für die Nutzung mit Kaffeepulver.
  • LEICHTE REINIGUNG: Die kompakte Brühgruppe ist wartungsarm, lässt sich vollständig aus der Kaffeemaschine herausnehmen und ermöglicht so eine einfache Reinigung des Maschineninnenraums.
  • BARISTA-STYLE: Die spezielle Aufschäumdüse ermöglicht ein perfektes Milchschaum Ergebnis für einen cremigen Cappuccino oder Latte Macchiato.
  • INDIVIDUELL: Speichere Deine persönliche Vorlieben von Aroma, Kaffee- und Milchmenge für alle Getränke.

 

Weitere Details:

  • Produktabmessungen: 43T x 23B x34H cm
  • Kapazität: 1,8 Liter
  • Leistung: 1.250 W
  • Gewicht: ca. 10 kg

 

Befristetes Angebot bis 21. Dezember:

269,- €. Du sparst 13%.

 

De’Longhi Magnifica Evo - Kaffeevollautomat mit Vollautomatischem cremigen Milchschaum, 7 One-Touch-Getränke, Cappuccino & Espresso, Kaffeemaschine, Soft-Touch-Bedienfeld, Silber

Produktbeschreibung:

  • DIE MAGNIFICA EVO: Optimal für Cappuccino-Liebhaber mit 7 köstlichen Getränken auf Knopfdruck ganz nach deinem Geschmack.
  • KAFFEE-FAVORITEN AUF KNOPFDRUCK: Bereite 7 Getränke – von Espresso bis Cappuccino – ganz einfach per Knopfdruck zu, unterstützt von farbigen Symbolen; die LatteCrema Hot Technologie sorgt für reichhaltigen, cremigen Milchschaum.
  • CAPPUCCINO IN BARISTA-QUALITÄT: Dank der LatteCrema Hot Technologie erhältst du jedes Mal cremigen Milchschaum; mit MyLatte passt Dudas Milch-Espresso-Verhältnis an und kreierst Cappuccino oder Latte genau nach deinem Geschmack.
  • FRISCHER KAFFEE IN JEDER TASSE: Jede Portion wird mit der integrierten Mühle gemahlen, die 13 einstellbare Stufen für maximalen Geschmack und Frische bietet.
  • BEREIT FÜR DEINE NÄCHSTE TASSE: Die Milchkaraffe reinigt sich auf Knopfdruck automatisch, wobei die kratzfeste Abtropfschale mit spülmaschinenfestem Gitter für minimalen Aufwand sorgt – so bleibt viel Zeit, um deine Lieblingsgetränke zu genießen.
  • IT’S NOT JUST PERFECT. IT’S PERFETTO. Ob Morgenespresso oder Abendcappuccino – die Magnifica Evo macht jeden Schluck zu einem unvergleichlichen Genussmoment.

 

Weitere Details:

  • Produktabmessungen: 44T x 24B x 36H cm
  • Kapazität: 1,8 Liter
  • Leistung: 1.450 W
  • Gewicht: 9.6 kg

 

Befristetes Angebot bis 21. Dezember:

399,- €. Du sparst 20%.

 

 

De’Longhi Magnifica Evo Next - Perfetto Kaffeevollautomat mit LatteCrema-Milchaufschäumer, 13 One-Touch-Getränke, Coffee- und Cappuccino Kaffeemaschine, farbiges Touch-Display, Titan
Foto: Amazon

De’Longhi Magnifica Evo Next - Perfetto Kaffeevollautomat mit LatteCrema-Milchaufschäumer, 13 One-Touch-Getränke, Coffee- und Cappuccino Kaffeemaschine, farbiges Touch-Display, Titan

Produktbeschreibung:

  • MAGNIFICA EVO NEXT: Für alle, die Design und Kaffee lieben; 13 One-Touch-Getränke, 3 Profile für individuelle Vorlieben und Barista-Qualität auf Knopfdruck.
  • DEINE KAFFEE-FAVORITEN AUF KNOPFDRUCK: Die Magnifica Evo Next Kaffeemaschine ermöglicht die einfache Zubereitung von 13 Getränken über das intuitive 2,4“ Farb-Touch-Display und das praktische Bedienfeld.
  • AUF DEINEN GESCHMACK ABGESTIMMT: Passe Aroma, Größe und Temperatur an und bestimme mit der My-Funktion die Getränkemenge; speichere deine Favoriten in bis zu 3 Benutzerprofilen – für Kaffee, der genau auf dich zugeschnitten ist.
  • AROMATISCHER KAFFEE IN JEDER TASSE: Jede Portion wird mit der integrierten Mühle gemahlen, die 13 einstellbare Stufen für maximalen Geschmack und Frische bietet.
  • BEREIT FÜR IHRE NÄCHSTE TASSE: Die Milchkaraffe reinigt sich auf Knopfdruck automatisch, wobei die kratzfeste Abtropfschale mit spülmaschinenfestem Gitter für minimalen Aufwand sorgt – so bleibt viel Zeit, um deine Lieblingsgetränke zu genießen.
  • IT’S NOT JUST PERFECT. IT’S PERFETTO. Mit der LatteCrema Hot-Technologie erhältst du jedes Mal reichhaltigen, cremigen Milchschaum – so verwandeln Magnifica Evo Next Kaffeevollautomaten jeden Schluck in ein echtes Genussmoment.

 

Weitere Details:

  • Produktabmessungen: 44T x 24B x 36H cm
  • Kapazität: 1,8 Liter
  • Leistung: 1.450 W
  • Gewicht: 9.6 kg

 

Befristetes Angebot bis 21. Dezember:

479,99,- €. Du sparst 16%.

Fazit

Frag nicht, woran es liegt, dass italienischer Kaffee IMMER besser schmeckt als jeder andere. Die Kaffeevollautomaten von De’Longhi schaffen es jedenfalls, dass aus jeder frisch gebrauten Tasse ein profumo aufsteigt, der dich gedanklich in eine Bar in Roma oder Napoli entführt. Und, keine Frage, sowas gehört in jeden Wohnwagen!

