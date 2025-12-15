Italienisches Flair an jedem Stellplatz

In Deutschland sind 2024 durchschnittlich rund 163 Liter Kaffee pro Kopf getrunken worden. Das entspricht dem Niveau vor Beginn der Corona-Pandemie, teilte der Deutsche Kaffeeverband mit, wie die Tagesschau kürzlich meldete. Damit wird in der angeblichen Biertrinker-Nation Deutschland deutlich mehr Kaffee als Gerstensaft getrunken. Letzterer brachte es 2024 lediglich auf 90,4 Liter pro Kopf und Jahr.

Besonders gewachsen beim deutschen Kaffeekonsum ist übrigens das Segment von nachhaltig zertifizierten Produkten. Zu diesen zählt der Verband Kaffees mit Bio-Siegel sowie Zertifizierungen von Fairtrade oder Rainforest Alliance. Hier kam es im Vorjahresvergleich zu einem Plus von 8,6 Prozent, sodass mittlerweile insgesamt knapp jede fünfte Kaffeepackung ein Nachhaltigkeitssiegel trägt.

Diese Entwicklung bestätigt den Trend zu einer generellen Aufwertung von Kaffee, für den man durchaus bereit ist, mehr zu bezahlen. Denn Kaffeesorten mit Bio-Label sind durchweg hochpreisiger als konventionelle Produkte.