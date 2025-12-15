Italienisches Flair an jedem Stellplatz

Ohne Kaffee können viele Caravaner nicht richtig in den Tag starten. Bevor der erste Schluck genommen werden konnte, stottert der Motor. Großartig ist es natürlich, wenn schon der Morgenkaffee mit Eleganz und Grandezza in einem Kaffeevollautomaten von De'Longhi zubereitet werden kann.
In Deutschland sind 2024 durchschnittlich rund 163 Liter Kaffee pro Kopf getrunken worden. Das entspricht dem Niveau vor Beginn der Corona-Pandemie, teilte der Deutsche Kaffeeverband mit, wie die Tagesschau kürzlich meldete. Damit wird in der angeblichen Biertrinker-Nation Deutschland deutlich mehr Kaffee als Gerstensaft getrunken. Letzterer brachte es 2024 lediglich auf 90,4 Liter pro Kopf und Jahr.
Besonders gewachsen beim deutschen Kaffeekonsum ist übrigens das Segment von nachhaltig zertifizierten Produkten. Zu diesen zählt der Verband Kaffees mit Bio-Siegel sowie Zertifizierungen von Fairtrade oder Rainforest Alliance. Hier kam es im Vorjahresvergleich zu einem Plus von 8,6 Prozent, sodass mittlerweile insgesamt knapp jede fünfte Kaffeepackung ein Nachhaltigkeitssiegel trägt.
Diese Entwicklung bestätigt den Trend zu einer generellen Aufwertung von Kaffee, für den man durchaus bereit ist, mehr zu bezahlen. Denn Kaffeesorten mit Bio-Label sind durchweg hochpreisiger als konventionelle Produkte. Dass für die teurere Bohne auch der Verarbeitungsprozess bis hin zum köstlich duftenden Ergebnis auch edler sein darf, versteht sich von selbst. Deshalb stellen wir dir drei Kaffeevollautomaten von De’Longhi vor. Scusa! Aber nur Italiener verstehen tatsächlich etwas von Kaffee und seiner Produktion – alles andere ist Spülwasser. Darauf jede Wette!
De’Longhi hat seinen Sitz in Treviso in der Region Venetien und wurde 1950 gegründet. Bekannt ist das Unternehmen vor allem für seine Espresso-Siebträgermaschinen und Kaffeevollautomaten.
Perfetto Kaffeevollautomat mit klassischem Milchaufschäumer, Espresso- und Cappuccino Kaffeemaschine, Bedienfeld mit Tasten, Schwarz
Kaffeevollautomat mit Vollautomatischem cremigen Milchschaum, 7 One-Touch-Getränke, Cappuccino & Espresso, Kaffeemaschine, Soft-Touch-Bedienfeld, Silber
Perfetto Kaffeevollautomat mit LatteCrema-Milchaufschäumer, 13 One-Touch-Getränke, Coffee- und Cappuccino Kaffeemaschine, farbiges Touch-Display, Titan
Befristetes Angebot bis 21. Dezember:
269,- €. Du sparst 13%.
399,- €. Du sparst 20%.
479,99,- €. Du sparst 16%.
Frag nicht, woran es liegt, dass italienischer Kaffee IMMER besser schmeckt als jeder andere. Die Kaffeevollautomaten von De’Longhi schaffen es jedenfalls, dass aus jeder frisch gebrauten Tasse ein profumo aufsteigt, der dich gedanklich in eine Bar in Roma oder Napoli entführt. Und, keine Frage, sowas gehört in jeden Wohnwagen!
