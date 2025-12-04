Top-Deals: BBQ und Pizzaofen

Camping heiÃŸt GenieÃŸen: Natur, Freizeit und Gemeinsamkeit. Was gibt es SchÃ¶neres als mit Familie, Freunden und guten Bekannten an lauen Sommerabenden gemÃ¼tlich im Freien zu sitzen, lecker zu essen und entspannt zu quatschen?! Und dafÃ¼r lohnt es heute einen Blick auf die Angebote in der Vorweihnachtszeit, von denen viele schon auf FrÃ¼hjahr und Sommer einzahlen. Wie wÃ¤re es zum Beispiel mit einem richtigen Burner am Stellplatz, der jedes gemÃ¼tliche Zusammensein mit Familie und Freunden zum Fest werden lÃ¤sst. Oder mit einem Pizzaofen, der deine GÃ¤ste mit einer leckeren Bella Napoli, einer knusprigen Prosciutto e Funghi oder einer knackigen Vegetariana verwÃ¶hnt?