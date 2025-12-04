Weihnachten
> Unterm Tannenbaum schon an das Grillfest denken

Top-Deals: BBQ und Pizzaofen

04.12.2025
Text: Roman Leuthner

Auch mit eurer nobelsten und komfortabelsten Cuisine im Wohnwagen kÃ¶nnt Ihr mich nicht davon abbringen, dass der wahre Genuss der CampingkÃ¼che im Freien liegt. Basta! Und auch da kann es durchaus nobel hergehen, wie Ihr bei Burnhard und MorsÃ¸ unschwer erkennen werdet.

Camping heiÃŸt GenieÃŸen: Natur, Freizeit und Gemeinsamkeit. Was gibt es SchÃ¶neres als mit Familie, Freunden und guten Bekannten an lauen Sommerabenden gemÃ¼tlich im Freien zu sitzen, lecker zu essen und entspannt zu quatschen?! Und dafÃ¼r lohnt es heute einen Blick auf die Angebote in der Vorweihnachtszeit, von denen viele schon auf FrÃ¼hjahr und Sommer einzahlen. Wie wÃ¤re es zum Beispiel mit einem richtigen Burner am Stellplatz, der jedes gemÃ¼tliche Zusammensein mit Familie und Freunden zum Fest werden lÃ¤sst. Oder mit einem Pizzaofen, der deine GÃ¤ste mit einer leckeren Bella Napoli, einer knusprigen Prosciutto e Funghi oder einer knackigen Vegetariana verwÃ¶hnt?

 

BURNHARDÂ® Gasgrill 4-Brenner inkl. BACKBURNER
Foto: Amazon

BURNHARDÂ® Gasgrill 4-Brenner inkl. BACKBURNER

Produktbeschreibung:

  • MAXIMALE BBQ POWER – Infrarot-Heckbrenner, innenliegender 900Â°C Keramikbrenner, 3 stufenlos regulierbare Edelstahl-Stabbrenner & Seitenkochfeld
  • HOCHWERTIGE VERARBEITUNG â€“ Rollbarer Grillwagen aus doppelwandigem Edelstahl + Warmhalterost
  • MASSIVE GUSSEISEN-GRILLROSTE – 72 x 41,5 cm GrillflÃ¤che fÃ¼r bis zu 15 Personen + optimale Hitzeverteilung dank W-Shape Flavor Bars
  • HOCHWERTIGE ABDECKHAUBE INKLUSIVE – Wetterfeste & UV-bestÃ¤ndige Grillabdeckung, wird zusammen mit dem Grill in 3 separaten Paketen geliefert
  • ALLROUND-GASGRILL MIT TOP-AUSTATTUNG – Klappbare Seitentische mit integriertem Drehregler, GN-Food Container mit FSC-zertifizierten Akazienholz Schneidebrett, Deckelthermometer, KÃ¼chenrollenhalter, magnetischer FlaschenÃ¶ffner, Smoker Box & mehr!

 

Technische Details:

Produktabmessungen â€Ž93 x 55 x 118 cm; 48 Kilogramm
Modellnummer â€Ž946462
GrÃ¶ÃŸe â€Ž4 | Silber | Deluxe | Gusseisenrost
Farbe â€ŽSilber
Stil â€ŽFRED
OberflÃ¤che â€Žpoliert
Material â€ŽEdelstahl
Watt â€Ž20200 Watt
Installationsmethode â€ŽFreistehend
Anzahl der Packungen â€Ž1
Material des Griffs â€ŽEdelstahl
Spezielle Eigenschaften â€ŽEingebautes Thermometer, Infrared Burner, Tool Holder
Lieferumfang â€ŽGrillabdeckung, Smoker Box
Batterien inbegriffen â€ŽNein
Batterien notwendig â€ŽNein
Artikelgewicht â€Ž48 Kilogramm
MorsÃ¸ Forno Spin â€“ Pizzaofen

Produktbeschreibung:

  • Exzellente Materialien â€“ Der Backofen fÃ¼r Pizza Ã¼berzeugt mit einem harmonisch geformten AuÃŸengehÃ¤use aus Aluminium. Das HerzstÃ¼ck ist die elektrische, sich drehende Pizza-Steinplatte.
  • Stilvolle FunktionalitÃ¤t â€“ Durch die Drehfunktion des Pizzasteins lassen sich mit dem minimalistisch gestalteten Gas-Pizzaofen gleichmÃ¤ÃŸig gebackene Pizzas kreieren. Nie mehr von Hand wenden!
  • Hochwertige Verarbeitung â€“ Mit dem einem italienischen Steinofen nachempfundenen Outdoor Pizzaofen mit Gas kÃ¶nnen in nur 1 bis 2 Minuten perfekt durchgebackene und knusprige KÃ¶stlichkeiten serviert werden.
  • Kompaktes Format â€“ Der 570 x 530 x 350 mm (BxTxH) groÃŸe Ofen fÃ¼r drauÃŸen bildet zusammen mit dem separat erhÃ¤ltlichen Garden oder Terra Grilltisch die ideale Grundlage fÃ¼r eine kompakte Outdoor KÃ¼che.
  • Skandinavischer Style â€“ MorsÃ¸ verbindet robuste, langlebige QualitÃ¤t mit klarem, dÃ¤nischem Design. Durch alle Produkte zieht GemÃ¼tlichkeit, WÃ¤rme und Genuss auf jeden Stellplatz.
  • Als Cover fÃ¼r den MorsÃ¸ Forno Spin passt das Cover des MorsÃ¸ Medio Gasgrills.

 

Technische Details:

Hersteller â€ŽMorsÃ¸
Produktabmessungen â€Ž53 x 57 x 35 cm; 17 Kilogramm
Herstellerreferenz â€Ž62996704
Energieeffizienzklasse â€Žnicht bestimmt
Installationstyp â€ŽFreistehend
Artikelnummer â€Ž62996704
Heizart â€ŽStrahlend
Watt â€Ž6 KW
Betriebsart â€ŽGas / ElektrizitÃ¤t
TÃ¼ranschlag â€ŽVorne
Material â€ŽAluminium
Lieferumfang â€ŽForno Spin, Gasanschluss
Batterien inbegriffen â€ŽNein
Batterien notwendig â€ŽNein
Gewicht â€Ž17 Kilogramm
MorsÃ¸ Tavolo Grillwagen â€“ Grilltisch aus Kunststoff und Stahl, Grill-Rollwagen fÃ¼r die Forno Gasgrill-Serie
Foto: Amazon

MorsÃ¸ Tavolo Grillwagen â€“ Grilltisch aus Kunststoff und Stahl, Grill-Rollwagen fÃ¼r die Forno Gasgrill-Serie

Produktbeschreibung:

  • Exzellente Materialien â€“ Der mobile AuÃŸentisch mit pulverbeschichteten Stahlbeinen Ã¼berzeugt mit einer harmonischen Gesamterscheinung. Der Gasgrilltisch eignet sich fÃ¼r jeden Forno Gasgrill.
  • Stilvolle FunktionalitÃ¤t â€“ Durch die beiden RÃ¤der kann der Grill-Servierwagen flexibel gestellt werden. Mit seinem minimalistischen Look ist der Grill-Gartentisch ein Blickfang fÃ¼r Garten und Terrasse.
  • Hochwertige Verarbeitung â€“ Der Forno Gas-Tischgrill lÃ¤sst sich leicht auf dem Grill-Servicewagen befestigen, darunter ist Platz fÃ¼r eine Gasflasche. Der Outdoor-Tisch kann das ganze Jahr drauÃŸen genutzt werden.
  • Praktische GrÃ¶ÃŸe â€“ Der Gasgrillwagen hat ein Format von 726 x 1090 x 565 mm (HxBxT). Dank der drei Haken am robusten Barbecue-Trolley ist das Grill-ZubehÃ¶r immer griffbereit.
Fazit

Die Vorfreude ist bekanntermaÃŸen die grÃ¶ÃŸte Freude. Deshalb bist du clever, wenn du die weihnachtlichen Preise dazu nÃ¼tzt, rechtzeitig zuzuschlagen, um bei den Beschenkten (oder dir selbst!) schon heute den Hunger auf die Leckereien in der wÃ¤rmeren Jahreszeit auszulÃ¶sen.

