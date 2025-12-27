Weihnachtsgeschenke unter 20,- Euro

Mikrofaser Handtuch 3er Set - Groß 200×100cm & 2 Klein 80×40cm, Schnelltrocknend Microfaser Sporthandtuch, für Reisehandtuch, Badetuch, Fitness & Sport Handtücher und Strandtuch (Dunkelblau)

Mikrofaser Handtuch 3er Set - Groß 200×100cm & 2 Klein 80×40cm, Schnelltrocknend Microfaser Sporthandtuch, für Reisehandtuch, Badetuch, Fitness & Sport Handtücher und Strandtuch (Dunkelblau)

Nichts wird beim Campen so häufig benötigt, wie Handtücher. Da sind Mikrofaser-Tücher ein richtiger Segen, da sie schnell trocknen und schier unverwüstlich sind.

Produktbeschreibung:

𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨𝐟𝐚𝐬𝐞𝐫 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐡𝐚𝐧𝐝𝐭𝐮𝐜𝐡 𝟑𝐞𝐫-𝐒𝐞𝐭: Großes Handtuch 200×100cm & 2 kleine Handtücher 80×40cm, inklusive Zubehör: ein tragbarer Aufbewahrungsbeutel. Microfaser Handtücher sind für eine Vielzahl von Anlässen wie Reise, Outdoor Aktivitäten, Camping, Gym, Fitnessstudio, Schwimmen, Sauna, Sport, Fitness und Yoga geeignet.

𝐊𝐨𝐦𝐩𝐚𝐤𝐭 𝐮𝐧𝐝 𝐥𝐞𝐢𝐜𝐡𝐭 𝐌𝐢𝐤𝐫𝐨𝐟𝐞𝐢𝐧𝐞 𝐅𝐚𝐬𝐞𝐫: Im Vergleich zu traditionellen Handtüchern bietet dieses Fitnesshandtuch eine feinere und komfortablere Textur, die sich anfühlt wie eine sanfte Feder auf Ihrer Haut und besonders geeignet für empfindliche Gesichtshaut ist. Um den optimalen Zustand zu bewahren, sollte es vor der ersten Verwendung separat gewaschen werden, um Verfärbungen zu vermeiden.

𝐀𝐮𝐠𝐟ä𝐡𝐢𝐠 & 𝐬𝐜𝐡𝐧𝐞𝐥𝐥𝐭𝐫𝐨𝐜𝐤𝐧𝐞𝐧𝐝: Dieses 3er Set schnelltrocknende Handtuch hat eine stärkere Wasseraufnahmefähigkeit und trocknet wesentlich schneller als herkömmliche Handtücher, ideal als Fitness- & Strandtücher & Badetücher!

𝐀𝐧𝐭𝐢𝐛𝐚𝐤𝐭𝐞𝐫𝐢𝐞𝐥𝐥 & 𝐚𝐭𝐦𝐮𝐧𝐠𝐬𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯: Das Strandhandtuch aus Mikrofaser verfügt über eine poröse Struktur, die nicht nur weich und komfortabel ist, sondern auch hervorragende antibakterielle und atmungsaktive Eigenschaften bietet. Es verhindert wirksam das Wachstum von Bakterien und die Entstehung unangenehmer Gerüche, um das Handtuch frisch und hygienisch zu halten.

𝐊𝐨𝐦𝐩𝐚𝐤𝐭 & 𝐭𝐫𝐚𝐠𝐛𝐚𝐫: Die lockere, poröse Struktur des Strandtuch macht es leicht und komprimierbar für die Aufbewahrung. Ausgestattet mit einem praktischen Netzbeutel mit Kordelzug, ist es der ideale Begleiter für jede Outdoor-Aktivität. Einfach am Rucksack, der Handtasche oder am Handgelenk aufhängen.

Du bezahlst 16,99 € im 3-er Set bei Amazon.