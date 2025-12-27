Weihnachten
> Fröhliche Kleinigkeiten für Camper

Weihnachtsgeschenke unter 20,- Euro

27.12.2025
Text: Camping, Cars & Caravans | Bild: Canva

Noch schnell ein Geschenk für Tante Erna besorgen und dort noch etwas für Onkel Paul mitnehmen! Sollten Erna und Paul zur Camper-Community gehören, ist das alles kein Problem. Hier gibt's immer was zu Schenken!

Damit die Vorschläge, die wir hier für euch zusammengestellt haben, tatsächlich „kleine Geschenke“ bleiben, haben wir uns die Preisobergrenze von 20,- € gesetzt. Mehr darf es nicht kosten, um im Budget zu bleiben, je weiter darunter, desto besser.

 

Gimex Edelstahlbesteck Set mit Soft-Touch-Griff 16 teilig braun
Foto: Fritz Berger

Gimex Edelstahlbesteck Set mit Soft-Touch-Griff 16 teilig braun

16 Teile – da kann man nicht meckern!

Produktbeschreibung:
in stilvolles Besteckset aus rostfreiem Stahl. Das Besteck hat eine trendige Farbe. Mit einem Soft-Touch-Griff, sodass das Besteck bequem in der Hand liegt. Das Set besteht aus 4x Messer, Gabel, Löffel und Teelöffel und ist auch spülmaschinenfest und langlebig.

Details

  • Besteckset aus Edelstahl mit Soft-Touch-Griff
  • spülmaschinenfest
  • passend zum Melamingeschirr

Lieferumfang

  • 4 x Messer (23 cm)
  • 4 x Gabel (21,5 cm)
  • 4 x Löffel (21 cm)
  • 4 x Teelöffel (15 cm)

 

Du bezahlst 19,99 € bei Fritz Berger.

 

 

Produktabbildung: Gimex Edelstahlbesteck Set mit Soft-Touch-Griff 16 teilig braun
Foto: fritz-berger.de

Gimex Edelstahlbesteck Set mit Soft-Touch-Griff 16 teilig braun

Das Set besteht aus 4x Messer, Gabel, Löffel und Teelöffel und ist auch spülmaschinenfest und langlebig.

19,99 € auf fritz-berger.de

Berger RPET Nino Kindergeschirr-Set blau 5-tlg. für 1 Kind

Als Piloten oder Co-Piloten: Kinder lieben ihr eigenes Geschirr – auch beim Campen!

Produktbeschreibung:

Das Kinder Geschirrset in fröhlichem Design eignet sich ideal für Campingausflüge, Picknicks oder den Alltag. Es überzeugt durch umweltfreundliches RPET, ein besonders leichtes Design und kindgerechte Maße.

Produktdetails:

  • Maße Becher (ØxH): 7,1 x 8,5 cm, Volumen: 200 ml
  • Maße Schale (LxB): 14,44 x 14,44 cm, Volumen: 350 ml
  • Maße Teller (LxB): 21,45 x 21,4 cm
  • Maße Löffel (LxB): 13,5 x 3 cm
  • Maße Gabel (LxB): 13,5 x 2,25 cm
  • Material: RPET
  • Gewicht (gesamt): 409 g

Lieferumfang:

  • 1 Becher
  • 1 Schale
  • 1 Teller
  • 1 Löffel
  • 1 Gabel

 

Du bezahlst 9,99 € bei Fritz Berger.

 

 

Berger RPET Nino Kindergeschirr-Set blau 5-tlg. für 1 Kind
Foto: Fritz Berger
Produktabbildung: Berger RPET Nino Kindergeschirr-Set blau 5-tlg. für 1 Kind
Foto: fritz-berger.de

Berger RPET Nino Kindergeschirr-Set blau 5-tlg. für 1 Kind

Das Kinder Geschirrset in fröhlichem Design eignet sich ideal für Campingausflüge, Picknicks oder den Alltag. Es überzeugt durch umweltfreundliches RPET & ein besonders leichtes Design.

9,99 € auf fritz-berger.de
ration1 Gewürzstreuer XXL 6 in 1 Set für Camping, Wandern und als Outdoor Ausrüstung, Gewürz Organizer mit Salz, Pfeffer, Chili, Paprika, Knoblauch, Curry
Foto: Amazon

ration1 Gewürzstreuer XXL 6 in 1 Set für Camping, Wandern und als Outdoor Ausrüstung, Gewürz Organizer mit Salz, Pfeffer, Chili, Paprika, Knoblauch, Curry

Damit kein Gericht fad und langweilig schmeckt: Hier wird für die richtige Würze gesorgt!

Produktbeschreibung:

  • 6 in 1 – Mehr als ein Salz und Pfefferstreuer – Sechs unterschiedliche, feine Gewürze im hochwertigen mini 6in1 Gewürzstreuer von ration1. Enthalten sind Salz, Knoblauch Granulat, Curry, Paprika Edelsüß, Chili und Schwarzer Pfeffer. Die optimale Ergänzung für Ihr Camping Zubehör.
  • PRAKTISCH – Der Gewürze Organizer ist klein, praktisch und optimal für unterwegs. Das Gewürze Set hat ein Gesamtgewicht von 68 g. Damit keine Feuchtigkeit ins Innere gelangt gibt es keinen Drehverschluss. Das Gewürz Set ist dennoch auffüllbar, der Deckel kann per Hebel abgenommen werden.
  • LEICHT – Der Gewürz-Streuer besteht aus Kunststoff, ist damit super leicht und gut zu transportieren und so viel mehr als ein Salzstreuer. Er darf in keinem Rucksack und keiner Camping Box fehlen.
  • ECHTE QUALITÄT – Die einzelnen Gewürzkammern haben absolut dichte Verschlüsse. Jeder Verschluss verfügt über kleine Verschluss-Stifte welche die Öffnungen des Gewürzdosen Set sauber halten – Kein Verkleben mehr und damit immer einsatzbereit.
  • MAßE – Der Gewürzstreuer ist kompakt und kann sowohl in Schubladen als auch in Rucksäcken gut und sicher verstaut werden. Mit 7,5 cm Höhe und 6,5 cm Durchmesser ist er der ideale Begleiter bei Outdoor Aktivitäten, beim Wandern, Campen oder auch im Notfall.

Du bezahlst 9,99 € bei Amazon.

 

 

Produktabbildung: ration1 Gewürzstreuer XXL
Foto: amazon.de

ration1 Gewürzstreuer XXL

6 in 1 Set für Camping, Wandern und als Outdoor Ausrüstung, Gewürz Organizer mit Salz, Pfeffer, Chili, Paprika, Knoblauch, Curry

9,99 € auf amazon.de

Campinglampe mit Karabiner Camping Lantern 4 Stück Camping LED Zeltlampe Glühbirne Set Camping Lampen

Wie wäre es mit 4 wasserdichten Campinglampen im Karabiner-Design?

Produktbeschreibung:

  • Karabiner Design: Praktisches Design mit Dichtungsring und zum Aufhängen. 
  • 3-Helligkeiten-Modus: Vollständige Helligkeit, Halbhelligkeit und SOS. 
  • Material: Produziert mit professionellem und umweltfreundlichem ABS+PC. Wasserdichtheit garantiert die Lebensdauer.
  • Maximale Helligkeit mit 3 LED.
  • Campinglampe Paket: 4 Leuchten in der Farbe Schwarz. Betrieben von 3 x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

Du bezahlst 7,99 € bei Amazon.

Campinglampe mit Karabiner Camping Lantern 4 Stück Camping LED Zeltlampe Glühbirne Set Camping Lampen
Foto: Amazon
Produktabbildung: Campinglampe mit Karabiner
Foto: amazon.de

Campinglampe mit Karabiner

3-Helligkeit Modus: Lautet Vollständige Helligkeit, Halbhelligkeit und SOS. Damit können Sie nach Ihren Bedürfnissen den entsprechenden Modus wählen, indem Sie nur den schwarzen Gummiknopf drücken.

7,99 € auf amazon.de
Mikrofaser Handtuch 3er Set - Groß 200×100cm & 2 Klein 80×40cm, Schnelltrocknend Microfaser Sporthandtuch, für Reisehandtuch, Badetuch, Fitness & Sport Handtücher und Strandtuch (Dunkelblau)
Foto: Amazon

Mikrofaser Handtuch 3er Set - Groß 200×100cm & 2 Klein 80×40cm, Schnelltrocknend Microfaser Sporthandtuch, für Reisehandtuch, Badetuch, Fitness & Sport Handtücher und Strandtuch (Dunkelblau)

Nichts wird beim Campen so häufig benötigt, wie Handtücher. Da sind Mikrofaser-Tücher ein richtiger Segen, da sie schnell trocknen und schier unverwüstlich sind.

 

Produktbeschreibung:

  • 𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨𝐟𝐚𝐬𝐞𝐫 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐡𝐚𝐧𝐝𝐭𝐮𝐜𝐡 𝟑𝐞𝐫-𝐒𝐞𝐭: Großes Handtuch 200×100cm & 2 kleine Handtücher 80×40cm, inklusive Zubehör: ein tragbarer Aufbewahrungsbeutel. Microfaser Handtücher sind für eine Vielzahl von Anlässen wie Reise, Outdoor Aktivitäten, Camping, Gym, Fitnessstudio, Schwimmen, Sauna, Sport, Fitness und Yoga geeignet.
  • 𝐊𝐨𝐦𝐩𝐚𝐤𝐭 𝐮𝐧𝐝 𝐥𝐞𝐢𝐜𝐡𝐭 𝐌𝐢𝐤𝐫𝐨𝐟𝐞𝐢𝐧𝐞 𝐅𝐚𝐬𝐞𝐫: Im Vergleich zu traditionellen Handtüchern bietet dieses Fitnesshandtuch eine feinere und komfortablere Textur, die sich anfühlt wie eine sanfte Feder auf Ihrer Haut und besonders geeignet für empfindliche Gesichtshaut ist. Um den optimalen Zustand zu bewahren, sollte es vor der ersten Verwendung separat gewaschen werden, um Verfärbungen zu vermeiden.
  • 𝐀𝐮𝐠𝐟ä𝐡𝐢𝐠 & 𝐬𝐜𝐡𝐧𝐞𝐥𝐥𝐭𝐫𝐨𝐜𝐤𝐧𝐞𝐧𝐝: Dieses 3er Set schnelltrocknende Handtuch hat eine stärkere Wasseraufnahmefähigkeit und trocknet wesentlich schneller als herkömmliche Handtücher, ideal als Fitness- & Strandtücher & Badetücher!
  • 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐛𝐚𝐤𝐭𝐞𝐫𝐢𝐞𝐥𝐥 & 𝐚𝐭𝐦𝐮𝐧𝐠𝐬𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯: Das Strandhandtuch aus Mikrofaser verfügt über eine poröse Struktur, die nicht nur weich und komfortabel ist, sondern auch hervorragende antibakterielle und atmungsaktive Eigenschaften bietet. Es verhindert wirksam das Wachstum von Bakterien und die Entstehung unangenehmer Gerüche, um das Handtuch frisch und hygienisch zu halten.
  • 𝐊𝐨𝐦𝐩𝐚𝐤𝐭 & 𝐭𝐫𝐚𝐠𝐛𝐚𝐫: Die lockere, poröse Struktur des Strandtuch macht es leicht und komprimierbar für die Aufbewahrung. Ausgestattet mit einem praktischen Netzbeutel mit Kordelzug, ist es der ideale Begleiter für jede Outdoor-Aktivität. Einfach am Rucksack, der Handtasche oder am Handgelenk aufhängen.

Du bezahlst 16,99 € im 3-er Set bei Amazon.

 

 

Produktabbildung: Mikrofaser Handtuch 3er Set
Foto: amazon.de

Mikrofaser Handtuch 3er Set

Groß 200×100cm & 2 Klein 80×40cm, Schnelltrocknend Microfaser Sporthandtuch, für Reisehandtuch, Badetuch, Fitness & Sport Handtücher und Strandtuch (Dunkelblau)

16,99 € auf amazon.de

Camping Wagner Kabeltasche in vielen verschiedenen Farben

Auch Kabel lassen sich ansehnlich unterbringen und verräumen!

Produktbeschreibung:

Kabeltasche von Camping Wagner zur sicheren Aufbewahrung von CEE- und Schuko-Kabeln. Der umlaufende 360°-Reißverschluss ermöglicht ein komfortables Handling. Ein innenliegendes Netzfach mit Klettverschluss bietet zusätzlichen Stauraum für Adapter oder Kleinteile. Die Tasche wird in Deutschland gefertigt und besteht aus einem wasserabweisenden, strapazierfähigen Gewebe.
Die Kabeltasche eignet sich für Camping, Wohnmobilreisen oder den Transport von Stromzubehör im Fahrzeug. CEE-Verlängerungen, Adapter und Schuko-Kabel bleiben darin sauber und griffbereit verstaut.

  • Großes Volumen für Kabel und Zubehör (mind. 1x CEE Verlängerung 25m + 2x CEE/Schuko Adapter 1,5m)
  • Innenfach mit Klettband für Adapter
  • 360°-Umlaufreißverschluss für einfachen Zugriff
  • Robustes, wasserabweisendes Gewebe
  • Ergänzt ideal die VoltMade-Kabelserie
  • Made in Germany

Technische Daten:

  • Größe: Ø 47 x 10 cm
  • Material: 100% Polyamid Dtex
  • Beschichtung: PVC
  • Farben:
    Tasche: grün  /  Gurtband: schwarz
    Tasche: oliv grün  /  Gurtband: schwarz
    Tasche: orange  /  Gurtband: schwarz
    Tasche: magenta  /  Gurtband: schwarz
    Tasche: schwarz  /  Gurtband: schwarz
    Tasche: schwarz  /  Gurtband: grün
    Tasche: schwarz  /  Gurtband: orange

Du bezahlst 19,95 € bei Camping Wagner.

 

 

Camping Wagner Kabeltasche in vielen verschiedenen Farben
Foto: Camping Wagner
Produktabbildung: Camping Wagner Kabeltasche
Foto: campingwagner.de

Camping Wagner Kabeltasche

Kabeltasche von Camping Wagner zur sicheren Aufbewahrung von CEE- und Schuko-Kabeln. Der umlaufende 360°-Reißverschluss ermöglicht ein komfortables Handling.

19,95 € auf campingwagner.de
Origin Outdoors Thermo-Seat Sitzkissen, 38,5 x 28 cm, faltbar, schwarz
Foto: Camping Wagner

Origin Outdoors Thermo-Seat Sitzkissen, 38,5 x 28 cm, faltbar, schwarz

Damit die Wärme immer an die richtige Stelle gelangt…

 

Produktbeschreibung:

Dieses gepolsterte Sitzkissen von Origin Outdoors bietet durch seine einseitige Aluminiumbeschichtung eine exzellente Isolierung, die den Sitzbereich effektiv vor Kälte schützt. Es ist faltbar und lässt sich platzsparend verstauen, was es ideal für Reisen macht. Dank seines leichten und kompakten Designs passt es problemlos in jede Tasche oder jeden Rucksack und ist somit ein praktischer Begleiter für alle, die Komfort schätzen.

  • Hervorragende Isolierung durch Aluminiumbeschichtung
  • Faltbar und platzsparend
  • Leicht und kompakt
  • Perfekt für Reisen und Outdoor-Aktivitäten

Technische Daten:

  • Maße: 38,5 x 28 x 1,0 cm
  • Gewicht: 38 g
  • Material: Polyester mit Aluminiumbeschichtung
  • Füllung: Memory-Pearl-Schaumstoff
  • Packmaß: 15 x 10 x 7,5 cm

Du bezahlst 7,99 € bei Camping Wagner.

 

 

Produktabbildung: Origin Outdoors Thermo-Seat Sitzkissen, 38,5 x 28 cm, faltbar, schwarz
Foto: campingwagner.de

Origin Outdoors Thermo-Seat Sitzkissen, 38,5 x 28 cm, faltbar, schwarz

Dieses gepolsterte Sitzkissen von Origin Outdoors bietet durch seine einseitige Aluminiumbeschichtung eine exzellente Isolierung, die den Sitzbereich effektiv vor Kälte schützt.

7,93 € auf campingwagner.de

Frohe Weihnachten!

Für kleine Geschenke ist unter jedem Baum noch Platz!

Mehr zum Thema

image
Dachzelte

Ein Selbstversuch: Wintercamping mit Dachzelt

Dachzelt-Camping liegt im Trend. Immer mehr Camper interessieren sich für das Zelt auf de...
image
Weihnachten

Italienisches Flair an jedem Stellplatz

Ohne Kaffee können viele Caravaner nicht richtig in den Tag starten. Bevor der erste Schl...
image
Wasseraufbereitung

Biolysan macht dein Wasser keimfrei

Wie wichtig Wasserhygiene ist, wird häufig unterschätzt. Dabei ist das kostbare Nass die...
image
Weihnachten

Beste Angebote für dein Outdoor-Kino

Der Handel ist seiner Zeit immer weit voraus. Deshalb stupsen dich die Hersteller der Camp...
AKTUELLE AUSGABE
Herbst (1)
Camping, Cars & Caravans
Abo
abschließen,
Prämie
sichern!
Akuelle image
Jetzt Kaufen Abonnieren
Foto: Redaktion
Interaktiver Messeplaner für die CMT Stuttgart

Entdecken Sie die CMT mit unseren CampKompass-Messeempfehlungen!

Was darf ich auf keinen Fall verpassen? Wo finde ich die neuesten Innovationen? Unser interaktiver Planer liefert nicht nur die Messeempfehlungen unserer Redaktionen – wir haben auch alle Neuheiten aus unseren Magazinen sorgfältig kategorisiert. Probieren Sie es aus – und verpassen Sie keine Highlights! Foto: Frank Eppler / Messe Stuttgart
Jetzt Messeplaner entdecken