Weihnachtsgeschenke unter 20,- Euro

Noch schnell ein Geschenk für Tante Erna besorgen und dort noch etwas für Onkel Paul mitnehmen! Sollten Erna und Paul zur Camper-Community gehören, ist das alles kein Problem. Hier gibt's immer was zu Schenken!
Damit die Vorschläge, die wir hier für euch zusammengestellt haben, tatsächlich „kleine Geschenke“ bleiben, haben wir uns die Preisobergrenze von 20,- € gesetzt. Mehr darf es nicht kosten, um im Budget zu bleiben, je weiter darunter, desto besser.
16 Teile – da kann man nicht meckern!
Produktbeschreibung:
in stilvolles Besteckset aus rostfreiem Stahl. Das Besteck hat eine trendige Farbe. Mit einem Soft-Touch-Griff, sodass das Besteck bequem in der Hand liegt. Das Set besteht aus 4x Messer, Gabel, Löffel und Teelöffel und ist auch spülmaschinenfest und langlebig.
Details
Lieferumfang
Du bezahlst 19,99 € bei Fritz Berger.
Als Piloten oder Co-Piloten: Kinder lieben ihr eigenes Geschirr – auch beim Campen!
Produktbeschreibung:
Das Kinder Geschirrset in fröhlichem Design eignet sich ideal für Campingausflüge, Picknicks oder den Alltag. Es überzeugt durch umweltfreundliches RPET, ein besonders leichtes Design und kindgerechte Maße.
Produktdetails:
Lieferumfang:
Du bezahlst 9,99 € bei Fritz Berger.
Damit kein Gericht fad und langweilig schmeckt: Hier wird für die richtige Würze gesorgt!
Du bezahlst 9,99 € bei Amazon.
6 in 1 Set für Camping, Wandern und als Outdoor Ausrüstung, Gewürz Organizer mit Salz, Pfeffer, Chili, Paprika, Knoblauch, Curry
Wie wäre es mit 4 wasserdichten Campinglampen im Karabiner-Design?
Du bezahlst 7,99 € bei Amazon.
3-Helligkeit Modus: Lautet Vollständige Helligkeit, Halbhelligkeit und SOS. Damit können Sie nach Ihren Bedürfnissen den entsprechenden Modus wählen, indem Sie nur den schwarzen Gummiknopf drücken.
Nichts wird beim Campen so häufig benötigt, wie Handtücher. Da sind Mikrofaser-Tücher ein richtiger Segen, da sie schnell trocknen und schier unverwüstlich sind.
Du bezahlst 16,99 € im 3-er Set bei Amazon.
Groß 200×100cm & 2 Klein 80×40cm, Schnelltrocknend Microfaser Sporthandtuch, für Reisehandtuch, Badetuch, Fitness & Sport Handtücher und Strandtuch (Dunkelblau)
Auch Kabel lassen sich ansehnlich unterbringen und verräumen!
Kabeltasche von Camping Wagner zur sicheren Aufbewahrung von CEE- und Schuko-Kabeln. Der umlaufende 360°-Reißverschluss ermöglicht ein komfortables Handling. Ein innenliegendes Netzfach mit Klettverschluss bietet zusätzlichen Stauraum für Adapter oder Kleinteile. Die Tasche wird in Deutschland gefertigt und besteht aus einem wasserabweisenden, strapazierfähigen Gewebe.
Die Kabeltasche eignet sich für Camping, Wohnmobilreisen oder den Transport von Stromzubehör im Fahrzeug. CEE-Verlängerungen, Adapter und Schuko-Kabel bleiben darin sauber und griffbereit verstaut.
Technische Daten:
Du bezahlst 19,95 € bei Camping Wagner.
Damit die Wärme immer an die richtige Stelle gelangt…
Dieses gepolsterte Sitzkissen von Origin Outdoors bietet durch seine einseitige Aluminiumbeschichtung eine exzellente Isolierung, die den Sitzbereich effektiv vor Kälte schützt. Es ist faltbar und lässt sich platzsparend verstauen, was es ideal für Reisen macht. Dank seines leichten und kompakten Designs passt es problemlos in jede Tasche oder jeden Rucksack und ist somit ein praktischer Begleiter für alle, die Komfort schätzen.
Du bezahlst 7,99 € bei Camping Wagner.
Für kleine Geschenke ist unter jedem Baum noch Platz!
