Fahrzeugpflege und Reinigung
> Solbio All-in-One Car Shampoo

Solbio - Mehr Zeit fürs Unterwegssein. Weniger fürs Putzen.

12.03.2026

Das neue All-in-One Car Shampoo von Solbio bringt Wohnwagen und Wohnmobil im Handumdrehen zum Strahlen – sanft zu allen Oberflächen, stark gegen Schmutz und dazu noch sparsam in der Anwendung.

Biologisch abbaubar, aus 100 % zertifizierten biologischen Tensiden, acryl proofed und mit frischem Aprikose-Orange-Duft. Das Beste daran? Ein Shampoo für alles: Caravan, Markise, Zelt, Fahrrad oder Boot.

Und für zwischendurch?
Wenn Regenstreifen den Reisezauber trüben, sorgt unser Regenstreifenentferner sofort für Abhilfe. Aufsprühen, abwischen, staunen – ganz ohne Schrubben. Pflanzlich, kraftvoll, acryl proofed und frei von problematischen Inhaltsstoffen.

Sauber reisen. Natürlich pflegen. Einfach wohlfühlen.

Mehr erfahren auf getsolbio.com

Mehr zum Thema

image
Sicherheit

Einbruchschutz für Wohnwagen

Wohnwagen sind auf den Campingplätzen, am Rastplatz oder während längerer Standzeiten b...
image
Reisekissen und Sitzunterlagen

Schaumstoff nach Maß für deinen Wohnwagen

Mobiles Reisen wird dann richtig schön, wenn sich der Wohnwagen wie ein kleines Zuhause a...
image
Diebstahlschutz

E-Trailer System: Strom- , Gas-, Wasservorrat immer im Blick mit dem E-Trailer System

Das E-Trailer-System zur Vernetzung von Wohnwagen und Wohnmobil mit dem Smartphone erleich...
image
Campingtoiletten

Marktübersicht Trenntoiletten: Die Alternative zur Chemietoilette

Chemietoiletten finden sich zwar immer noch in der Mehrheit der Wohnwagen, doch die Nachfr...
AKTUELLE AUSGABE
Camping, Cars & Caravans
Abo
abschließen,
Prämie
sichern!
Akuelle image
Jetzt Kaufen Abonnieren
Foto: Redaktion
Jetzt kostenloses E-Paper herunterladen!

DIY & Selbstausbau mit CamperVans

DIY-Camperausbau leicht gemacht: In diesem Ratgeber findest du praxisnahe Anleitungen zum Filzen, Beschichten und Bauen ultraleichter Möbel, fundierte Kaufberatung sowie inspirierende Einblicke in zwei prämierte DIY-Camper. Hol dir jetzt kostenlos das Expertenwissen, um deinen Camper individuell, funktional und mit Freude selbst auszubauen.
Jetzt herunterladen