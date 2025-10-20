Bergmann & Koch sorgt für sicheres Ein- und Ausparken

Ein Gespann mit Wohnanhänger zu rangieren, bringt manche Camper immer wieder ins Schwitzen. Klar, Übung macht den Meister. Wer aber gut funktionierende Assistenzsysteme an Bord hat, wie das Bergmann & Koch BK2T7 Solar Kennzeichen Kamera Set, tut sich leichter.
Das Solar Kennzeichen Kamera Set besteht aus einem digitalen 5 Zoll HD Flachbildschirm, zwei Nummernschildhalterungen mit jeweils einer Kamera sowie Parksensoren. Das Set mit Parksensoren für Front und Heck verfügt jeweils über einen Blickwinkel von 170° und kann ohne Bohren und Kabelverlegen installiert werden. Die in die Kennzeichenhalterungen integrierten Parksensoren sowie die HD-Kameras werden durch den Lithiumakku autark versorgt, der vom Solarpanel gespeist wird. Das Kamerabild und die Daten der Parksensoren werden mittels der neuen BK-Funktechnik „live“ an den Monitor übertragen.
Bei dieser neuartigen Entwicklung ist die Energieeinheit, die aus dem Solarpanel und dem Lithiumakku besteht, bei Bedarf herausnehmbar. Das ermöglicht eine zusätzliche externe Ladung des Akkus über Solar oder USB, wenn das Fahrzeug z.B. länger ohne Tageslicht steht. Der digitale 5″ HD Flachbildschirm verfügt über zwei Halterungen. Die Stromverbindung des Monitors erfolgt wahlweise über den mitgelieferten Zigarettenanzünder oder über den USB-Fahrzeuganschluss. Der SensorTouch auf der Rückseite des Monitors macht die Bedienung besonders einfach. Eine Berührung reicht aus, um den Monitor zu aktiveren, auszuschalten, oder in den Splitt Modus der Kameras zu wechseln. Die neuartige digitale BK Funkverbindung zwischen Monitor und Kamera sorgt für die Videoübertragung in HD Qualität.
2x Kennzeichenkameras per Funk und Solar mit Monitor
Komplettes Set für Front und Heck zum Nachrüsten
Im Kennzeichenhalter verbaut: Kamera, Parksensoren und Solar
Abnehmbare Akku- und Solareinheit
Hochleistungs-Lithiumakkus
Digitale BK Funkverbindung bis zu 50 Meter
Blickwinkel 170°-Kamera
Nummernschildhalterung für alle europäischen Kennzeichen geeignet
