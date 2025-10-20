Bergmann & Koch sorgt für sicheres Ein- und Ausparken

Bei dieser neuartigen Entwicklung ist die Energieeinheit, die aus dem Solarpanel und dem Lithiumakku besteht, bei Bedarf herausnehmbar. Das ermöglicht eine zusätzliche externe Ladung des Akkus über Solar oder USB, wenn das Fahrzeug z.B. länger ohne Tageslicht steht. Der digitale 5″ HD Flachbildschirm verfügt über zwei Halterungen. Die Stromverbindung des Monitors erfolgt wahlweise über den mitgelieferten Zigarettenanzünder oder über den USB-Fahrzeuganschluss. Der SensorTouch auf der Rückseite des Monitors macht die Bedienung besonders einfach. Eine Berührung reicht aus, um den Monitor zu aktiveren, auszuschalten, oder in den Splitt Modus der Kameras zu wechseln. Die neuartige digitale BK Funkverbindung zwischen Monitor und Kamera sorgt für die Videoübertragung in HD Qualität.