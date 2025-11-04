„Stilles Örtchen“ Clesana X1 unter der Lupe

Kompakte Bauweise und Transport

Bei Bedarf ist die X1 flink nach oben ausgefahren, ansonsten kompakt verstaut – und lässt sich an den Griffen gut tragen. Die kompakte Box kann an zwei Griffen an den Längsseiten oder einer Schlaufe mit Clesana-Schriftzug an der Front getragen werden. Die ist exakt so platziert, dass die X1 beim Transport galant am Bein vorbeischwingt – wobei die mobile Toilette mit 11,6 Kilogramm kein Leichtgewicht ist.

Dafür aber hält das Gehäuse einiges aus und kann sogar in ausgefahrenem Zustand als Trittstufe verwendet werden.