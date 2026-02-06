Trenntoiletten von Thetford im Wohnwagen

Warum eine Trenntoilette im Wohnwagen sinnvoll ist

Das Funktionsprinzip einer Trenntoilette ist einfach und bewährt: Urin und feste Ausscheidungen werden getrennt gesammelt. Dadurch entfällt der Einsatz von Chemikalien vollständig. Gerade im Wohnwagen ist das ein großer Vorteil, denn die Entsorgung kann an jeder normalen Toilette erfolgen – unabhängig von Entsorgungsstationen auf dem Campingplatz.

Für Caravan-Fahrer, die länger an einem Ort stehen oder bewusst abseits klassischer Infrastruktur campen, bedeutet das: mehr Flexibilität, weniger Abhängigkeit und ein deutlich angenehmerer Umgang mit der Toilette. Diese Vorteile haben dazu geführt, dass sich Trenntoiletten im Wohnwagen zunehmend durchsetzen.