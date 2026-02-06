Trenntoiletten von Thetford im Wohnwagen

Für viele Wohnwagen-Besitzer ist die klassische Chemietoilette längst nicht mehr die erste Wahl. Immer mehr Caravan-Fahrer interessieren sich für eine Trenntoilette im Wohnwagen, die ohne Chemie und ohne Spülwasser auskommt.
Für die Saison 2026 stellt Thetford zwei Lösungen vor, die speziell für den Einsatz im Caravan interessant sind: einen Umrüstsatz für bestehende Toiletten sowie eine komplette Trenntoilette.
Das Funktionsprinzip einer Trenntoilette ist einfach und bewährt: Urin und feste Ausscheidungen werden getrennt gesammelt. Dadurch entfällt der Einsatz von Chemikalien vollständig. Gerade im Wohnwagen ist das ein großer Vorteil, denn die Entsorgung kann an jeder normalen Toilette erfolgen – unabhängig von Entsorgungsstationen auf dem Campingplatz.
Für Caravan-Fahrer, die länger an einem Ort stehen oder bewusst abseits klassischer Infrastruktur campen, bedeutet das: mehr Flexibilität, weniger Abhängigkeit und ein deutlich angenehmerer Umgang mit der Toilette. Diese Vorteile haben dazu geführt, dass sich Trenntoiletten im Wohnwagen zunehmend durchsetzen.
Mit den Thetford Separation Kits SK 220 und SK 260 lassen sich bestehende C220- oder C260-Toiletten, wie sie in vielen Wohnwagen verbaut sind, auf eine Trenntoilette umrüsten. Der Umbau erfolgt ohne Änderung am Grundkonzept des Sanitärraums.
Die vorhandene Toilettenschüssel wird durch eine neue Schüssel mit integrierten Leitklappen ersetzt. Ein Schlauch leitet die flüssigen Abfälle nach hinten in den bisherigen Kassettenschacht. Dort befinden sich anschließend zwei separate Behälter für Urin und Feststoffe anstelle der klassischen Kassette.
Ein seitlicher Drehgriff ermöglicht das Schließen der Leitklappen nach der Benutzung. Der Urintank ist mit einer Füllstandsanzeige ausgestattet, eine aktive Belüftung kann optional nachgerüstet werden.
Alternativ bietet Thetford mit der Separation Toilet S220 und S260 eine vollwertige Trenntoilette für Wohnwagen an. Diese Modelle sind so ausgelegt, dass sie direkt anstelle einer vorhandenen C220- oder C260-Drehtoilette eingebaut werden können.
Die Technik entspricht der Umrüstlösung, richtet sich jedoch an Caravan-Fahrer, die ihre bestehende Toilette komplett ersetzen möchten – etwa bei einem Umbau oder einer Modernisierung des Wohnwagens.
Für den Einsatz im Caravan ist das passende Zubehör besonders wichtig. Eine zentrale Rolle spielt das Ventilator Kit, eine aktive Belüftung mit 12-Volt-Anschluss. Sie saugt Luft aus dem Bereich des Feststoffbehälters ab und leitet diese über einen Aktivkohlefilter nach außen. Dadurch werden Gerüche im Innenraum des Wohnwagens effektiv reduziert. Der Ventilator verfügt über einen Normal- und einen Boost-Modus. Der Einbau erfordert eine Bohrung in der Toilettenklappe des Wohnwagens.
Zur Unterstützung der Geruchskontrolle bei den Feststoffen bietet Thetford den Drying Agent an. Die Holzfaserstreu bindet Feuchtigkeit und reduziert damit die Geruchsbildung. Eine Packung reicht für etwa 65 Anwendungen. Zusätzlich erleichtern die Thetford Waste Bags aus recyceltem Kunststoff die Entleerung des Feststofftanks; pro Packung sind 20 Beutel enthalten.
Für den Urintank steht mit Urine Fresh eine parfümierte Flüssigkeit zur Verfügung, die nach der Nutzung in die Urinschüssel gegeben wird. Die regelmäßige Pflege der Toilette erfolgt mit dem speziell abgestimmten Thetford Bowl Cleaner.
Mehr Infos unter: www.thetford.com
Camping, Cars & Caravans jederzeit und überall digital lesen.
Wohnwagen kaufen oder verkaufen – ob als Händler oder Privatperson.