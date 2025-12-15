Biolysan macht dein Wasser keimfrei

Keimfrei in den FrÃ¼hling

Damit jede Tour unbeschwert beginnen kann, braucht es frisches, sauberes Wasser an Bord. Das Desinfektionsmittel im Biolysan TankreinigerÂ ist nach der deutschen Trinkwasserverordnung zugelassen und sorgt zuverlÃ¤ssig dafÃ¼r, dass Ablagerungen, Keime und unangenehme GerÃ¼che keine Chance haben. Ganz ohne Chlordioxid oder Silber-(Ionen).

Die Biolysan Wasserhygiene steht nach der Desinfektion des Systems fÃ¼r sicheres Trinken, Duschen und Kochen und unbeschwerte Momente im Fahrzeug.

