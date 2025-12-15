Wasseraufbereitung
> Tankreiniger und Wasserhygiene fÃ¼r unbeschwertes Camping

Biolysan macht dein Wasser keimfrei

15.12.2025
Bild: Canva

Wie wichtig Wasserhygiene ist, wird hÃ¤ufig unterschÃ¤tzt. Dabei ist das kostbare Nass die lebensentscheidende Ressource â€“ auch (oder gerade) beim Camping. Biolysan sorgt fÃ¼r Sauberkeit und Hygiene!

Der neue Biolysan Tankreiniger bringt deinen Frischwassertank, alle Leitungen und Boiler mÃ¼helos auf Vordermann â€“ fÃ¼r einen hygienischen Start in die Saison, und fÃ¼r sicheres Trinken, Duschen und Kochen gibt es nach der Desinfektion des Systems die Biolysan Wasserhygiene.

Keimfrei in den FrÃ¼hling

Damit jede Tour unbeschwert beginnen kann, braucht es frisches, sauberes Wasser an Bord. Das Desinfektionsmittel im Biolysan TankreinigerÂ  ist nach der deutschen Trinkwasserverordnung zugelassen und sorgt zuverlÃ¤ssig dafÃ¼r, dass Ablagerungen, Keime und unangenehme GerÃ¼che keine Chance haben. Ganz ohne Chlordioxid oder Silber-(Ionen).

Die Biolysan Wasserhygiene steht nach der Desinfektion des Systems fÃ¼r sicheres Trinken, Duschen und Kochen und unbeschwerte Momente im Fahrzeug.

Winkel – Solbio

 

 

