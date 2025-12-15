Biolysan macht dein Wasser keimfrei

Wie wichtig Wasserhygiene ist, wird hÃ¤ufig unterschÃ¤tzt. Dabei ist das kostbare Nass die lebensentscheidende Ressource â€“ auch (oder gerade) beim Camping. Biolysan sorgt fÃ¼r Sauberkeit und Hygiene!
Der neue Biolysan Tankreiniger bringt deinen Frischwassertank, alle Leitungen und Boiler mÃ¼helos auf Vordermann â€“ fÃ¼r einen hygienischen Start in die Saison, und fÃ¼r sicheres Trinken, Duschen und Kochen gibt es nach der Desinfektion des Systems die Biolysan Wasserhygiene.
Damit jede Tour unbeschwert beginnen kann, braucht es frisches, sauberes Wasser an Bord. Das Desinfektionsmittel im Biolysan TankreinigerÂ ist nach der deutschen Trinkwasserverordnung zugelassen und sorgt zuverlÃ¤ssig dafÃ¼r, dass Ablagerungen, Keime und unangenehme GerÃ¼che keine Chance haben. Ganz ohne Chlordioxid oder Silber-(Ionen).
Die Biolysan Wasserhygiene steht nach der Desinfektion des Systems fÃ¼r sicheres Trinken, Duschen und Kochen und unbeschwerte Momente im Fahrzeug.
