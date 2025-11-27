Mach dein Wasser an Bord safe!

Wasser ist die Grundressource unseres Lebens. Als Caravaner und Outdoorfan weißt du, dass es an vielem fehlen darf – nicht aber an sauberem und gesundem Wasser. Deshalb ist seine Keim- und Schadstofffreiheit essentiell. Gut, dass WM aquatec dafür sorgt.
Ob Stellplatz oder Wildcamping – die UV-8 Einheiten von WM aquatec bereiten bis zu 8 l/min Wasser erst bei der Entnahme mit UV C LEDs auf und erreichen dabei eine Keimreduktion von 99,999 %. Und zwar ganz ohne chemische Zusätze. Die im Reaktor verbauten LEDs (von OSRAM) benötigen weder eine Aufwärmphase, noch findet sich schädliches Quecksilber in den Leuchtmitteln.
Weil sie nur im Durchflussbetrieb leuchten, liegt der Energiebedarf niedrig; zugleich sind 10.000 Stunden Wasserentnahme und unbegrenzte Schaltzyklen möglich, sodass praktisch kein Wartungsaufwand entsteht. Ein Bordnetz von 12 oder 24 Volt genügt – das macht die Systeme für jedes Freizeitfahrzeug nutzbar.
Vier Ausführungen decken unterschiedliche Anforderungen ab:
Alle Varianten kommen vormontiert, mit Schlauch- und Stromanschlüssen für eine rasche Plug & Play Nachrüstung.
Tipp: Wer den gesamten Wasserkreislauf absichern möchte, ergänzt einen Aktivkohle Vorfilter (vorinstalliert bei UV-8 eco KLW und UV-8 steel KLW) und das Silbernetz Flex. So bleibt nicht nur der Tank vor Neuverkeimung geschützt, sondern es werden auch Schmutz und Schadstoffe aus dem Wasser entfernt.
www.wm-aquatec.de
