Wasseraufbereitung
> WM aquatec entkeimt das kostbare Nass

Mach dein Wasser an Bord safe!

27.11.2025
Bild: Hersteller

Wasser ist die Grundressource unseres Lebens. Als Caravaner und Outdoorfan weißt du, dass es an vielem fehlen darf – nicht aber an sauberem und gesundem Wasser. Deshalb ist seine Keim- und Schadstofffreiheit essentiell. Gut, dass WM aquatec dafür sorgt.

Ob Stellplatz oder Wildcamping – die UV-8 Einheiten von WM aquatec bereiten bis zu 8 l/min Wasser erst bei der Entnahme mit UV C LEDs auf und erreichen dabei eine Keimreduktion von 99,999 %. Und zwar ganz ohne chemische Zusätze. Die im Reaktor verbauten LEDs (von OSRAM) benötigen weder eine Aufwärmphase, noch findet sich schädliches Quecksilber in den Leuchtmitteln.

Weil sie nur im Durchflussbetrieb leuchten, liegt der Energiebedarf niedrig; zugleich sind 10.000 Stunden Wasserentnahme und unbegrenzte Schaltzyklen möglich, sodass praktisch kein Wartungsaufwand entsteht. Ein Bordnetz von 12 oder 24 Volt genügt – das macht die Systeme für jedes Freizeitfahrzeug nutzbar.

 

4 unterschiedliche Ausführungen: eco, act, safe und steel

Vier Ausführungen decken unterschiedliche Anforderungen ab:

  • eco (Basismodell)
  • act (zusätzlich akustisches Signal)
  • safe (Sensor- und Spannungsüberwachung) sowie
  • steel (hochwertiges Edelstahlgehäuse).

Alle Varianten kommen vormontiert, mit Schlauch- und Stromanschlüssen für eine rasche Plug & Play Nachrüstung.

Tipp: Wer den gesamten Wasserkreislauf absichern möchte, ergänzt einen Aktivkohle Vorfilter (vorinstalliert bei UV-8 eco KLW und UV-8 steel KLW) und das Silbernetz Flex. So bleibt nicht nur der Tank vor Neuverkeimung geschützt, sondern es werden auch Schmutz und Schadstoffe aus dem Wasser entfernt.

Bestellmöglichkeit und weitere Informationen unter:

www.wm-aquatec.de

Mehr zum Thema

image
Powerstations

Mehr Energie durch EcoFlow River 3 Powerstation

Du willst möglichst autark an deinem Stellplatz sein? Dann solltest du immer zusätzliche...
image
TV

Top-Camping-TVs für dein WM-Erlebnis

Die Zeit rast: Bis zum Sommer kommenden Jahres ist es nicht mehr lange hin. Clever, wenn d...
image
Outdoor & Freizeit

Wärmespender am Stellplatz

Selbst in südeuropäischen Breiten gibt es für tropische Abende und Nächte keine Garant...
image
Camping Backöfen

Black Friday WM-Tipps: Mach deine Tore!

Der Black Friday steht vor der Tür! Traditionell winken Hersteller mit sensationellen Rab...
AKTUELLE AUSGABE
Herbst (1)
Camping, Cars & Caravans
Abo
abschließen,
Prämie
sichern!
Akuelle image
Jetzt Kaufen Abonnieren
Foto: Redaktion
Jetzt kostenlos das Whitepaper herunterladen!

Offroad Reisen mit dem Campervan

Sie träumen von Offroad-Reisen mit dem Campervan? Unser exklusives Whitepaper bietet Ihnen Profi-Tipps für Fahrten in schwierigem Terrain, einen praktischen Ausrüstungs-Guide und wertvolle Hinweise zum richtigen Verhalten in Problemsituationen – damit Sie bestens vorbereitet ins Abenteuer starten. Sichern Sie sich jetzt geballtes Expertenwissen von Offroad-Spezialist Matthias Göttenauer und holen Sie sich Ihr kostenloses PDF!
Jetzt herunterladen