Mach dein Wasser an Bord safe!

Ob Stellplatz oder Wildcamping – die UV-8 Einheiten von WM aquatec bereiten bis zu 8 l/min Wasser erst bei der Entnahme mit UV C LEDs auf und erreichen dabei eine Keimreduktion von 99,999 %. Und zwar ganz ohne chemische Zusätze. Die im Reaktor verbauten LEDs (von OSRAM) benötigen weder eine Aufwärmphase, noch findet sich schädliches Quecksilber in den Leuchtmitteln.

Weil sie nur im Durchflussbetrieb leuchten, liegt der Energiebedarf niedrig; zugleich sind 10.000 Stunden Wasserentnahme und unbegrenzte Schaltzyklen möglich, sodass praktisch kein Wartungsaufwand entsteht. Ein Bordnetz von 12 oder 24 Volt genügt – das macht die Systeme für jedes Freizeitfahrzeug nutzbar.