Wassertank im Wohnwagen desinfizieren – ohne Wasser? Impulswasser macht es möglich

Anwendung in weniger als 30 Minuten

Das Verfahren erfüllt die Anforderungen der Trinkwasserverordnung und ist auch für den gewerblichen Einsatz zugelassen. Zusätzlich liegt eine BAuA-Zulassung nach PT2, PT4 und PT5 vor. Für den Nutzer bedeutet das vor allem: Die Desinfektion erfolgt ohne Rückstände. Nach der Anwendung zerfällt der Wirkstoff vollständig in Sauerstoff und Wasser, zusätzliche Farb- oder Geruchsstoffe bleiben außen vor.

Auch die Anwendung selbst ist unkompliziert. Der Injektor wird über den Wassereinfüllstutzen oder eine Revisionsöffnung angeschlossen. Die Begasung dauert rund acht Minuten, der gesamte Ablauf ist in weniger als 30 Minuten abgeschlossen. Hier zeigen wir die Desinfektion mit dem System Schritt für Schritt.

Eine Dosierung ist nicht notwendig und auch die Tankgröße spielt keine Rolle. Mehrfaches Spülen oder aufwendiges mechanisches Bewegen des Fahrzeugs entfällt ebenfalls.