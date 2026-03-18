Wassertank im Wohnwagen desinfizieren – ohne Wasser? Impulswasser macht es möglich

Moderne Technik statt klassischer Tankreinigung: Impulswasser setzt auf thermische Begasung und ermöglicht eine Desinfektion ohne Wasserfüllung, ohne Dosieren und ohne Nachspülen.
Wer mit Caravan oder Reisemobil unterwegs ist, kennt die Herausforderung: Wie sauber das Wasser im Frischwassersystem tatsächlich ist, lässt sich oft schwer beurteilen. In Tanks und Leitungen können sich schnell Mikroorganismen ansiedeln und mit der Zeit einen Biofilm bilden. Grade bei Wärme und längeren Standzeiten vermehren sich Keime schneller – unter Umständen können auch Legionellen entstehen. Impulswasser beschäftigt sich seit rund sechs Jahren mit genau dieser Problematik und verfolgt dabei einen neuen und komfortablen Ansatz.
Statt Desinfektionsmittel in eine Wasserfüllung zu geben, arbeitet das System mit einer sogenannten thermischen Begasung. Herzstück ist der FogSteam-Injektor FS1. Er wandelt ein speziell stabilisiertes Wasserstoffperoxid (Impulswasser Tempsil auf Basis einer zweiprozentigen Lösung) in freigesetztes Ozon um. Dieses wird als etwa 75 Grad warmer Feuchtnebel in den leeren Wassertank eingebracht.
Der gasförmige Wirkstoff verteilt sich im gesamten System und erreicht auch schwer zugängliche Bereiche in Leitungen, Bögen und Armaturen. Dadurch können Biofilm, Keime und Ablagerungen im gesamten Wassersystem entfernt werden – unabhängig davon, ob sich die Stellen direkt mit Flüssigkeit erreichen lassen.
Das Verfahren erfüllt die Anforderungen der Trinkwasserverordnung und ist auch für den gewerblichen Einsatz zugelassen. Zusätzlich liegt eine BAuA-Zulassung nach PT2, PT4 und PT5 vor. Für den Nutzer bedeutet das vor allem: Die Desinfektion erfolgt ohne Rückstände. Nach der Anwendung zerfällt der Wirkstoff vollständig in Sauerstoff und Wasser, zusätzliche Farb- oder Geruchsstoffe bleiben außen vor.
Auch die Anwendung selbst ist unkompliziert. Der Injektor wird über den Wassereinfüllstutzen oder eine Revisionsöffnung angeschlossen. Die Begasung dauert rund acht Minuten, der gesamte Ablauf ist in weniger als 30 Minuten abgeschlossen. Hier zeigen wir die Desinfektion mit dem System Schritt für Schritt.
Eine Dosierung ist nicht notwendig und auch die Tankgröße spielt keine Rolle. Mehrfaches Spülen oder aufwendiges mechanisches Bewegen des Fahrzeugs entfällt ebenfalls.
Optional lässt sich das System mit dem iwFLOW-Sensor erweitern. Dieser erfasst kontinuierlich Parameter wie Wasserverbrauch, Durchflussmengen, Temperaturen sowie Nutzungs- und Standzeiten. Auf dieser Basis wird der optimale Zeitpunkt für die nächste Desinfektion berechnet und in einer App dargestellt.
Sehr praktisch: Zusätzlich bietet das System praktische Funktionen wie die Anzeige des aktuellen Wasserverbrauchs, etwa beim Duschen, oder des verbleibenden Tankinhalts mit einer Genauigkeit von 0,1 Litern.
Für den Einstieg bietet Impulswasser ein Camper-Start-Set an. Es umfasst den FogSteam FS1 Injektor inklusive Zubehör sowie jeweils einen Liter Tempsil und Temp-Aktiv für die erste Anwendung. Der aktuelle Vorteilspreis für das Set liegt bei 299 Euro.
Das Gerät ist einzeln ab 199 Euro erhältlich. Die Kosten pro Desinfektion betragen etwa 25 Euro, ein Saison-Set für drei Anwendungen ist für 66 Euro verfügbar.
Weitere Informationen gibt es auf der Impulswasser-Webseite und im Shop.
Camping, Cars & Caravans jederzeit und überall digital lesen.
Wohnwagen kaufen oder verkaufen – ob als Händler oder Privatperson.