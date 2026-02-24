Diebstahlschutz
> E-Trailer System: Fernsteuerung für die Temperatur im Kühlschrank

Mit dem E-Trailer System: Fernsteuerung für die Temperatur im Kühlschrank

24.02.2026
Text: Camping, Cars & Caravans | Bild: E-Trailer

Sommerliche Hitze stellt Camper vor große Herausforderungen, speziell, was die Lagerung von Lebensmitteln betrifft. Denn nicht auf jeden Kühlschrank ist blind Verlass. Mit dem Modul E-Temperature von E-Trailer lässt sich die Temperatur ganz einfach überwachen und steuern.

Das System besteht aus einem Sensor, der die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in seiner Umgebung misst. So kann die optimal Lagerung des Lebensmittelvorrats bei der richtigen Temperatur sichergestellt werden. Optimal sind 5 bis 7 Grad Celsius im Kühlschrank. Je nach Außentemperatur und Betriebsart des Camping-Kühlschranks über 12 Volt, 230 Volt oder Gas kann die Temperatur im Camping-Kühlschrank aber auch mal höher steigen. In diesem Fall sendet der E-Temperature Sensor im Kühlschrank einen Alarm an das Smartphone. Der Camper kann rechtzeitig einschreiten und die Kühlleistung des Kühlschranks erhöhen.

In einem Camping-Fahrzeug lassen sich selbstverständlich mehrere E-Temperature Module parallel nutzen. Also zum Beispiel eines für den Kühlschrank, den Doppelboden, oder die Heckgarage. Auch hier können Alarmtemperaturen festgelegt werden, bei denen die E-Trailer App eine Benachrichtigung sendet. Dabei kann der Nutzer in der E-Trailer App jedem Temperatursensor einen verständlichen Namen zuordnen.

Produktabbildung: E-Temperature Temperatursensor
Foto: camping-kaufhaus.com

E-Temperature Temperatursensor

Die E-Temperature Feuchtigkeits- und Temperaturanzeige für Wohnwagen und Wohnmoile ist ein Zusatzprodukt für die Starterpakete Basic oder Plus.

60 € auf camping-kaufhaus.com
Produktabbildung: E-Trailer Starterpaket Plus
Foto: camping-kaufhaus.com

E-Trailer Starterpaket Plus

Mit dem Starterpaket Plus hast Du die Möglichkeit, dein Wohnmobil oder deinen Wohnwagen ganz einfach per App auszurichten und immer den aktuellen Ladezustand und Standort deines Fahrzeugs einsehen zu

390 € auf camping-kaufhaus.com

Das Nachrüsten des eigenen Camping-Fahrzeugs ist denkbar einfach. Alles was es dafür braucht, ist ein 12-Volt-Stromanschluss. Gesteuert wird das System über die E-Trailer-App, die kostenlos zum Download bei Google Play oder im Apple App Store bereit steht. Auch bei älteren Modellen oder sogar Oldtimern ist das E-Trailer-System problemlos zu installieren. Das E-Trailer-System bietet noch zahlreiche weitere Sensoren und Funktionen für mehr Komfort und Sicherheit beim Caravaning.

Die Technik von E-Trailer haben die beiden cleveren Entwickler Rick Lenssen und Boy Trip aus den Niederlanden entwickelt. Sie haben ein smartes System konstruiert, mit dem sich alle wichtigen technischen Bereiche in Wohnwagen und Reisemobil regeln lassen, also auch den Strom-, Gas- und Wasservorrat betreffend. Das E-Trailer-System besteht aus verschiedenen Mess-Modulen. Wird eine vom Besitzer definierte Schwelle erreicht, registriert das zugehörige Modul dieses und schickt über das System eine entsprechende Meldung aufs Smartphone. Umgekehrt lässt sich mit dem Handy jederzeit der Status der Versorgungssysteme prüfen. Dafür muss sich das Smartphone lediglich im Bereich des zugehörigen Bluetooth-Feldes befinden und mit der App verbunden sein. Eine vollständige Übersicht über alle Möglichkeiten bietet die E-Trailer Homepage.

Mehr zum Thema

image
Campingtoiletten

Marktübersicht Trenntoiletten: Die Alternative zur Chemietoilette

Chemietoiletten finden sich zwar immer noch in der Mehrheit der Wohnwagen, doch die Nachfr...
image
Campingzelte

Zelttest Tatonka Alaska 3 DLX: Im Zeichen des Bisons

Mit dem Alaska 3 DLX bietet Tatonka ein Tunnelzelt, das für bis zu drei Personen ausgeleg...
image
Zubehör

Romantische Geschenke zum Valentinstag für Camper

Der Valentinstag steht vor der Tür. Wie wäre es da mit einem kleinen Camping-Abenteuer z...
image
Campingtoiletten

Trenntoiletten von Thetford im Wohnwagen

Für viele Wohnwagen-Besitzer ist die klassische Chemietoilette längst nicht mehr die ers...
AKTUELLE AUSGABE
Herbst (1)
Camping, Cars & Caravans
Abo
abschließen,
Prämie
sichern!
Akuelle image
Jetzt Kaufen Abonnieren
Foto: Redaktion
Interaktiver Messeplaner für die CMT Stuttgart

Entdecken Sie die CMT mit unseren CampKompass-Messeempfehlungen!

Was darf ich auf keinen Fall verpassen? Wo finde ich die neuesten Innovationen? Unser interaktiver Planer liefert nicht nur die Messeempfehlungen unserer Redaktionen – wir haben auch alle Neuheiten aus unseren Magazinen sorgfältig kategorisiert. Probieren Sie es aus – und verpassen Sie keine Highlights! Foto: Frank Eppler / Messe Stuttgart
Jetzt Messeplaner entdecken