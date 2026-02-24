E-Trailer System: Fernsteuerung für die Temperatur im Kühlschrank

Sommerliche Hitze stellt Camper vor große Herausforderungen, speziell, was die Lagerung von Lebensmitteln betrifft. Denn nicht auf jeden Kühlschrank ist blind Verlass. Mit dem Modul E-Temperature von E-Trailer lässt sich die Temperatur ganz einfach überwachen und steuern.
Das System besteht aus einem Sensor, der die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in seiner Umgebung misst. So kann die optimal Lagerung des Lebensmittelvorrats bei der richtigen Temperatur sichergestellt werden. Optimal sind 5 bis 7 Grad Celsius im Kühlschrank. Je nach Außentemperatur und Betriebsart des Camping-Kühlschranks über 12 Volt, 230 Volt oder Gas kann die Temperatur im Camping-Kühlschrank aber auch mal höher steigen. In diesem Fall sendet der E-Temperature Sensor im Kühlschrank einen Alarm an das Smartphone. Der Camper kann rechtzeitig einschreiten und die Kühlleistung des Kühlschranks erhöhen.
In einem Camping-Fahrzeug lassen sich selbstverständlich mehrere E-Temperature Module parallel nutzen. Also zum Beispiel eines für den Kühlschrank, den Doppelboden, oder die Heckgarage. Auch hier können Alarmtemperaturen festgelegt werden, bei denen die E-Trailer App eine Benachrichtigung sendet. Dabei kann der Nutzer in der E-Trailer App jedem Temperatursensor einen verständlichen Namen zuordnen.
Die E-Temperature Feuchtigkeits- und Temperaturanzeige für Wohnwagen und Wohnmoile ist ein Zusatzprodukt für die Starterpakete Basic oder Plus.
Mit dem Starterpaket Plus hast Du die Möglichkeit, dein Wohnmobil oder deinen Wohnwagen ganz einfach per App auszurichten und immer den aktuellen Ladezustand und Standort deines Fahrzeugs einsehen zu
Das Nachrüsten des eigenen Camping-Fahrzeugs ist denkbar einfach. Alles was es dafür braucht, ist ein 12-Volt-Stromanschluss. Gesteuert wird das System über die E-Trailer-App, die kostenlos zum Download bei Google Play oder im Apple App Store bereit steht. Auch bei älteren Modellen oder sogar Oldtimern ist das E-Trailer-System problemlos zu installieren. Das E-Trailer-System bietet noch zahlreiche weitere Sensoren und Funktionen für mehr Komfort und Sicherheit beim Caravaning.
Die Technik von E-Trailer haben die beiden cleveren Entwickler Rick Lenssen und Boy Trip aus den Niederlanden entwickelt. Sie haben ein smartes System konstruiert, mit dem sich alle wichtigen technischen Bereiche in Wohnwagen und Reisemobil regeln lassen, also auch den Strom-, Gas- und Wasservorrat betreffend. Das E-Trailer-System besteht aus verschiedenen Mess-Modulen. Wird eine vom Besitzer definierte Schwelle erreicht, registriert das zugehörige Modul dieses und schickt über das System eine entsprechende Meldung aufs Smartphone. Umgekehrt lässt sich mit dem Handy jederzeit der Status der Versorgungssysteme prüfen. Dafür muss sich das Smartphone lediglich im Bereich des zugehörigen Bluetooth-Feldes befinden und mit der App verbunden sein. Eine vollständige Übersicht über alle Möglichkeiten bietet die E-Trailer Homepage.
Camping, Cars & Caravans jederzeit und überall digital lesen.
Wohnwagen kaufen oder verkaufen – ob als Händler oder Privatperson.