E-Trailer System: Fernsteuerung für die Temperatur im Kühlschrank

Die Technik von E-Trailer haben die beiden cleveren Entwickler Rick Lenssen und Boy Trip aus den Niederlanden entwickelt. Sie haben ein smartes System konstruiert, mit dem sich alle wichtigen technischen Bereiche in Wohnwagen und Reisemobil regeln lassen, also auch den Strom-, Gas- und Wasservorrat betreffend. Das E-Trailer-System besteht aus verschiedenen Mess-Modulen. Wird eine vom Besitzer definierte Schwelle erreicht, registriert das zugehörige Modul dieses und schickt über das System eine entsprechende Meldung aufs Smartphone. Umgekehrt lässt sich mit dem Handy jederzeit der Status der Versorgungssysteme prüfen. Dafür muss sich das Smartphone lediglich im Bereich des zugehörigen Bluetooth-Feldes befinden und mit der App verbunden sein. Eine vollständige Übersicht über alle Möglichkeiten bietet die E-Trailer Homepage.