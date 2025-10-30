Ausstattung
> Ablaufrollen und Rammpuffer verhindern Fahrzeugschäden

XIMPLIO schützt das Heck deines Reisemobils

30.10.2025
Bild: Hersteller

Rückwärtsgang eingelegt, zurückgestoßen –RUMMS! Eine Millisekunde warst du nicht aufmerksam und hast einen Mordsschaden am Heck deines Reisemobils verursacht. Wir zeigen dir, wie du so ein Pech vermeidest!

Wenn du einen Aufsetzschutz durch Ablaufrollen oder Rammpuffer am Fahrzeugheck montierst, kannst du das Schadensrisiko clever ausschließen. Diese Lösungen bietet XIMPLIO an: Ablaufrollen, die am Ende des Fahrzeugrahmens oder an der Anhängerkupplung montiert werden und das Aufsetzen mildern, indem sie sanft über den Boden abrollen. Insbesondere bei Wohnmobilen mit langem Überhang verhindern die Ablaufrollen, dass der Fahrzeugrahmen den Boden berührt. Eine andere Variante des Aufsetzschutzes sind spezielle Rammpuffer, die meist ohne Rollen auskommen. Ihre Funktion ist simpel: Sie nehmen den ersten Kontakt mit dem Boden auf und absorbieren die Aufprallenergie.

Besonders geeignet sind Rollen und Puffer für Besitzer von Wohnmobilen mit langem Überhang, für Fahrzeuge mit Fahrrad- oder Motorradträgern oder Heckabsenkung sowie für Camper, die häufig mit Fähren unterwegs sind oder steile Zufahrten und Routen über unebenes Gelände meistern müssen.

Beziehen kannst du die Sicherheitslösungen über X-CAMPING – ein Händler von Qualitätsprodukten für Reisemobile. Alle Produkte mit dem X-CAMPING-Logo werden im Auftrag von XIMPLIO hergestellt und entwickelt. Das Unternehmen XIMPLIO ist Hersteller, Importeur und Großhändler von Anhängerkupplungen, Zubehör für Anhängevorrichtungen und Fahrradträgern mit Hauptsitz in Polen und einer Niederlassung in Deutschland.

Die Vorteile von Ablaufrollen, Stützrollen und Rammpuffer zusammengefasst:

  • Schutz vor Aufsetzen bei Wohnmobilen mit langem Überhang
  • Geeignet für Anhängekupplung, Heckträger und Rahmenverlängerung
  • Mehr Bodenfreiheit und sicher über Fährauffahrten, bei Serpentinen und Bordsteinen
  • Universelle Passform für Trägersysteme von AL-KO, LEMET, SAWIKO, MEMO-EUROPE, LINEPE, SMV-Metall und XIMPLIO
  • Einfache Montage dank passendem Lochbild
  • Gefertigt aus langlebigen Materialien und damit wetter- und korrosionsbeständig

Mehr zu Ablaufrollen & Rammpuffer

Mehr zum Thema

image
Ausstattung

XIMPLIO: SWINGY macht den Weg frei

Du willst dein Radl dabeihaben? No problem, es gibt ja Fahrradträger. Wie oft aber hast d...
image
Beleuchtung

14 Campinglampen im Test

Hast du es gerne romantisch und liebst du stimmungsvolle Abende mit warmweißem Licht? Ode...
image
Sonstige Fahrzeugausstattung

Bergmann & Koch sorgt für sicheres Ein- und Ausparken

Ein Gespann mit Wohnanhänger zu rangieren, bringt manche Camper immer wieder ins Schwitze...
image
Technik

Neues Klebe-Set für flexible Solarmatten und -module

Wenn du zu den Do-It-Yourselfern gehörst, stehst du häufiger vor der Frage: Was ist der ...
AKTUELLE AUSGABE
Herbst (1)
Camping, Cars & Caravans
Abo
abschließen,
Prämie
sichern!
Akuelle image
Jetzt Kaufen Abonnieren
Foto: Redaktion
Jetzt kostenlos das Whitepaper herunterladen!

Offroad Reisen mit dem Campervan

Sie träumen von Offroad-Reisen mit dem Campervan? Unser exklusives Whitepaper bietet Ihnen Profi-Tipps für Fahrten in schwierigem Terrain, einen praktischen Ausrüstungs-Guide und wertvolle Hinweise zum richtigen Verhalten in Problemsituationen – damit Sie bestens vorbereitet ins Abenteuer starten. Sichern Sie sich jetzt geballtes Expertenwissen von Offroad-Spezialist Matthias Göttenauer und holen Sie sich Ihr kostenloses PDF!
Jetzt herunterladen