XIMPLIO schützt das Heck deines Reisemobils

Wenn du einen Aufsetzschutz durch Ablaufrollen oder Rammpuffer am Fahrzeugheck montierst, kannst du das Schadensrisiko clever ausschließen. Diese Lösungen bietet XIMPLIO an: Ablaufrollen, die am Ende des Fahrzeugrahmens oder an der Anhängerkupplung montiert werden und das Aufsetzen mildern, indem sie sanft über den Boden abrollen. Insbesondere bei Wohnmobilen mit langem Überhang verhindern die Ablaufrollen, dass der Fahrzeugrahmen den Boden berührt. Eine andere Variante des Aufsetzschutzes sind spezielle Rammpuffer, die meist ohne Rollen auskommen. Ihre Funktion ist simpel: Sie nehmen den ersten Kontakt mit dem Boden auf und absorbieren die Aufprallenergie.

Besonders geeignet sind Rollen und Puffer für Besitzer von Wohnmobilen mit langem Überhang, für Fahrzeuge mit Fahrrad- oder Motorradträgern oder Heckabsenkung sowie für Camper, die häufig mit Fähren unterwegs sind oder steile Zufahrten und Routen über unebenes Gelände meistern müssen.

Beziehen kannst du die Sicherheitslösungen über X-CAMPING – ein Händler von Qualitätsprodukten für Reisemobile. Alle Produkte mit dem X-CAMPING-Logo werden im Auftrag von XIMPLIO hergestellt und entwickelt. Das Unternehmen XIMPLIO ist Hersteller, Importeur und Großhändler von Anhängerkupplungen, Zubehör für Anhängevorrichtungen und Fahrradträgern mit Hauptsitz in Polen und einer Niederlassung in Deutschland.