Du willst dein Radl dabeihaben? No problem, es gibt ja Fahrradträger. Wie oft aber hast du dich schon darüber geärgert, dass du ohne Verrenkungen nicht in das Heck deines Kastenwagens kommst? Jetzt gibt es SWINGY!
Das Schwenkmodul SWINGY von LEMET bietet eine kostengünstige Lösung für den Fahrradtransport mit einem bequemen und vor allem sicheren Heckzugang bei Kastenwagen. SWINGY punktet mit Universalität, da es auf jeder Anhängerkupplung mit Flanschkugel unabhängig vom Fahrzeugtyp montiert werden kann. Es ist für 2-Loch- und 4-Loch Kupplungen geeignet und einfach zu montieren, ganz ohne fahrzeugspezifische Anbausätze! SWINGY ermöglicht einen bequemen Zugang von links oder rechts und bietet eine Belastbarkeit von 90 kg. Mit seinem schwarz pulverlackierten Design ist es eine vielseitige, kostengünstige Alternative zu teureren Modellen.
Wenn du einen Fahrradträger für deinen Kastenwagen kaufen willst, musst du mehr bedenken als bei einem PKW. So ist der Zugang zum Kofferraum durch die Hecktüren ein häufiges Problem. Obwohl moderne Fahrradträger eine Abklappfunktion für den Kofferraumzugang bieten, funktioniert das bei den meisten Transportern allzu häufig nicht wirklich . Egal, ob das Fahrzeug mit einer nach oben öffnenden Heckklappe oder Flügeltüren ausgestattet ist, die Hecktür kollidiert häufig mit dem Fahrradträger oder den Fahrrädern.
Das Hauptproblem besteht darin, dass die meisten Heckträger für Anhängerkupplungen nicht primär für Kastenwagen oder Transporter konzipiert sind. So gibt es nur wenige Fahrradträger, die speziell für die Montage an einer Anhängevorrichtung eines Vans entwickelt wurden, meist handelt es sich dabei um ausziehbare Modelle (z.B. SD260 von Eufab LAS, FORBike von Liberco, VSV – S2 Plus, Strada DL von Atera). Diese ermöglichen dir zwar das Öffnen der Hecktüren, doch der Zugang bleibt durch die Grundkonstruktion des Trägers erschwert.
Damit macht das Schwenkmodul SWINGY von LEMET Schluss. Es bietet eine durchdachte Lösung für den Transport deines Fahrrads, insbesondere wenn es um die Kombination aus Preis, Leistung und Universalität geht. Im Vergleich zu teureren Alternativen wie dem SWING-VAN von Memo Europe oder dem schwenkbaren Fahrradträger Futuro E-Lift von Sawiko, bietet SWINGY eine kostengünstige Option, ohne auf Qualität und Funktionalität zu verzichten.
SWINGY ermöglicht es dir, den Fahrradträger mühelos von den Hecktüren deines Kastenwagens wegzuschwenken, um bequemen Zugang zu erhalten. Das ist selbst mit beladenen Fahrrädern einfach und problemlos möglich. Dank des Schwenkmoduls wird die Klappfunktion des Fahrradträgers überflüssig, was dir beim Kauf eines Fahrradträgers zusätzliche Einsparungen ermöglicht.
Die Montage des Schwenkmoduls ist kinderleicht und gelingt ohne fahrzeugspezifische Anbausätze. Dazu schraubst du den vorhandenen Anhängebock ab und schraubst anstelle der Kugel das Schwenkmodul an. Die abgeschraubte Kupplungskugel wird dann an der Befestigungsplatte des zweiten Schwenkarms befestigt und der Schwenkarm ist einsatzbereit. Durch die zwei beweglichen Arme wird die Anhängekupplung weniger belastet als bei einem Schwenkmodul mit nur einem Schwenkarm. Im Lieferumfang ist neben dem Schwenkmodul ein 13-poliges Spiralkabel mit einer Länge von 150 cm enthalten.
