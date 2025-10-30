Zugang zum Kofferraum oft schwierig

Wenn du einen Fahrradträger für deinen Kastenwagen kaufen willst, musst du mehr bedenken als bei einem PKW. So ist der Zugang zum Kofferraum durch die Hecktüren ein häufiges Problem. Obwohl moderne Fahrradträger eine Abklappfunktion für den Kofferraumzugang bieten, funktioniert das bei den meisten Transportern allzu häufig nicht wirklich . Egal, ob das Fahrzeug mit einer nach oben öffnenden Heckklappe oder Flügeltüren ausgestattet ist, die Hecktür kollidiert häufig mit dem Fahrradträger oder den Fahrrädern.

Das Hauptproblem besteht darin, dass die meisten Heckträger für Anhängerkupplungen nicht primär für Kastenwagen oder Transporter konzipiert sind. So gibt es nur wenige Fahrradträger, die speziell für die Montage an einer Anhängevorrichtung eines Vans entwickelt wurden, meist handelt es sich dabei um ausziehbare Modelle (z.B. SD260 von Eufab LAS, FORBike von Liberco, VSV – S2 Plus, Strada DL von Atera). Diese ermöglichen dir zwar das Öffnen der Hecktüren, doch der Zugang bleibt durch die Grundkonstruktion des Trägers erschwert.