Romantische Geschenke zum Valentinstag für Camper

Der Valentinstag steht vor der Tür. Wie wäre es da mit einem kleinen Camping-Abenteuer zu zweit übers kommende Wochenende? Passend zum Valentinstag haben wir die schönsten Geschenkideen für Camper zusammengestellt, die nicht nur romantisch sind, sondern auch einen praktischen Nutzen haben.
Blumen oder Pralinen zum Valentinstags sind toll, doch gemeinsame Erlebnisse bei einem Campingausflug zu zweit schaffen Erinnerungen, die langfristig im Gedächtnis bleiben. Lassen Sie eine ausgiebige Wanderung durch die Natur mit einem knisternden Lagerfeuer unter dem Sternenhimmel und einer kuscheligen Übernachtung im Zelt ausklingen. Oder machen Sie einen spontaner Kurztrip mit dem Wohnwagen auf den Lieblings-Campingplatz oder in eine schöne Stadt, die Sie schon immer mal besuchen wollten – für Abenteuerlustige gibt es viele Möglichkeiten, diesen besonderen Tag zu zweit zu genießen.
Wir haben die besten Geschenkideen für Outdoor-Fans zusammengestellt, die nicht nur Herz und Seele berühren, sondern auch richtig praktisch sind und Ihnen auch bei allen weiteren Camping-Abenteuern oder auch Zuhause Freude bereiten werden. Lassen Sie sich inspirieren und überraschen Sie Ihre Liebste oder Ihren Liebsten mit einem ganz besonderen Geschenk zum Valentinstag – oder auch einfach mal so.
Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links und als Amazon Associate verdienen wir an qualifizierten Einkäufen. Das bedeutet, wenn Sie über den Link etwas kaufen, erhalten wir eine kleine Provision durch den Anbieter, für Sie als Kunden wird es jedoch nicht teurer. Wir empfehlen nur Produkte, die wir gut finden. Durch Ihren Kauf unterstützen Sie uns darin, weiterhin kostenlose Inhalte für Sie zu produzieren. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Die spülmaschinenfeste Silikonform ist passend für die Maxi-Backform des Omnia-Campingbackofens und erleichtert Kochen und Backen durch die flexible Antihaft-Oberfläche. In Lila und Orange erhältlich.
Die standsicheren silwy Rotweingläser aus formstabilem, BPA-freiem Tritan besitzen einen integrierten Magnet im Glasboden und stehen in Kombination mit den mitgelieferten Nano-Gel-Pads sicher auf nahezu jeder ebenen Oberfläche. Die Pads sind abwaschbar, rückstandslos entfernbar und mehrfach wiederverwendbar, sodass die Gläser auch unterwegs klapperfrei verstaut werden können.
Der Campingtisch von KingCamp besitzt eine faltbare Bambus-Tischplatte und lässt sich dadurch kompakt transportieren. Die Aluminiumbeine sind in drei Höhen zwischen 45 und 65 Zentimetern verstellbar, eine abnehmbare Mesh-Ablage schafft zusätzlichen Stauraum. Die Tischplatte ist wasser- und hitzeresistent ausgeführt, die maximale Belastbarkeit beträgt 80 Kilogramm.
Die Maxiform für den Omnia-Backofen hat rund 50 Prozent mehr Volumen und fasst etwa drei Liter, sodass sich größere Portionen für vier bis sechs Personen zubereiten lassen. Viele Rezepte können mit erhöhter Zutatenmenge umgesetzt werden, ohne die Backzeit anzupassen. Verwendet wird die Form wie gewohnt mit Unterteil und Deckel des Omnia Campingbackofens.
Die spülmaschinenfeste Silikonform ist passend für die Maxi-Backform des Omnia-Campingbackofens und erleichtert Kochen und Backen durch die flexible Antihaft-Oberfläche. In Lila und Orange erhältlich.
Die kompakte Solarlampe von Isabella sorgt flexibel für stimmungsvolle Beleuchtung, ob auf dem Campingtisch, entlang von Wegen oder sogar am Windschutz montiert. Sie lädt wahlweise über das integrierte Solarpanel oder per USB-Kabel und wird bequem über einen Berührungsschalter aktiviert. Nach rund sechs Stunden Ladezeit spendet sie etwa sechs bis sieben Stunden angenehm warmes Licht.
Das Set umfasst zwei Berger Slimline Klappstühle mit gepolstertem Bezug, abnehmbarem Kopfkissen und fünffach verstellbarer Rückenlehne für unterschiedliche Sitzpositionen. Durch das geringe Gewicht und das flache Packmaß lassen sich die Stühle leicht transportieren und platzsparend verstauen. Maße pro Stuhl: 120 × 64 × 70 Zentimeter, Sitzhöhe 50 Zentimeter.
Weingenuss für überall verspricht VON STEINEICH mit seinem praktischen Set aus einem rostfreien Edelstahl-Weinflaschenhalter und zwei Edelstahl-Weinglashaltern für draußen. Die stabilen Halter werden dabei einfach in den Boden gesteckt und machen somit unterwegs einen Tisch oder eine stabile und gerade Oberfläche zum Abstellen der Gläser überflüssig.
Die The Sunnyside Camplight LED-Lichterkette mit Kupferdraht sorgt für warmweißes Licht (2700 K) und eine stimmungsvolle Atmosphäre im Innen- und Außenbereich. Sie wird über USB-C betrieben, benötigt nur wenig Strom und erreicht zum Beispiel mit einer Powerbank lange Laufzeiten. Die Helligkeit lässt sich über den integrierten Controller stufenlos regulieren, das wetterfeste Design ermöglicht den Einsatz bei nahezu jedem Wetter.
Das GRAVURITE Frühstücksbrettchen-Set aus robustem Bambus lässt sich mit Wunschnamen personalisieren und zeigt eine fein gearbeitete Gravur mit Wohnwagenmotiv vor Bergkulisse. Die beiden Bretter messen jeweils 14 × 22 Zentimeter und verbinden praktische Nutzung mit einer persönlichen Note für gemeinsame Frühstücksmomente unterwegs.
Der Thule Caravan Superb ist ein Deichsel-Fahrradträger für Wohnwagen und transportiert bis zu zwei Fahrräder (auch E-Bikes) mit einer Gesamttragfähigkeit von 60 Kilogramm, optional erweiterbar auf drei Fahrräder. Die komplett kippbare Plattform ermöglicht weiterhin den Zugang zur Bugklappe, während Plattformverriegelung und Radgurte für sicheren Halt während der Fahrt sorgen. Entwickelt für die Montage am A-Rahmen des Wohnwagens.
Die Lichterkette von Out of the blue mit zehn kleinen LED-Wohnwägelchen sorgt für stimmungsvolles Licht rund im Wohnwagen oder Vorzelt. Sie wird batteriebetrieben, lässt sich per Timer steuern und sorgt für gemütliche Abende auf dem Campingplatz.
In Deutschland bergen vor allem die kleinen und mittelgroßen Städte einen weltweit einmaligen Schatz. Unser Stellplatzführer bringt Sie im Band 1 zu 174 romantischen Städten zwischen Flensburg und Oberstdorf, Aachen und Görlitz und zeigt Ihnen die dort zentral gelegenen Übernachtungsplätze. Entdecken Sie Herrenhäuser und Monumente, barocke Bauten, Kirchen und Schlösser, Gassen und typische Leckereien. Band 2 des beliebten Stellplatzführers Romantische Städte listet weitere 170 zentral gelegene Übernachtungsplätze für Wohnmobil und Caravan in den romantischsten Städten unseres Landes.
Der Bentcho ist Schlafsack, Decke und Poncho mit Kapuze in einem und passt sich flexibel unterschiedlichen Situationen unterwegs an. Die Wendetasche dient als Transportbeutel oder Kopfkissen. Innen sorgt weiches Sherpa-Fleece für Komfort, das Außenmaterial ist schmutz- und wasserabweisend ausgerüstet. Zwei Exemplare lassen sich über einen umlaufenden Reißverschluss verbinden. Erhältlich in fünf Farben und Mustern.
Die LED-Laterne Feuerhand Baby Special 276 greift die Form der klassischen Sturmlaterne auf und kombiniert sie mit moderner Technik. Die Helligkeit lässt sich stufenlos bis 150 Lumen einstellen, betrieben wird sie wahlweise mit Batterien oder Akku und erreicht eine Leuchtdauer von bis zu 18 Tagen. Damit sorgt sie drinnen wie draußen für eine ruhige, anpassbare Beleuchtung.
Der Enders Urban Pro Caravan ist ein kompakter Gas-Tischgrill mit zwei Brennern und eignet sich zum Grillen, Kochen oder Backen unterwegs. Eine leichte Alugusshaube mit integriertem Thermometer unterstützt die Temperaturkontrolle, emaillierte Gussroste sowie abnehmbare Fettauffangschalen erleichtern die Reinigung. Seitliche Ablageflächen und ein stabiles Gestell mit Tragegriffen sorgen für komfortable Handhabung beim Einsatz am Stellplatz oder unterwegs.
Für zusätzliche Wärme auf dem Campingstuhl an kühlen Tagen sorgt die wiederaufladbare, kabellose Wärmedecke von STOOV. Sie arbeitet mit Infrarot-Technologie und verfügt über einen Akku, der ganz einfach daheim aufgeladen werden kann. Die Wärmedecke spendet anderthalb bis drei Stunden Wärme in drei Stufen. Es gibt auch eine Variante mit größerem Akku, der dann bis zu sechs Stunden Wärme verspricht.
Der 14. Februar fällt in diesem Jahr auf einen Samstag, perfekt geeignet für ein romantisches Camping-Wochenende.
Die Redaktion hat als Inspiration fünf romantische Orte – in Deutschland und im Ausland – für ein verlängertes Wochenende herausgesucht. Mit an Bord: passende Stellplatz- und Campingplatztipps.
Camping, Cars & Caravans jederzeit und überall digital lesen.
Wohnwagen kaufen oder verkaufen – ob als Händler oder Privatperson.