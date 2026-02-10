Zubehör
Romantische Geschenke zum Valentinstag für Camper

10.02.2026
Text: Maike Leitholf | Bild: Dethleffs, Hersteller

Der Valentinstag steht vor der Tür. Wie wäre es da mit einem kleinen Camping-Abenteuer zu zweit übers kommende Wochenende? Passend zum Valentinstag haben wir die schönsten Geschenkideen für Camper zusammengestellt, die nicht nur romantisch sind, sondern auch einen praktischen Nutzen haben.

Blumen oder Pralinen zum Valentinstags sind toll, doch gemeinsame Erlebnisse bei einem Campingausflug zu zweit schaffen Erinnerungen, die langfristig im Gedächtnis bleiben. Lassen Sie eine ausgiebige Wanderung durch die Natur mit einem knisternden Lagerfeuer unter dem Sternenhimmel und einer kuscheligen Übernachtung im Zelt ausklingen. Oder machen Sie einen spontaner Kurztrip mit dem Wohnwagen auf den Lieblings-Campingplatz oder in eine schöne Stadt, die Sie schon immer mal besuchen wollten – für Abenteuerlustige gibt es viele Möglichkeiten, diesen besonderen Tag zu zweit zu genießen.

Wir haben die besten Geschenkideen für Outdoor-Fans zusammengestellt, die nicht nur Herz und Seele berühren, sondern auch richtig praktisch sind und Ihnen auch bei allen weiteren Camping-Abenteuern oder auch Zuhause Freude bereiten werden. Lassen Sie sich inspirieren und überraschen Sie Ihre Liebste oder Ihren Liebsten mit einem ganz besonderen Geschenk zum Valentinstag – oder auch einfach mal so.

1. silwy Classic Magnet Weingläser 2er Set mit Untersetzern

Die standsicheren silwy Rotweingläser aus formstabilem, BPA-freiem Tritan besitzen einen integrierten Magnet im Glasboden und stehen in Kombination mit den mitgelieferten Nano-Gel-Pads sicher auf nahezu jeder ebenen Oberfläche. Die Pads sind abwaschbar, rückstandslos entfernbar und mehrfach wiederverwendbar, sodass die Gläser auch unterwegs klapperfrei verstaut werden können.

Produktabbildung: silwy Classic Magnet Weingläser 2er Set mit Untersetzern
Foto: silwy via CampingWagner

silwy Classic Magnet Weingläser 2er Set mit Untersetzern

49,11 € auf CampingWagner

2. KingCamp Bamboo Plus Campingtisch

Der Campingtisch von KingCamp besitzt eine faltbare Bambus-Tischplatte und lässt sich dadurch kompakt transportieren. Die Aluminiumbeine sind in drei Höhen zwischen 45 und 65 Zentimetern verstellbar, eine abnehmbare Mesh-Ablage schafft zusätzlichen Stauraum. Die Tischplatte ist wasser- und hitzeresistent ausgeführt, die maximale Belastbarkeit beträgt 80 Kilogramm.

Produktabbildung: KingCamp Bamboo Plus Campingtisch
Foto: KingCamp via CampingWagner

KingCamp Bamboo Plus Campingtisch

139,99 € auf CampingWagner

3. Omnia Maxi-Backform mit 3 Liter Fassungsvermögen

Die Maxiform für den Omnia-Backofen hat rund 50 Prozent mehr Volumen und fasst etwa drei Liter, sodass sich größere Portionen für vier bis sechs Personen zubereiten lassen. Viele Rezepte können mit erhöhter Zutatenmenge umgesetzt werden, ohne die Backzeit anzupassen. Verwendet wird die Form wie gewohnt mit Unterteil und Deckel des Omnia Campingbackofens.

Produktabbildung: Omnia Maxi-Backform, 3 Liter
Foto: Omnia via Fritz Berger

Omnia Maxi-Backform, 3 Liter

19,99 € auf Fritz Berger
Produktabbildung: Omnia Maxi Silikonbackform orange - passend für die Maxi Backform
Foto: Omnia via Fritz Berger

Omnia Maxi Silikonbackform orange - passend für die Maxi Backform

Die spülmaschinenfeste Silikonform ist passend für die Maxi-Backform des Omnia-Campingbackofens und erleichtert Kochen und Backen durch die flexible Antihaft-Oberfläche. In Lila und Orange erhältlich.

25,95 € auf Fritz Berger

4. Isabella Solarlampe 2er Set

Die kompakte Solarlampe von Isabella sorgt flexibel für stimmungsvolle Beleuchtung, ob auf dem Campingtisch, entlang von Wegen oder sogar am Windschutz montiert. Sie lädt wahlweise über das integrierte Solarpanel oder per USB-Kabel und wird bequem über einen Berührungsschalter aktiviert. Nach rund sechs Stunden Ladezeit spendet sie etwa sechs bis sieben Stunden angenehm warmes Licht.

Produktabbildung: Isabella Solarlampe, 2 Stück
Foto: Isabella via CampingWagner

Isabella Solarlampe, 2 Stück

71,89 € auf CampingWagner

5. Berger Slimline Klappsessel 2er Set

Das Set umfasst zwei Berger Slimline Klappstühle mit gepolstertem Bezug, abnehmbarem Kopfkissen und fünffach verstellbarer Rückenlehne für unterschiedliche Sitzpositionen. Durch das geringe Gewicht und das flache Packmaß lassen sich die Stühle leicht transportieren und platzsparend verstauen. Maße pro Stuhl: 120 × 64 × 70 Zentimeter, Sitzhöhe 50 Zentimeter.

Produktabbildung: Berger Slimline Klappsessel 2er Set
Foto: Fritz Berger

Berger Slimline Klappsessel 2er Set

129 € auf Fritz Berger

6. VON STEINEICH Edelstahl-Weinflaschenhalter inkl. zwei Weinglashaltern für Draußen

Weingenuss für überall verspricht VON STEINEICH mit seinem praktischen Set aus einem rostfreien Edelstahl-Weinflaschenhalter und zwei Edelstahl-Weinglashaltern für draußen. Die stabilen Halter werden dabei einfach in den Boden gesteckt und machen somit unterwegs einen Tisch oder eine stabile und gerade Oberfläche zum Abstellen der Gläser überflüssig.

Produktabbildung: VON STEINEICH Edelstahl Flaschen- und Glashalter
Foto: VON STEINEICH via Amazon

VON STEINEICH Edelstahl Flaschen- und Glashalter

24,90 € auf Amazon

7. The Sunnyside Camplight USB-C Lichterkette

Die The Sunnyside Camplight LED-Lichterkette mit Kupferdraht sorgt für warmweißes Licht (2700 K) und eine stimmungsvolle Atmosphäre im Innen- und Außenbereich. Sie wird über USB-C betrieben, benötigt nur wenig Strom und erreicht zum Beispiel mit einer Powerbank lange Laufzeiten. Die Helligkeit lässt sich über den integrierten Controller stufenlos regulieren, das wetterfeste Design ermöglicht den Einsatz bei nahezu jedem Wetter.

Produktabbildung: The Sunnyside Camplight USB-C Lichterkette
Foto: The Sunnyside via Amazon

The Sunnyside Camplight USB-C Lichterkette

29,95 € auf Amazon

8. GRAVURITE Camper-Frühstücksbrettchen mit Namen 2er Set

Das GRAVURITE Frühstücksbrettchen-Set aus robustem Bambus lässt sich mit Wunschnamen personalisieren und zeigt eine fein gearbeitete Gravur mit Wohnwagenmotiv vor Bergkulisse. Die beiden Bretter messen jeweils 14 × 22 Zentimeter und verbinden praktische Nutzung mit einer persönlichen Note für gemeinsame Frühstücksmomente unterwegs.

Produktabbildung: GRAVURITE Camper-Frühstücksbrettchen mit Namen 2er Se
Foto: GRAVURITE via Amazon

GRAVURITE Camper-Frühstücksbrettchen mit Namen 2er Se

19,99 € auf Amazon

9. Thule Caravan Superb Deichsel-Fahrradträger

Der Thule Caravan Superb ist ein Deichsel-Fahrradträger für Wohnwagen und transportiert bis zu zwei Fahrräder (auch E-Bikes) mit einer Gesamttragfähigkeit von 60 Kilogramm, optional erweiterbar auf drei Fahrräder. Die komplett kippbare Plattform ermöglicht weiterhin den Zugang zur Bugklappe, während Plattformverriegelung und Radgurte für sicheren Halt während der Fahrt sorgen. Entwickelt für die Montage am A-Rahmen des Wohnwagens.

Produktabbildung: Thule Caravan Superb Deichsel-Fahrradträger
Foto: Thule via CampingWagner

Thule Caravan Superb Deichsel-Fahrradträger

369 € auf CampingWagner
314 € auf Fritz Berger

10. Out of the blue Lichterkette mit Wohnwagen-Motiv

Die Lichterkette von Out of the blue mit zehn kleinen LED-Wohnwägelchen sorgt für stimmungsvolles Licht rund im Wohnwagen oder Vorzelt. Sie wird batteriebetrieben, lässt sich per Timer steuern und sorgt für gemütliche Abende auf dem Campingplatz.

Produktabbildung: Out of the blue Lichterkette mit Wohnwagen-Motiv
Foto: Out of the blue via Amazon

Out of the blue Lichterkette mit Wohnwagen-Motiv

8,21 € auf Amazon
Foto: DoldeMedien Verlag

Kennen Sie schon unsere Stellplatzführer "Romantische Städte"?

In Deutschland bergen vor allem die kleinen und mittelgroßen Städte einen weltweit einmaligen Schatz. Unser Stellplatzführer bringt Sie im Band 1 zu 174 romantischen Städten zwischen Flensburg und Oberstdorf, Aachen und Görlitz und zeigt Ihnen die dort zentral gelegenen Übernachtungsplätze. Entdecken Sie Herrenhäuser und Monumente, barocke Bauten, Kirchen und Schlösser, Gassen und typische Leckereien. Band 2 des beliebten Stellplatzführers Romantische Städte listet weitere 170 zentral gelegene Übernachtungsplätze für Wohnmobil und Caravan in den romantischsten Städten unseres Landes.

11. Bentcho 4-in-1-Schlafsack/Decke/Poncho und Wendetasche

Der Bentcho ist Schlafsack, Decke und Poncho mit Kapuze in einem und passt sich flexibel unterschiedlichen Situationen unterwegs an. Die Wendetasche dient als Transportbeutel oder Kopfkissen. Innen sorgt weiches Sherpa-Fleece für Komfort, das Außenmaterial ist schmutz- und wasserabweisend ausgerüstet. Zwei Exemplare lassen sich über einen umlaufenden Reißverschluss verbinden. Erhältlich in fünf Farben und Mustern.

Produktabbildung: Bentcho 4-in-1-Schlafsack/Decke/Poncho und Wendetasche, Design Scandi Uni
Foto: Bent via Fritz Berger

Bentcho 4-in-1-Schlafsack/Decke/Poncho und Wendetasche, Design Scandi Uni

139,95 € auf Fritz Berger

12. Feuerhand Baby Special 276 LED-Sturmlaterne

Die LED-Laterne Feuerhand Baby Special 276 greift die Form der klassischen Sturmlaterne auf und kombiniert sie mit moderner Technik. Die Helligkeit lässt sich stufenlos bis 150 Lumen einstellen, betrieben wird sie wahlweise mit Batterien oder Akku und erreicht eine Leuchtdauer von bis zu 18 Tagen. Damit sorgt sie drinnen wie draußen für eine ruhige, anpassbare Beleuchtung.

Produktabbildung: Feuerhand Baby Special 276 LED-Sturmlaterne, Design sparkling iron
Foto: Feuerhand via CampingWagner

Feuerhand Baby Special 276 LED-Sturmlaterne, Design sparkling iron

59,90 € auf CampingWagner

13. Enders Urban II Pro Gasgrill Caravan

Der Enders Urban Pro Caravan ist ein kompakter Gas-Tischgrill mit zwei Brennern und eignet sich zum Grillen, Kochen oder Backen unterwegs. Eine leichte Alugusshaube mit integriertem Thermometer unterstützt die Temperaturkontrolle, emaillierte Gussroste sowie abnehmbare Fettauffangschalen erleichtern die Reinigung. Seitliche Ablageflächen und ein stabiles Gestell mit Tragegriffen sorgen für komfortable Handhabung beim Einsatz am Stellplatz oder unterwegs.

Produktabbildung: Enders Urban II Pro Gasgrill Caravan 30 mbar
Foto: Enders via Fritz Berger

Enders Urban II Pro Gasgrill Caravan 30 mbar

169 € auf Fritz Berger

14. Wärmende Sitzdecke Big Hug mit Akku von STOOV

Für zusätzliche Wärme auf dem Campingstuhl an kühlen Tagen sorgt die wiederaufladbare, kabellose Wärmedecke von STOOV. Sie arbeitet mit Infrarot-Technologie und verfügt über einen Akku, der ganz einfach daheim aufgeladen werden kann. Die Wärmedecke spendet anderthalb bis drei Stunden Wärme in drei Stufen. Es gibt auch eine Variante mit größerem Akku, der dann bis zu sechs Stunden Wärme verspricht.

Produktabbildung: STOOV Big Hug mit Akku
Foto: STOOV via Amazon

STOOV Big Hug mit Akku

139,95 € auf Amazon

Romantik on Tour: 5 Camper-Ziele zum Valentinstag

Foto: Unsplash

 

Der 14. Februar fällt in diesem Jahr auf einen Samstag, perfekt geeignet für ein romantisches Camping-Wochenende.

Die Redaktion hat als Inspiration fünf romantische Orte – in Deutschland und im Ausland – für ein verlängertes Wochenende herausgesucht. Mit an Bord: passende Stellplatz- und Campingplatztipps.

