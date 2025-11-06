dwt: Alle Basics für „Schneeferien“ mit Vorzelt

CampKompass: Gut, wir sparen milde oder „schmutzige“ Winter also aus…

Winneknecht: …genau. Deshalb sprechen wir auch ausdrücklich von ‚Winterzelten‘. Ein Winterzelt muss bei Schneelasten bestehen und seine Stabilität bewahren. Die Dachfläche des Zeltes sollte deshalb so klein wie möglich sein. Das erreichen wir zum ersten über die Zeltbreite und zum zweiten über eine geringere Tiefe des Zeltes, da wir damit Einfluss auf die Dachschräge nehmen. Der Schnee soll ja möglichst gut abrutschen, deshalb wählen wir eine geringere Tiefe zugunsten einer höheren Dachschräge. In aller Regel ist ein Wohnwagen an der Kederschiene, in die das Zelt eingezogen wird, 2,40 – 2,45 Meter hoch, und die Höhe eines Winterzelts beträgt in der Vorderwand etwa 1,80 bis 1,85 Meter. Auf der sich daraus ergebenden Differenz von rund 60 Zentimetern rutscht der Schnee gut ab.

Wichtig dabei ist aber auch, dass der Camper das Zeltgestänge richtig ausspannt und die Zelthaut gut abspannt. Darauf mache ich aufmerksam, weil wir leider immer wieder Camper sehen, die sich für den Aufbau ihres Zelts nur eine Viertelstunde Zeit lassen, da sie sich beispielsweise nach ihrer Ankunft in den Bergen möglichst rasch auf die Skipiste schwingen wollen. Wir empfehlen jedoch, in den Aufbau eines Winterzelts ein bisschen Zeit zu investieren, um das Zelt wirklich wetterfest zu errichten. Anzuraten ist Wintercampern daher auch, das Zelt vor dem ersten Start in den Schnee erst einmal probeweise zu Hause aufzubauen. Das schafft Sicherheit und Routine und spart Zeit am Ankunftsort.