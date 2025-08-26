Zuverlässiger Einbruch- und Diebstahlschutz: E-Trailer stellt neue Sicherheitsmodule für Wohnwagen vor

Tür-, Fenster- und Dachhaubensensoren

Auch die E-Switch-Module wurde überarbeitet. Sie reagieren, sobald eine Tür, ein Fenster oder eine Dachhaube aufgebrochen wird. Der Alarm erscheint in Echtzeit auf dem Smartphone des Besitzers. Grundlage dafür ist das Starterpaket Plus, das eine Internetverbinndung bereitstellt. So erreichen die Warnmeldungen den Nutzer unabhängig vom Standort – ob der Wohnwagen in Deutschland auf dem Stellplatz steht oder in Südeuropa.