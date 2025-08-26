Zuverlässiger Einbruch- und Diebstahlschutz: E-Trailer stellt neue Sicherheitsmodule für Wohnwagen vor

Bewegungsmelder und Aufbruchsensoren: E-Trailer erweitert sein Smart-Caravaning-System um neue Sicherheitsmodule. In Kombination mit GPS-Ortung entsteht ein digitales Rundum-Schutzpaket für den Wohnwagen.
Ein aufgebrochener Wohnwagen ist für jeden Urlauber ein Albtraum. Umso wichtiger sind Systeme, die Einbrüche und Diebstahlversuche schnell melden. E-Trailer hat deshalb sein modulares Smart-Caravaning-System erweitert. Auf der CMT 2025 in Stuttgart präsentierte der Hersteller mit E-Movement und den überarbeiteten E-Switch-Sensoren zwei neue Module, die zusammen mit der GPS-Lösung E-Track&Trace zusätzliche Sicherheit in den Wohnwagen bringen sollen.
Die neuen Sicherheitsmodule setzen auf das E-Trailer Starterpaket Plus, das die notwendige Online-Anbindung herstellt. Ohne dieses Paket könnten die Sensoren zwar Bewegungen oder Aufbruchversuche registrieren, die Meldungen würden jedoch nicht beim Besitzer ankommen. Mit Internetanbindung ist die Alarmierung hingegen weltweit möglich.
Der neue Bewegungsmelder E-Movement wird direkt im Wohnwagen installiert. Abhängig vom Montageort erfasst der Sensor einen Bereich zwischen zwei und sechs Metern. Mehrere Sensoren lassen sich kombinieren, sodass der gesamte Innenraum überwacht werden kann. Erkennt das System eine Bewegung, meldet die App sofort Alarm. Der Besitzer erhält die Nachricht direkt aufs Smartphone – egal, ob er in der Nähe oder weit entfernt ist.
Auch die E-Switch-Module wurde überarbeitet. Sie reagieren, sobald eine Tür, ein Fenster oder eine Dachhaube aufgebrochen wird. Der Alarm erscheint in Echtzeit auf dem Smartphone des Besitzers. Grundlage dafür ist das Starterpaket Plus, das eine Internetverbinndung bereitstellt. So erreichen die Warnmeldungen den Nutzer unabhängig vom Standort – ob der Wohnwagen in Deutschland auf dem Stellplatz steht oder in Südeuropa.
Bereits im vergangenen Jahr brachte E-Trailer mit E-Track&Trace eine GPS-Lösung auf den Markt. Sie meldet, wenn sich der Wohnwagen selbstständig in Bewegung setzt, und überträgt den Standort. In Kombination mit den neuen Modulen ergibt sich so ein umfassendes Schutzpaket – vom Einbruchversuch im Innenraum bis hin zum Diebstahl des kompletten Fahrzeugs.
E-Trailer wurde 2017 von Rick Lenssen und Boy Trip gegründet. Ihr Ziel: Caravaning komfortabler und sicherer machen. Das Unternehmen mit Sitz in Rijswijk in den Niederlanden beschäftigt mittlerweile 17 Mitarbeitende und ist in wichtigen europäischen Caravaning-Märkten vertreten – darunter auch Deutschland.
Wer sich selbst ein Bild von den neuen Sicherheitsmodulen machen möchte, kann dies auf dem Caravan Salon in Düsseldorf tun. E-Trailer ist dort vom 29. August bis 8. September 2025 in Halle 13 am Stand F90 vertreten und zeigt, wie Bewegungsmelder, Aufbruchsensoren und GPS-Tracking zusammenspielen.
Mehr Infos zum System und den einzelnen Modulen erfahren Sie auch auf der E-Trailer-Website.
