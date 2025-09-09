Was leistet ein Sichler-Handstaubsauger?

Mit den Maßen von 37 x 3,5 x 6,5 cm und einem Gewicht von 475 g passt der Handstaubsauger von Sichler gut in jedes Reisemobil. Außerdem kann der Lithium-Akku des Geräts per USB-Steckdose auch ohne Wechselrichter im Fahrzeug geladen werden.

Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit 20 Minuten an – sie reicht in jedem Fall, um sämtliche Fugen oder Schubladen im Fahrzeug auszusaugen. Die Saugleistung ist sogar so groß, dass sie genügend Power für die Entfernung von Haaren hat, die sich in den Fußmatten festgesetzt haben. Für Hundebesitzer, die ihre Fellnasen mit auf Reisen nehmen, eine hervorragende Nachricht!

Darüber hinaus bietet das Gerät mit einer Fugendüse und einem Bürstenaufsatz verschiedene Zusatzaufsätze, die sein Einsatzgebiet erweitern und es dir ermöglichen, auch in engeren Zwischenräumen für Sauberkeit zu sorgen. Dies gilt aber leider nicht für Zurrschienen, für die die Fugendüse zu breit ist.

Verbaut ist auch ein auswaschbarer HEPA-Feinpartikelfilter, der 85 Prozent des Staubs aus der Luft filtern soll – in einem platzmäßig begrenzten Innenraum wie in Reisemobilen bestimmt auch keine schlechte Idee. Besonders für Allergiker, da der Filter nach Herstellerangaben auch Pollen aus der Luft zieht!