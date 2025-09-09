Was leistet ein Sichler-Handstaubsauger?

Ob im Zugfahrzeug oder im Caravan: Sowohl die Staubschicht auf den Armaturen im Auto und auf den Ablageflächen im Wohnwagen als auch Krümel und Flusen in Ecken und Ritzen lassen uns unwohl fühlen. Denn wer lebt schon gerne in „staubigen Verhältnissen“?
Um den Innenraum von Auto und Wohnwagen wenigstens oberflächlich zu reinigen, eignet sich ein Handstaubsauger. Mit so einem Kobold lassen sich die Haare geliebter Vierbeiner, die sich gerne wie Kletten in Polstern und auf Teppichen festhaken, Kekskrümel der ebenso geliebten Plagen und allerlei von Erwachsenen verursachten Schmutzpartikel beseitigen. Die Saugkraft der kleinen Geräte ist beeindruckend, ihre Leistungsdauer reicht mit rund 20 Minuten für eine schnelle Putzaktion. Und flugs erstrahlt das Innenleben deiner fahrbaren Untersätze in neuem Glanz!
Handstaubsauger, das haben wir bei unserer Recherche festgestellt, gibt es einige auf dem Markt. Die wenigsten aber eignen sich aufgrund ihrer Größe und Form sowie ihres Packmaßes tatsächlich für die Mitnahme in Camper-Fahrzeugen. Dort sollen sie ja möglichst unauffällig, klein und leicht verstaubar sein.
Die Redakteure und Redakteurinnen aus dem Bereich Caravaning von DoldeMedien sind Camping- und Outdoor-Enthusiasten, die journalistische Praxiserfahrung mit großer Leidenschaft für alles verbinden, was draußen nützlich ist und Spaß macht. Alle folgen dem Credo „Raus, so oft es nur geht!“ Das gilt auch für Daniel Schlicke, der mit Kolleginnen und Kollegen schon etliche Jahre für die Campercommunity Produkte testet und sich den Handstaubsauger von Sichler genau angesehen hat.
Wir haben den „Mini Akku Staubsauger“ von Sichler getestet. Der Hersteller beschreibt ihn als kompakten „Akku-Handstaubsauger mit HEPA, 6 kPa, 120 W, 475 g und USB-Anschluss“.
Na gut, wir haben nicht gerade das Reisemobil eines „Messis“ chemisch gereinigt, der gegenüber Staub und Schmutz eventuell eine „Nach-mir-die-Sintflut“-Einstellung pflegt. Aber eine durchschnittliche Verschmutzung im Innenraum war schon gegeben. Dabei sollte das Gerät beweisen, dass es
sauber saugen kann. Für das kleine Gerät, das tatsächlich nur mit einer Hand bedient werden kann, durchaus eine Herausforderung.
Das sind die Qualitätskriterien, die uns beim Test des Produkts wichtig waren:
Mit den Maßen von 37 x 3,5 x 6,5 cm und einem Gewicht von 475 g passt der Handstaubsauger von Sichler gut in jedes Reisemobil. Außerdem kann der Lithium-Akku des Geräts per USB-Steckdose auch ohne Wechselrichter im Fahrzeug geladen werden.
Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit 20 Minuten an – sie reicht in jedem Fall, um sämtliche Fugen oder Schubladen im Fahrzeug auszusaugen. Die Saugleistung ist sogar so groß, dass sie genügend Power für die Entfernung von Haaren hat, die sich in den Fußmatten festgesetzt haben. Für Hundebesitzer, die ihre Fellnasen mit auf Reisen nehmen, eine hervorragende Nachricht!
Darüber hinaus bietet das Gerät mit einer Fugendüse und einem Bürstenaufsatz verschiedene Zusatzaufsätze, die sein Einsatzgebiet erweitern und es dir ermöglichen, auch in engeren Zwischenräumen für Sauberkeit zu sorgen. Dies gilt aber leider nicht für Zurrschienen, für die die Fugendüse zu breit ist.
Verbaut ist auch ein auswaschbarer HEPA-Feinpartikelfilter, der 85 Prozent des Staubs aus der Luft filtern soll – in einem platzmäßig begrenzten Innenraum wie in Reisemobilen bestimmt auch keine schlechte Idee. Besonders für Allergiker, da der Filter nach Herstellerangaben auch Pollen aus der Luft zieht!
Falls das Gerät vergriffen sein sollte (offensichtlich ist der Handstaubsauger beliebt!), könnte der Sichler 4in1-Akku-Handstaubsauger & Gebläse, mit HEPA-Filter, 7 kPa Leistung und einer Rotationsgeschwindigkeit von 39.000 U/min eine Alternative sein. Da der 4in1-Akku-Handstaubsauger lediglich 300 g Gewicht auf die Waage bringt, geht die Reinigung sogar noch leichter von der Hand.
Für wenig Geld liefert ein Sichler Handstaubsauger ein durchaus überzeugendes Ergebnis. Das gilt für beide Geräte. Ohne störendes Kabel, mit ausreichend Akkulaufzeit und mobil aufladbar. Passt!
Camping, Cars & Caravans jederzeit und überall digital lesen.
Wohnwagen kaufen oder verkaufen – ob als Händler oder Privatperson.