Leitertec – Teleskopleiter mit Saugnapf-System für Wohnwagen und empfindliche Oberflächen

Eine einfache Frage stand am Anfang: Wie nutzt man eine Leiter an einem Wohnwagen, ohne dabei Kratzer oder Druckstellen auf empfindlichen Oberflächen zu riskieren? Genau diese Frage beschäftigte die Tüftler hinter Leitertec – und führte zur Entwicklung eines Systems, das sich von klassischen Lösungen deutlich unterscheidet.

Denn herkömmliche Teleskopleitern geraten bei Caravaning-Fahrzeugen schnell an ihre Grenzen: Sie bieten kaum Schutz für Lack, GFK oder Aluminium, neigen auf glatten Flächen zum Rutschen und vermitteln oft kein sicheres Standgefühl. Mit dem System von Leitertec steht nun eine speziell entwickelte Teleskopleiter zur Verfügung, die auf den mobilen Einsatz an Glattblech zugeschnitten ist.