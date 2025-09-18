Sanitärzusätze
> Solbio Botanic für das „stille Örtchen“ in deinem Caravan

Wohlgeruch für die Campingtoilette

18.09.2025

Nicht nur zu Hause, sondern auch in deinem Wohnwagen soll es gut riechen. Das gilt auch für die Campingtoilette. Die Sanitärflüssigkeit „Solbio Botanic“ bietet hierzu den Duft nach Wildblumen und -kräutern.

Es bleibt jedoch nicht „nur“ beim guten Geruch: Die Campingtoilette wird zur „natürlichsten Sache der Welt“, denn die Sanitärflüssigkeit Botanic von Solbio ist zu 100 Prozent biologisch abbaubar. Sie wirkt effizient, ist frisch und bei alldem mit Kosten ab 0,37 Euro pro Tag auch noch erschwinglich. Denn der grüne Weg muss nicht teuer sein. Im Gegenteil: Nachhaltigkeit zahlt sich aus, sowohl für deinen Geldbeutel als auch für die Umwelt. 

Mit der neuen Limited Edition der Duftrichtung „Botanic“ kannst du den neuen Duft nach Wildblumen und Wildkräutern unbeschwert am stillen Örtchen genießen. So kannst du nachhaltig mit der bewährten 4 in 1-Formel mit dem neuen frischen Duft Solbio Botanic auf Tour gehen.

Das sind die 10 Pluspunkte von Solbio Botanic:

  • Der Beutel bietet 0,8 Liter Sanitärflüssigkeit für 20 Portionen
  • Ausreichend für zwei Monate Camping (mit einem 20-Liter-Standardtank)
  • Zu 100 Prozent natürliche Inhaltsstoffe, ganz ohne Chemikalien
  • Zu 100 Prozent biologisch abbaubar
  • Duftet nach Wildblumen und Wildkräutern
  • Baut Fäkalien und Toilettenpapier ab und verhindert zugleich Kalkablagerungen
  • Dient zur Selbstreinigung für den Toilettentank und ist für jede mobile Toilette in jedem Fahrzeug geeignet
  • Sollte alle drei Tage ausgetauscht werden
  • Kann sicher in einer Toilette oder einer Klärgrube entfernt werden
  • Die Flüssigkeit kann dank der 4 in 1-Formel auch in deinem Grau- und Schwarzwassertank verwendet werden – als Grundreinigung oder Geruchsverhinderer

Interesse? Hier geht es direkt zum Solbio Shop.

