ZuverlÃ¤ssiger Einbruch- und Diebstahlschutz: E-Trailer stellt neue Sicherheitsmodule fÃ¼r Wohnwagen vor

Bewegungsmelder und Aufbruchsensoren: E-Trailer erweitert sein Smart-Caravaning-System um neue Sicherheitsmodule. In Kombination mit GPS-Ortung entsteht ein digitales Rundum-Schutzpaket fÃ¼r den Wohnwagen.
Ein aufgebrochener Wohnwagen ist fÃ¼r jeden Urlauber ein Albtraum. Umso wichtiger sind Systeme, die EinbrÃ¼che und Diebstahlversuche schnell melden. E-Trailer hat deshalb sein modulares Smart-Caravaning-System erweitert. Auf der CMT 2025 in Stuttgart prÃ¤sentierte der Hersteller mit E-Movement und den Ã¼berarbeiteten E-Switch-Sensoren zwei neue Module, die zusammen mit der GPS-LÃ¶sung E-Track&Trace zusÃ¤tzliche Sicherheit in den Wohnwagen bringen sollen.
Die neuen Sicherheitsmodule setzen auf das E-Trailer Starterpaket Plus, das die notwendige Online-Anbindung herstellt. Ohne dieses Paket kÃ¶nnten die Sensoren zwar Bewegungen oder Aufbruchversuche registrieren, die Meldungen wÃ¼rden jedoch nicht beim Besitzer ankommen. Mit Internetanbindung ist die Alarmierung hingegen weltweit mÃ¶glich.
Der neue Bewegungsmelder E-Movement wird direkt im Wohnwagen installiert. AbhÃ¤ngig vom Montageort erfasst der Sensor einen Bereich zwischen zwei und sechs Metern. Mehrere Sensoren lassen sich kombinieren, sodass der gesamte Innenraum Ã¼berwacht werden kann. Erkennt das System eine Bewegung, meldet die App sofort Alarm. Der Besitzer erhÃ¤lt die Nachricht direkt aufs Smartphone â€“ egal, ob er in der NÃ¤he oder weit entfernt ist.
Auch die E-Switch-Module wurde Ã¼berarbeitet. Sie reagieren, sobald eine TÃ¼r, ein Fenster oder eine Dachhaube aufgebrochen wird. Der Alarm erscheint in Echtzeit auf dem Smartphone des Besitzers. Grundlage dafÃ¼r ist das Starterpaket Plus, das eine Internetverbinndung bereitstellt. So erreichen die Warnmeldungen den Nutzer unabhÃ¤ngig vom Standort â€“ ob der Wohnwagen in Deutschland auf dem Stellplatz steht oder in SÃ¼deuropa.
Bereits im vergangenen Jahr brachte E-Trailer mit E-Track&Trace eine GPS-LÃ¶sung auf den Markt. Sie meldet, wenn sich der Wohnwagen selbststÃ¤ndig in Bewegung setzt, und Ã¼bertrÃ¤gt den Standort. In Kombination mit den neuen Modulen ergibt sich so ein umfassendes Schutzpaket â€“ vom Einbruchversuch im Innenraum bis hin zum Diebstahl des kompletten Fahrzeugs.
E-Trailer wurde 2017 von Rick Lenssen und Boy Trip gegrÃ¼ndet. Ihr Ziel: Caravaning komfortabler und sicherer machen. Das Unternehmen mit Sitz in Rijswijk in den Niederlanden beschÃ¤ftigt mittlerweile 17 Mitarbeitende und ist in wichtigen europÃ¤ischen Caravaning-MÃ¤rkten vertreten â€“ darunter auch Deutschland.
Wer sich selbst ein Bild von den neuen Sicherheitsmodulen machen mÃ¶chte, kann dies auf dem Caravan Salon in DÃ¼sseldorf tun. E-Trailer ist dort vom 29. August bis 8. September 2025 in Halle 13 am Stand F90 vertreten und zeigt, wie Bewegungsmelder, Aufbruchsensoren und GPS-Tracking zusammenspielen.
Mehr Infos zum System und den einzelnen Modulen erfahren Sie auch auf der E-Trailer-Website.
