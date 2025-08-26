Organizer und Stauboxen optimieren Transport und Lagerung aller Gerätschaften

Das bietet das System: Eine durchdachte Auswahl an Magnet-Kristall- oder Kunststoffgläsern, Tassen aus Porzellan sowie praktischen Magnethaken und Metallleisten für sicheren Halt. Das Zubehör ermöglicht eine äußerst platzsparende und klapperfreie Aufbewahrung. Zusätzlich sorgen wiederverwendbare Nano-Pads für einen festen Stand von Gläsern, auch auf unebenen Campingtischen oder Tablets.

Was es nicht kann: Die Metallleisten müssen dauerhaft fixiert werden, daher ist es wichtig, die Position im Vorfeld gut zu überlegen. Ein kleiner Punkt, der bei der Flexibilität etwas einschränkt.

Handhabung: Gläser und Tassen sind sicher auf den Leisten verstaut und können problemlos entnommen werden. Für Fahrzeuge, die auch auf anspruchsvollen Offroadstrecken unterwegs sind, sollte man jedoch darauf achten, Gläser nicht kopfüber zu platzieren. Abgesehen von dieser kleinen Einschränkung ist die Nutzung komfortabel.

Preisbeispiel: Zwei Magnet-Kristallgläser für Longdrinks inklusive Nano-Pads kosten etwa 44 Euro, während zwei Weingläser mit Metallleiste und Nano-Pads rund 80 Euro kosten.

Fazit: Ein hochwertiges und funktionelles System, das sicherstellt, dass Gläser und Tassen während der Fahrt gut verstaut und schnell griffbereit sind. Für diejenigen, die Wert auf Qualität und Ordnung legen, eine empfehlenswerte Lösung.