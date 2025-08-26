Organizer und Stauboxen optimieren Transport und Lagerung aller Gerätschaften

Schon bevor die Campingsaison richtig losgeht (also kurz nach Weihnachten 😊) starte ich mit dem Vorglühen und checke mein Equipment im Caravan. Was tut’s noch und was muss neu? Dabei prüfe ich auch, ob für die kommenden Fahrten auch alles fest an seinem Platz steht.
Und siehe da: Es geht immer noch besser! Nicht nur, dass Gläser, Flaschen und andere zerbrechliche Verhältnisse sicher transportiert werden sollen. Die diversen Utensilien und Gerätschaften, ob in der Küchenzeile, in der Nasszelle oder in den Stauräumen unter der Sitzecke sollen auch möglichst platzsparend untergebracht sein. Dazu gibt es tolle Problemlöser: Ordnungssysteme, Stauraum-Organizer und Geschirrhalter. Wir haben uns für dich auf dem Markt umgeschaut und hier die besten Lösungen zusammengestellt.
Der Schlüssel zum optimalen Aufbewahrungssystem liegt in der cleveren Kombination verschiedener Module. Für jedes Geschirrteil und jede Flasche gibt es die passende Komponente – man muss sie nur entdecken. Unsere kompakten Produkt-Steckbriefe unterstützen Sie dabei, das perfekte Setup für Ihr Fahrzeug zusammenzustellen. So entsteht ein System, in dem sämtliche Utensilien sicher, geräuscharm und jederzeit griffbereit verstaut sind – ganz ohne Durcheinander.
Die Redakteure und Redakteurinnen aus dem Bereich Caravaning von DoldeMedien testen, checken und empfehlen Produkte aus der Welt des Campings. Sie sind Camping- und Outdoor-Enthusiasten, die journalistische Praxiserfahrung mit großer Leidenschaft für alles verbinden, was draußen nützlich ist und Spaß macht. Alle folgen dem Credo „Raus, so oft es nur geht!“ So auch Karsten Kaufmann, der schon etliche Jahre für die Campercommunity Produkte teste und durch den Selbstausbau eines CamperVans Expertise und Erfahrung bei der optimalen Nutzung von Stauräumen hat, von denen auch du profitieren kannst.
Ob du deinen Tellern, Tassen, Gläsern, Flaschen – oder welchen Utensilien auch immer – festen Halt durch Kletten und Kleben, Magnetisieren oder in einer Schaumstoffummantelung verschaffen kannst: Hauptsache, es hält! Dazu haben wir Befestigungs- und Organizersysteme nach 3 Grundprinzipien ausgewählt:
Übrigens: Letztlich ist es die Kombination verschiedener Systeme, die zum perfekten Ergebnis führt. Für jedes Geschirrteil und jede Flasche gibt es das passende Modul – man muss es nur finden. Unsere kleinen Produkt-Steckbriefe helfen dir dabei, das optimale Setup für deinen Van oder Kastenwagen zusammenzustellen. So entsteht ein System, in dem alles sicher, leise und jederzeit griffbereit verstaut ist – elegant, platzsparend und ganz ohne Chaos!
Silwy bietet eine clevere Magnetlösung, bei der hochwertige Kunststoff- oder Kristallgläser mit Magneten im Boden versehen sind. Diese Gläser lassen sich problemlos an Metallleisten in Schubladen, Hängeschränken oder Staufächern befestigen – sogar kopfüber. Eine elegante Möglichkeit, um Gläser sicher und platzsparend zu verstauen.
Alternativ bietet Silwy auch Metall-Nano-Gel-Pads und -Matten an. Diese Haften zuverlässig auf verschiedensten Oberflächen, lassen sich aber problemlos abnehmen, reinigen und immer wieder neu positionieren. Zwar können sie nicht ganz mit den Metallleisten in puncto Haltekraft mithalten, sorgen aber dennoch für einen sicheren, wackelfreien Halt.
Das bietet das System: Eine durchdachte Auswahl an Magnet-Kristall- oder Kunststoffgläsern, Tassen aus Porzellan sowie praktischen Magnethaken und Metallleisten für sicheren Halt. Das Zubehör ermöglicht eine äußerst platzsparende und klapperfreie Aufbewahrung. Zusätzlich sorgen wiederverwendbare Nano-Pads für einen festen Stand von Gläsern, auch auf unebenen Campingtischen oder Tablets.
Was es nicht kann: Die Metallleisten müssen dauerhaft fixiert werden, daher ist es wichtig, die Position im Vorfeld gut zu überlegen. Ein kleiner Punkt, der bei der Flexibilität etwas einschränkt.
Handhabung: Gläser und Tassen sind sicher auf den Leisten verstaut und können problemlos entnommen werden. Für Fahrzeuge, die auch auf anspruchsvollen Offroadstrecken unterwegs sind, sollte man jedoch darauf achten, Gläser nicht kopfüber zu platzieren. Abgesehen von dieser kleinen Einschränkung ist die Nutzung komfortabel.
Preisbeispiel: Zwei Magnet-Kristallgläser für Longdrinks inklusive Nano-Pads kosten etwa 44 Euro, während zwei Weingläser mit Metallleiste und Nano-Pads rund 80 Euro kosten.
Fazit: Ein hochwertiges und funktionelles System, das sicherstellt, dass Gläser und Tassen während der Fahrt gut verstaut und schnell griffbereit sind. Für diejenigen, die Wert auf Qualität und Ordnung legen, eine empfehlenswerte Lösung.
Purvario bietet ein besonders vielseitiges System zur Stauraumoptimierung. Die stapelbaren Boxen verfügen über einen zuschneidbaren Noppenboden, der mit kürzbaren Stauleisten ausgestattet ist. Diese Leisten, die wie kleine Rechen funktionieren, lassen sich in jede gewünschte Position einrasten. Flachere Stauleisten fixieren selbst winzige Clips, etwa auf einem Kühlschrankgitter. Das Vario-System lässt sich dank Velour-Grundplatten und Klett-Fixierelementen individuell anpassen, sodass Tassen, Gläser und anderes Geschirr sicher verstaut werden können.
Das bietet das Konzept: Das Purvario-System ermöglicht eine hohe Flexibilität und individuelle Anpassung des Stauraums. Mit den stapelbaren Stauboxen und variabel einsetzbaren Stauleisten lassen sich Staufächer, Schubladen oder Kühlschränke bestens organisieren. Tassen und Gläser finden in diesem System sicher und ohne Klappern ihren Platz.
Das kann es nicht: Die Lösung für Teller ist nicht ganz optimal – sowohl im Vario-System als auch im Ekkoo-Tellerhalter kommt es zu leichtem Klappern. Teller sind zwar platzsparend und rutschfest verstaut, aber nicht vollständig geräuschlos. Eine einfache Lösung ist es, ein zusätzliches Pad zwischen den Tellern zu verwenden.
Handhabung: Das System bietet herausragende Anpassungsoptionen. Die Stauboxen lassen sich auf das gewünschte Maß zuschneiden, und auch die Stauleisten sind flexibel und lassen sich miteinander kombinieren. Besteckeinsätze der Kontura-On-Top-Serie können entweder gestapelt oder nebeneinander platziert werden, je nach Bedarf.
Preisbeispiele (UVP):
Vario-System-Grundplatte (30 × 50 cm): 27,55 €
Halter für sechs Tassen oder Set für Teller/Töpfe: je 25,55 €
8er-Set Stauleisten: ab 12 €
Staubox inkl. vier Stauleisten: 32 €
Einzelner Besteckeinsatz: ca. 6 €
Tellerhalter: ca. 19 €
Fazit: Purvario überzeugt durch seine Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit. Es bietet eine hochwertige Lösung zur optimalen Stauraumnutzung, auch wenn es für Teller noch Verbesserungspotential gibt. Das System eignet sich besonders gut für Camper, die eine flexible und klapperfreie Aufbewahrung von Geschirr und Zubehör suchen. Verfügbar z.B. bei www.fritz-berger.de oder Amazon.
Camp-Idee bietet seit über zehn Jahren ein flexibles System zur Aufbewahrung von Geschirr und Küchenutensilien für Camper. Die Module aus lebensmittelechtem, leicht zu reinigendem Spezialkunststoff sind stapelbar und können individuell kombiniert werden. Viele Sets beinhalten passende Becher und Gläser, wobei echtes Glas und Porzellan für den Genuss sorgen.
Das bietet das Konzept: Mit passgenauen Gläsern sorgt das System für sicheren und klapperfreien Transport. Die vielen modular kombinierbaren Elemente bieten Flexibilität und schaffen einen stabilen Halt für Geschirr und Besteck. Echter Genuss durch Glas und Porzellan. Besteck und Flaschen sind idealerweise passgenau im vorgesehenen Modul untergebracht.
Das kann es nicht: In kleinen Staufächern wird der Platz nicht immer optimal genutzt. Das System benötigt relativ viel Stauraum.
Handhabung: Gläser sind sicher im Schaumstoff verstaut, und Besteck sowie Flaschen sind schnell griffbereit, es sei denn, mehrere Module sind übereinander gestapelt. Teller und Schalen sollten ebenfalls passgenau zum System erworben werden.
Preisbeispiel: Vier Porzellan-Kaffeebecher im Schaumwürfel kosten etwa 45 Euro. Zwei Weißbier- und zwei Wein-/Sektgläser schlagen mit rund 45 Euro zu Buche. Der Besteckkasten sowie der Tellerhalter (ohne Teller) kosten ca. 40 bzw. 38 Euro.
Fazit: Das Camp-Idee-System punktet mit sicherem Halt für Gläser und Becher, und eignet sich auch für anspruchsvollere Einsätze wie Offroad-Abenteuer. Der stabile Schaumstoff sorgt für einen zuverlässigen Transport. Zu finden unter: www.campidee.com
Das Set von Reimo enthält 17 Schaumstoffwürfel: zwölf große (12,5 x 12,5 cm) und fünf kleine (8,7 x 8,7 cm), jeweils vier Zentimeter hoch. Die Würfel können durch Nuten miteinander verbunden und dank der Klebefläche sicher in Schubladen fixiert werden. Die großen Würfel bieten Platz für Gläser und Tassen (bis ca. 75 mm Durchmesser), für Tassen mit Henkel ist es notwendig, eine Aussparung vorzunehmen. Die kleinen Würfel sind perfekt für die Aufbewahrung von Gewürzstreuern. Erhältlich beispielsweise unter: www.shop.reimo-pan.de
Der Doppel-Flaschenhalter von Camp4 bietet eine praktische Möglichkeit, Flaschen sicher und platzsparend zu verstauen. Er verhindert, dass Flaschen während der Fahrt umfallen oder beschädigt werden. Der 12,3 x 8,7 cm große Halter aus Metall wird einfach an der Wand oder in der Schublade montiert. Gibt es zum Beispiel über www.campingwagner.de
Die handgefertigte Multifunktionstasche Nakatanenga Tool Roll Hungry Edition (44,5 x 81 cm) bietet in ihren 18 Steckfächern Platz für spülmaschinenfeste Messer, Löffel und Gabeln sowie ein vierteiliges Bambus-Kochlöffelset. Ergänzt wird das Set durch ein WMF Schneid- und Kochmesser sowie ein Bambus-Schneidbrett (nicht spülmaschinengeeignet). www.nakatanenga.de
Es soll ja Leute geben, die sind im Mikrocamping mit Küchenboxen unterwegs. Darin polstern sie die Räume zwischen Pfannen, Töpfen, Gläsern und Tellern mit Küchentüchern und Spülschwämmen aus. Klar, auch so lassen sich hässliche Nebengeräusche während der Fahrt durch Klappern und Scheppern der Gerätschaften verhindern. Für Reisemobilisten gibt es durchaus aber elegantere Problemlösungen, die wir dir gerne gezeigt haben!
Camping, Cars & Caravans jederzeit und überall digital lesen.
Wohnwagen kaufen oder verkaufen – ob als Händler oder Privatperson.